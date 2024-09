Di Raluca Besliu, Katharina Wecker

È in corso una battaglia silenziosa sulla privatizzazione delle sementi: i piccoli coltivatori denunciano l'enorme quantità di brevetti depositati

L'Europa vanta una delle industrie sementiere più diversificate al mondo. Solo in Germania, Paesi Bassi e Francia, centinaia di piccoli selezionatori creano nuove varietà di cereali, ortaggi e legumi.

Basandosi su decenni di attenta selezione per migliorare i tratti desiderati, come la resa, la resistenza alle malattie e il sapore, adattano le sementi agli ambienti locali attraverso metodi come l'incrocio.

Questa legione di selezionatori di piante contribuisce a mantenere la biodiversità in Europa e a garantire l'abbondanza di cibo. Ma il loro lavoro è sempre più minacciato dall'industria dei brevetti.

Sebbene sia illegale brevettare le piante nell'Ue, quelle create con mezzi tecnologici sono classificate come innovazioni tecniche e quindi possono essere brevettate.

Ciò significa che i selezionatori su piccola scala non possono più piantare liberamente questi semi o usarli per scopi di ricerca senza pagare diritti di licenza.

Circa 1.200 varietà di sementi che possono essere coltivate naturalmente sono interessate da brevetti in tutta Europa, poiché le aziende agrochimiche sostengono di averle create attraverso innovazioni tecniche.

A concedere questi brevetti è il poco conosciuto Ufficio europeo dei Brevetti (EPO), un'entità completamente indipendente da Bruxelles e finanziata dalle tasse sui brevetti delle aziende, alle cui decisioni si attengono gli Stati membri dell'UE.

Gli agricoltori europei devono "lottare contro i brevetti".

Frans Carree, selezionatore biologico presso l'azienda olandese De Bolster, sta cercando di sviluppare un pomodoro resistente al virus della rugosità bruna, che può distruggere interi raccolti. Ma i suoi sforzi sono ostacolati da più di una dozzina di domande di brevetto su questa resistenza presentate da multinazionali come BASF, Bayer e Syngenta.

Sebbene i brevetti non siano ancora stati concessi, essi creano incertezza giuridica e il rischio concreto che il suo investimento non venga ripagato.

Per sviluppare il proprio pomodoro resistente al virus, Carree dovrebbe leggere tutte le domande di brevetto per capire quali sono le caratteristiche per cui le aziende hanno presentato una domanda di brevetto. Le domande di brevetto, tuttavia, sono scritte in un linguaggio così complicato che a volte fatica a comprenderle.

Dovrebbe poi chiedere a un laboratorio di sequenziare tutte le sue piante per assicurarsi che il tratto brevettato non sia incluso nelle sue varietà - un compito che richiede tempo e costi elevati.

"Ci vuole tanto lavoro per lottare contro i brevetti, io lo faccio oltre al mio lavoro. Sono un selezionatore, mi piace stare con le mie piante", dice Carree.

Cosa sono le Nuove Tecniche Genomiche e le sementi NGT possono essere brevettate?

Negli ultimi anni, lo sviluppo di nuove tecniche di editing, note come Nuove Tecniche Genomiche (NGT), ha permesso agli scienziati di intervenire in modo ancora più chirurgico sulla genetica delle sementi.

Le NGT consentono agli specialisti di migliorare le funzioni esistenti di specifici geni o di aggiungerne di nuove senza influenzare altre parti del genoma. I sostenitori delle NGT vi vedono un grande potenziale: si possono immaginare meno pesticidi e fertilizzanti, piante resistenti alle malattie e alla siccità, persino campi di cereali irrigati dal mare.

Attualmente, tutte le piante derivate dalle NGT sono regolamentate in modo rigoroso come gli organismi geneticamente modificati (OGM), che vengono creati inserendo geni da un organismo a un altro.

Deregolamentare è una soluzione?

Ma dato il loro potenziale, le aziende agrochimiche e gli scienziati hanno fatto pressione sull'Ue per deregolamentare le NGT. Nel febbraio di quest'anno, il Parlamento europeo ha votato per la deregolamentazione delle NGT sul mercato, consentendo persino ad alcune di esse di essere considerate l'equivalente delle piante coltivate in modo convenzionale.

