Che cos'è e a cosa serve il Gemello digitale dell'oceano?

Ce lo ha spiegato Pierre Bahurel, direttore generale di Mercator Ocean International, l'organizzazione che coordina questo progetto europeo

Il Gemello digitale europeo dell'oceano (Eu Dto) è un progetto innovativo per creare un modello virtuale dei nostri oceani. Alimentato da dati provenienti da satelliti, sensori, IA e supercomputer, questo gemello digitale aiuterà gli scienziati, le aziende e i responsabili politici a comprendere meglio i sistemi complessi dell'oceano. Il Dto gli consentirà di testare idee, monitorare i cambiamenti e sviluppare industrie oceaniche sostenibili.

Il Dto viene sviluppato attraverso due progetti finanziati dall'Europa, EDITO-Infra e EDITO Model Lab, coordinati da Mercator Ocean International, un'organizzazione no-profit che diventerà presto un'organizzazione intergovernativa. Ha sede a Tolosa, in Francia. Euronews ha parlato con Pierre Bahurel, direttore generale di Mercator Ocean International, in occasione del Forum Europeo dell'Oceano Digitale a Bruxelles, dove è stata presentata l'infrastruttura di base del Dto.

"Il gemello digitale dell'oceano è una replica digitale dell'oceano reale - dice Bahurel -. Lo usiamo per capire quale potrebbe essere l'impatto delle nostre azioni, ad esempio dove va a finire la plastica. La tecnologia è pronta Stiamo perfezionando questa tecnologia digitale: usiamo intelligenza artificiale e modelli. Abbiamo investito per due decenni in satelliti, sviluppo dei modelli, servizi operativi come EMODnet o Copernicus Marine in Europa. Sono buoni investimenti".

"Ora, con la tecnologia digitale, siamo pronti a fare di più e più velocemente - dice Bahurel -. Ma questo non basta, visto che l'oceano è sempre più in alto nell'agenda politica. Abbiamo la Conferenza delle Nazioni Unite sull'oceano. Ci sono leader politici che se ne occupano. Abbiamo accordi sulla conservazione e il ripristino dell'oceano. La Commissione europea ha la sua missione trasversale Oceano per ripristinare i nostri oceani e le nostre acque. L'oceano è davvero sempre più in alto nell'agenda. I responsabili politici ci chiedono informazioni sull'oceano e noi siamo pronti a rispondere".