Seminare ferro nell'oceano potrebbe aiutarlo a catturare più CO2?

In passato l'opinione pubblica si è scagliata contro questa tecnica controversa, nota come fertilizzazione oceanica con ferro

Gli scienziati vogliono seminare l'Oceano Pacifico con il ferro per aiutarlo a catturare l'anidride carbonica dall'atmosfera. In un articolo pubblicato dalla rivista Frontiers in Climate si legge che questa tecnica controversa potrebbe essere un modo a basso costo, scalabile e rapidamente utilizzabile per catturare il carbonio.

Gli esperti dell'associazione no-profit Exploring Ocean Iron Solutions (ExOIS) hanno appena definito un piano per capire quanta CO2 si potrebbe catturare con questa tecnica e quale impatto potrebbe avere sugli ecosistemi marini. Si spera di avviare le prove su 10.000 chilometri quadrati di oceano nel Pacifico nord-orientale già nel 2026.

"È la prima volta in oltre un decennio che la comunità scientifica marina si riunisce per approvare un piano di ricerca specifico per la semina del ferro nell'oceano", ha detto Ken Buesseler, autore principale dello studio e direttore esecutivo del programma ExOIS.

Il programma sta cercando di raccogliere 160 milioni di dollari (143,7 milioni di euro) per realizzarl: ha già ricevuto una sovvenzione di 2 milioni di dollari (1,8 milioni di euro) dalla National Oceanic and Atmospheric Administration degli Stati Uniti per la modellazione al computer. Ora gli scienziati intendono chiedere all'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti il permesso di iniziare a condurre esperimenti di fertilizzazione oceanica con il ferro.

In che modo il ferro aiuta gli oceani a catturare il carbonio?

La fertilizzazione oceanica con ferro (OIF) è una tecnica in cui piccole quantità di ferro micronutriente vengono rilasciate sulla superficie del mare per stimolare la crescita di piante marine note come fitoplancton.

Questa rapida crescita rimuove l'anidride carbonica dall'atmosfera attraverso la fotosintesi. Quando il plancton muore o viene mangiato, parte del carbonio viene catturato e affonda nelle profondità dell'oceano, mantenendolo fuori dall'atmosfera potenzialmente per secoli. Sebbene una buona quantità di ferro entri nell'oceano in modo naturale da fonti come la polvere soffiata dal vento o le ceneri vulcaniche, questa tecnica mira ad accelerare il processo.

"Data la grande capacità di stoccaggio del carbonio dell'oceano - più di 50 volte superiore a quella dell'atmosfera e da 15 a 20 volte superiore a quella di tutte le piante e i terreni terrestri - è necessario prendere in considerazione la possibilità di potenziare la capacità naturale dell'oceano di immagazzinare il carbonio", afferma Paul Morris, responsabile del progetto ExOIS.

Morris sottolinea anche che, se tutte le emissioni di carbonio fossero fermate oggi, avremmo comunque bisogno della capacità dell'oceano di catturare l'anidride carbonica a causa della quantità di CO2 già presente nell'atmosfera.

Marine chemist Ken Buesseler works on a “clap - trap” mooring during the Vertical Transport In the Global Ocean (VERTIGO) pro ject in 2004. Clodagh Curran, © Woods Hole Oceanographic Institution

Perché la fertilizzazione oceanica con il ferro è controversa?

Negli anni '90 e 2000 sono stati condotti decine di esperimenti basati sull'aggiunta di ferro negli oceani. Ma questa pratica è stata vietata a livello internazionale per scopi commerciali nel 2013, nell'ambito del Protocollo di Londra, un trattato globale sull'inquinamento degli oceani, in seguito alle reazioni dell'opinione pubblica.

Le obiezioni alla manipolazione dei sistemi marini naturali hanno raggiunto l'apice quando l'imprenditore americano Russ George ha scaricato 100 tonnellate di polvere di ferro nell'oceano al largo delle coste canadesi, in parte per incrementare la pesca dei salmoni.

I critici temono che la pratica possa avere effetti negativi ancora sconosciuti sull'oceano. Il timore è che la fertilizzazione con il ferro possa portare alle cosiddette "zone morte", dove le fioriture algali consumano tutto l'ossigeno dell'acqua, uccidendo le altre forme di vita marina. Le fioriture di fitoplancton potrebbero inoltre consumare le sostanze nutritive, rendendole indisponibili per altri organismi.

Uno studio condotto l'anno scorso da ricercatori francesi, britannici e statunitensi ha rilevato che l'aggiunta di 1 o 2 milioni di tonnellate di ferro nell'oceano ogni anno potrebbe catturare fino a 45 miliardi di tonnellate di CO2 entro il 2100. Il loro modello ha però evidenziato che l'aggiunta di ferro sottrarrebbe nutrienti ad altri organismi marini. I ricercatori hanno avvertito che si sa ancora poco su come questa pratica interagirebbe con gli effetti del cambiamento climatico sulla vita marina.

ExOIS afferma che effettuerà un monitoraggio dettagliato dei suoi studi nel Pacifico per determinarne l'impatto insieme alla modellazione computerizzata avanzata. Stando all'articolo sono necessari studi sul campo per colmare le lacune di conoscenza e capire se l'OIF è davvero un metodo praticabile di rimozione dell'anidride carbonica marina. Gli autori osservano che, in futuro, questi studi dovranno essere significativamente più ampi e più lunghi rispetto a quelli precedenti.

"Abbiamo imparato in passato che la conduzione di esperimenti sul campo poco costosi e quindi inconcludenti, o l'avanzamento senza controlli e supervisione appropriati, bloccheranno il progresso, poiché i governi e l'opinione pubblica si oppongono ai rischi sconosciuti dell'OIF e dell'mCDR, ignorandone il potenziale - si legge nell'articolo - Ciò significa coinvolgere i gruppi pubblici nelle discussioni su come l'OIF possa essere attuato in modo responsabile".

Buesseler aggiunge che sarà importante prestare "particolare attenzione" ai gruppi che storicamente sono stati esclusi dal processo decisionale sugli spazi oceanici.