Secondo uno studio della Commissione europea, il numero di brevetti sulle sementi potrebbe aumentare con la potenziale deregolamentazione delle NGT a livello europeo.

Michael Kock, ex responsabile della proprietà intellettuale di Syngenta, prevede un futuro in cui "la maggior parte delle nuove varietà che entreranno sul mercato saranno interessate da brevetti". Per rispondere alle preoccupazioni relative all'aumento dei costi e alle nuove dipendenze di agricoltori e selezionatori, il Parlamento ha anche proposto di vietare i brevetti sulle NGT.

La decisione finale sulle NGT non è prevista a breve. Il Parlamento è ora in trattative con gli Stati membri, molti dei quali, tra cui Austria, Francia e Ungheria, si oppongono all'ingegneria genetica in agricoltura in generale.

Tuttavia, anche se i capi degli Stati membri dell'Ue alla fine si accordano su un divieto di brevetto, questo potrebbe rivelarsi inefficace. Martin Häusling, l'eurodeputato tedesco dei Verdi co-responsabile delle regole dell'NGT, avverte che tale divieto non avrebbe "alcun valore".

Questo perché l'EPO ha l'effettiva voce in capitolo su ciò che può o non può essere brevettato in Europa - e non segue il diritto dell'UE.

Cos'è l'Ufficio europeo dei brevetti e perché è importante?

Il raggio d'azione dell'EPO va oltre i 27 Stati membri dell'UE e comprende 39 Paesi membri, tra cui Regno Unito, Turchia e Svizzera.

Invece di esaminare singolarmente le domande di brevetto da parte di ogni Paese membro dell'Ue, l'EPO - "organizzazione di servizio pubblico" - gestisce l'approvazione dei brevetti europei attraverso un processo centralizzato.

Le implicazioni di questo regime brevettuale sono di vasta portata. La concentrazione del controllo aziendale sulle sementi comporta una riduzione della diversità genetica, in quanto i selezionatori di piccole e medie dimensioni hanno meno materiale genetico con cui lavorare. Questo potrebbe portare a una minore resistenza durante i disastri climatici e le interruzioni dell'approvvigionamento alimentare.

Mentre l'Europa soppesa la crescita orientata al mercato rispetto alla sicurezza ambientale e alimentare, il numero crescente di brevetti sulle sementi rappresenta una minaccia esistenziale per i campi del continente.

Le principali lacune nella brevettazione delle sementi

Le piantine crescono presso la Banca delle risorse genetiche vegetali di Buzau, in Romania Raluca Besliu/Katharina Wecker

Questa storia sarebbe potuta finire nel 2017. Per anni, piccoli allevatori, gruppi di agricoltori e organizzazioni ambientaliste hanno lanciato l'allarme: sempre più materiale biologico viene privatizzato attraverso i brevetti.

Come risposta, nel 2017 la Commissione europea ha emesso una nota interpretativa sulla sua Direttiva Biotech del 1998, affermando che "i prodotti ottenuti con processi essenzialmente biologici" non possono essere brevettati.

L'EPO ha seguito l'interpretazione della Commissione e ha vietato i brevetti sulle piante coltivate in modo convenzionale, una decisione accolta con favore da allevatori e agricoltori.

Ma ben presto si sono resi conto che rimanevano delle lacune critiche. Il Consiglio di amministrazione dell'EPO non ha distinto chiaramente tra le varianti genetiche naturali e le mutazioni casuali da un lato e gli interventi tecnici generati dall'ingegneria genetica dall'altro.

Ciò consente alle aziende di utilizzare gli strumenti della NGT per richiedere brevetti su piante coltivate in modo convenzionale, avverte la coalizione No Patents on Seeds.

Il braccio di ferro con i detentori dei brevetti

"Se concesso, i detentori dei brevetti possono controllare l'accesso alle piante, indipendentemente dal fatto che venga utilizzata o meno l'ingegneria genetica", avverte Christoph Then, portavoce di No Patents on Seeds.

