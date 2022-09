Stato di diritto, Strasburgo condanna l'Ungheria

Parlamento europeo ha approvato il rapporto in cui l'Ungheria viene definita una "minaccia sistemica" ai valori fondanti dell'Ue, la si bolla come una "autocrazia elettorale" e si chiede l'intervento della Commissione e del Consiglio perché finalmente attivino tutte le misure previste dall'articolo 7 dei trattati europei. Secondo i deputati, qualsiasi ulteriore ritardo equivarrebbe a "una violazione del principio dello Stato di diritto da parte del Consiglio stesso".

Il rapporto, approvato con 433 voti a favore e 123 contrari, sottolinea come l'articolo 7 (al paragrafo 1) "non richieda l'unanimità degli Stati membri per identificare un chiaro rischio di grave violazione dei valori Ue

né per formulare raccomandazioni e scadenze precise". "La mancanza di un'azione decisiva da parte dell'Ue ha contribuito all'emergere di un 'regime ibrido di autocrazia elettorale',ovvero un sistema costituzionale in cui si svolgono le elezioni ma manca il rispetto di norme e standard democratici".

Nel testo della relazione si afferma che i valori sanciti dall'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea (tra cui la democrazia e i diritti fondamentali) si sono ulteriormente deteriorati grazie ai "tentativi deliberati e sistematici del governo ungherese". Nel 2018, il Parlamento aveva adottato una relazione per delineare 12 aree di preoccupazione e avviare la procedura di attivazione dell'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea per determinare l'esistenza di un chiaro rischio di grave violazione dei valori dell'Ue in Ungheria.

"Le conclusioni di questa relazione sono chiare e irrevocabili: l'Ungheria non è una democrazia", dichiara la relatrice Gwendoline Delbos-Corfield (Verdi/Ale). "Era più che mai urgente che il Parlamento prendesse questa posizione, considerando il ritmo allarmante con cui lo Stato di diritto sta arretrando in Ungheria. Oltre a riconoscere la strategia autocratica di Fidesz, l'ampia maggioranza dei deputati che sostiene questa posizione non ha precedenti: ciò dovrebbe rappresentare un campanello d'allarme per il Consiglio e la Commissione".