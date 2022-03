"Attacco diretto delle truppe russe alla maternità. Bambini sono sotto le macerie. Che atrocità! Per quanto ancora il mondo sarà complice?" . Così, via twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato la notizia che una maternità è stata bombardata dai russi a Mariupol. Molte donne sono rimaste ferite e uccise, ha detto il vice capo della polizia nazionale ucraina Vyacheslav Abroskin.

Il 14esimo giorno di guerra non mostra spiragli, come rivela il messaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, rivolto alle truppe russe: "La nostra resistenza per quasi due settimane vi ha dimostrato che non ci arrenderemo, perché questa è casa nostra. Sono le nostre famiglie e i nostri figli. Combatteremo fino a quando non potremo riconquistare la nostra terra. Fino a quando non risponderemo pienamente della nostra gente uccisa, dei nostri figli uccisi".

Potete ancora salvarvi se tornate a casa. Non credete ai vostri comandanti che dicono che avete ancora una possibilità in Ucraina. Qui non vi aspetta altro che la prigione e la morte Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy Messaggio alle truppe russe

Sul fronte opposto Mosca alterna la guerra sul campo con quella mediatica e ribadisce le accuse su un presunto programma di armi biologiche in Ucraina.

"Confermiamo i fatti rivelati durante l'operazione militare speciale in Ucraina, che testimoniano la rimozione in emergenza delle tracce di programmi militari biologici da parte del regime di Kiev - dice la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova - Questi programmi sono stati attuati da Kiev con finanziamenti statunitensi. Naturalmente, non si tratta di alcun uso pacifico o di scopi scientifici a beneficio della pace, dello sviluppo".

La portavoce Zakharova ha confermato che i ministri degli Esteri di Russia e Ucraina si incontreranno questo giovedì in Turchia. Nel frattempo, i leader europei stanno valutando una difficile alternativa alla dipendenza energetica russa.

Il primo ministro olandese, Mark Rutte, è scettico: "Non mi impegnerei a tagliare oggi la nostra fornitura di petrolio e gas dalla Russia. Non è possibile perché ne abbiamo bisogno. E questa è la scomoda verità".

Una verità che divide i leader europei e che ha aperto ulteriori crepe nella risposta unitaria del blocco occidentale all'aggressione russa.