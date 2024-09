Portafogli ibridi, sovrapposizioni di politiche e candidati dal passato problematico potrebbero affliggere i piani per la nuova Commissione europea guidata da von der Leyen

La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha promesso di sbarazzarsi dei "tubi rigidi della vecchia caldaia" quando martedì 17 settembre ha presentato i piani per il suo secondo mandato. La presidente potrebbe effettivamente cercare di evitare il tipo di strutture rigide che possono portare a politiche isolate e contraddittorie. Ma portafogli complessi e sovrapposizioni di responsabilità rischiano di far assomigliare la sua Commissione a un groviglio di spaghetti.

Gli strani accoppiamenti dei portafogli della Commissione

Un tema comune dei nuovi portafogli che ha affidato ai suoi 26 luogotenenti è la creazione di esotici mandati composti.

Lo slovacco Maroš Šefčovič abbinerà il commercio, un settore politico di punta in cui Bruxelles detiene un potere significativo, alle relazioni generali con altre istituzioni come il Parlamento europeo.

Al danese Dan Jørgensen è stata affidata la responsabilità dell'edilizia abitativa insieme a quella dell'energia, mentre la belga Hadja Lahbib combina la gestione delle crisi con l'uguaglianza, suscitando l'indignazione degli attivisti che temono di dover dividere il proprio tempo tra pandemie, incendi boschivi e diritti delle donne.

Queste scelte potrebbero riguardare tanto la qualità del candidato quanto il suo portafoglio. Šefčovič è visto come una persona sicura, che ha svolto molti incarichi vari durante la sua permanenza a Bruxelles. Lahbib, in quanto donna di origini algerine, è forse vista come una buona scelta per l'uguaglianza in una Commissione normalmente bianca e dominata dagli uomini.

Gli eurodeputati socialisti, avendo insistito per un posto per affrontare la carenza di alloggi in Europa, volevano che fosse assegnato a uno di loro, e Jørgensen è una delle poche opzioni di centro-sinistra di cui disponeva la von der Leyen.

Teste che si scontrano

In altri casi, le sovrapposizioni tra i portafogli possono portare a duplicazioni o lotte territoriali. Questi battibecchi non sono una novità: in passato c'è stata una disputa di lunga data su chi fosse responsabile della politica alimentare tra i servizi sanitari e agricoli della Commissione.

Non è detto che ora siano risolte: secondo il documento inviato da von der Leyen, l'ungherese Olivér Várhelyi rimane responsabile della sicurezza alimentare e dell'accessibilità economica, anche se il lussemburghese Christophe Hansen è ufficialmente designato come "commissario per l'agricoltura e l'alimentazione".

Peggio ancora, Várhelyi dovrà lottare con Lahbib per il nuovo dipartimento della Commissione per la preparazione alle emergenze sanitarie (DG HERA).

Tra i suoi compiti di Commissario per il Mediterraneo, la croata Dubravka Šuica è invitata a risolvere le tensioni in Medio Oriente, "promuovendo tutti i passi necessari per una soluzione a due Stati" al conflitto tra Israele e i Territori palestinesi.

Potrebbe sembrare un compito arduo per l'ex sindaco di Dubrovnik, le cui precedenti responsabilità includevano la preparazione di un rapporto sulla demografia e l'organizzazione della Conferenza sul futuro dell'Europa. Potrebbe anche significare scontrarsi con l'estone Kaja Kallas, responsabile della politica estera generale dell'Ue.

La cooperazione tra le due "non è ancora chiara", ha detto un alto funzionario della Commissione. Mentre Kallas si occuperà di "questioni di guerra e di pace", la necessità di viaggiare spesso nella regione significa che è un lavoro troppo grande per una sola persona, ha aggiunto il funzionario, parlando a condizione di anonimato.

Problemi di ruolo e idee

In alcuni casi, le scelte di von der Leyen potrebbero causare problemi quando presenterà la sua lista per la conferma da parte del Parlamento europeo.

Oltre al suo incarico per il clima, l'olandese Wopke Hoekstra è stato incaricato di occuparsi di tasse, sebbene sia un ministro delle Finanze di un Paese che da tempo è nel mirino di Bruxelles per la sua pianificazione fiscale aggressiva, e la fuga di notizie dei Paradise Papers del 2021 ha rivelato i suoi legami con le Isole Vergini, un paradiso fiscale.

Anche l'irlandese Michael McGrath potrebbe essere problematico per essersi opposto a un referendum del 2018 per la legalizzazione dell'aborto. L'argomento è solo indirettamente legato al portafoglio della giustizia che gli è stato affidato.

Ma è anche il tipo di questione che risuona a Bruxelles, come ha scoperto la maltese Roberta Metsola quando la sua opposizione di lunga data all'aborto ha quasi ostacolato la sua candidatura a presidente del Parlamento europeo nel 2022.