Esiste già un precedente preoccupante. Nel 2022, l'EPO ha concesso un brevetto all'azienda tedesca KWS per il mais con una migliore digeribilità (che consente ai consumatori di assorbire più nutrienti). Secondo la descrizione del brevetto, le varianti genetiche sono state originariamente trovate in piante di mais provenienti da allevamento convenzionale.

Questa decisione consente a KWS di controllare la produzione di piante con questi geni, sia che derivino da mutazioni casuali o dall'ingegneria genetica, impedendo potenzialmente ad altri allevatori di utilizzarli. Si tratta del primo brevetto concesso per una domanda depositata dopo il 2017.

Gli esaminatori dell'EPO valutano ogni domanda di brevetto e verificano se un'invenzione è veramente tecnica e nuova, e quindi brevettabile.

L'EPO ha rifiutato di commentare il modo in cui garantisce che i metodi tecnici non vengano utilizzati per reinventare caratteristiche presenti in natura. Un portavoce della KWS ha dichiarato che "per motivi legali" non può commentare i singoli brevetti e che "sta dialogando con No Patents on Seeds".

Un ambiente proibitivo per i selezionatori di piante europei

Dopo le modifiche apportate nel 2017 alla legge sui brevetti, ogni rivendicazione deve dichiarare esplicitamente che il brevetto non copre le piante prodotte con mezzi biologici. D'altro canto, questa misura apparentemente protettiva ha anche creato un onere significativo per i selezionatori.

Se un breeder sviluppa una pianta con una resistenza simile a quella di una varietà brevettata, l'onere di dimostrare che non ha violato il brevetto ricade su di lui.

Sjoerd Hoekstra, ex direttore di un dipartimento biotecnologico dell'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) con 33 anni di esperienza, spiega: "L'allevatore deve dimostrare che un determinato tratto è stato selezionato naturalmente. In questo modo la sua pianta non è interessata dal brevetto. Un problema è che l'azione legale può essere intrapresa in qualsiasi momento. Questo può essere difficile per i piccoli selezionatori".

A differenza delle multinazionali, gli allevatori di piccole e medie dimensioni non possono permettersi di pagare gli avvocati specializzati in brevetti. Un'azione legale potrebbe significare la rovina finanziaria.

L'Ufficio europeo dei Brevetti concede troppi brevetti?

L'EPO è stato messo sotto accusa da piccoli coltivatori, organizzazioni ambientaliste, politici e persino dall'industria.

Secondo i critici, l'EPO è incentivato a concedere brevetti, poiché il suo impressionante bilancio di 2,5 miliardi di euro deriva interamente dalle tasse degli utenti, dal deposito all'esame. Ciò solleva preoccupazioni su potenziali conflitti di interesse.

"Fin dall'inizio si è trattato di un'istituzione problematica, che gestiva, per così dire, i propri affari con i propri clienti", afferma Then, "nonostante il fatto che, in primo luogo, il diritto dei brevetti fosse destinato a beneficiare la società nel suo complesso, non solo gruppi specifici".

Anche le aziende agrochimiche criticano l'EPO perché distribuisce brevetti come fossero caramelle - con parole meno schiette.

Filip De Corte, responsabile IP Crop Protection di Syngenta, ha dichiarato in un'intervista all'EPO che la "qualità dei brevetti" è un problema. "Non chiediamo all'Ufficio Brevetti di concederci i brevetti, ma di esaminare e rifiutare i brevetti che non soddisfano i requisiti di brevettabilità".

Il motivo? "Se spendiamo così tanto denaro - investiamo circa 1,5 miliardi di dollari (1,4 miliardi di euro) ogni anno nella scoperta e nello sviluppo di nuovi prodotti - vogliamo poter contare su questo quando l'Ufficio Europeo dei Brevetti ci dice: sì, avete un brevetto valido", ha detto, aggiungendo che Syngenta ha bisogno di "brevetti applicabili".

De Corte ha anche lanciato un messaggio agli esaminatori dell'EPO: "Siate scettici e critici".

Questa indagine è stata sviluppata con il supporto di:

