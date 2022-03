"L'Ucraina non sta combattendo solo per l'Ucraina, sta combattendo per l'Europa". Parlando a Strasburgo, il primo ministro estone ha affermato che l'UE ha il "dovere morale" di dare l'adesione dell'Ucraina a un'UE che "è cambiata più in una settimana che in 30 anni".

La politica estone ha chiesto investimenti in una tecnologia di difesa europea.

Kaja Kallas, Primo Ministro estone: "Nel rafforzare la difesa europea, dobbiamo trovare consenso all'interno dell'Ue sul fatto che, a volte, il modo migliore per raggiungere la pace è la volontà di usare la forza militare".

Mentre gli ambasciatori dell'UE hanno firmato oggi una nuova ondata di sanzioni contro la Russia, Kaja Kallas si è scusata con i russi ordinari che hanno sopportato il peso maggiore di un conflitto soprannominato "la guerra di Putin".

Continua Kaja Kallas, Primo Ministro estone: "Niente di tutto questo è diretto contro di voi, è diretto contro il presidente Putin e il suo governo. Capiamo che vi fa male, ma fa male anche a noi.. A un autocrate non importa del popolo, gli importa solo del potere".

Il capo della politica estera dell'UE si è accusato di non aver fatto abbastanza e di non essere stato abbastanza veloce da reagire.

Josep Borrell ha invitato gli europei a fare la loro parte nel liberarci dalla dipendenza russa dal gas in Europa: "Chiedo ai cittadini europei di abbassare il riscaldamento nelle loro case.. tutti devono fare uno sforzo.. Allo stesso modo in cui si usa meno acqua se ci fosse la siccità o allo stesso modo in cui indossiamo le mascherine per combattere il Covid".

Questo eurodeputato polacco è disposto a pagare un prezzo più alto per il gas e sostenere maggiori investimenti nella difesa.

Così Radek Sikorski, eurodeputato del PPE: "È chiaro che il diritto internazionale è qualcosa che Putin non rispetta. Dobbiamo uscire dal nirvana del dopoguerra fredda e rispondere alla forza con la forza. Questo è l'unico linguaggio che l'uomo capisce, è giunto il momento di iniziare prendendo sul serio la difesa europea".

Ma questa non è la posizione dell'UE in generale. l'obiettivo ora quello di mettere in ginocchio l'economia russa per fermare la guerra. 100 eurodeputati vogliono anche che l'UE tagli le importazioni russe di gas e petrolio.