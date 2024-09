Di Euronews

Allerta massima in Emilia-Romagna dopo l'arrivo del ciclone Boris. Esondati i fiumi nel Ravennate. Sono oltre mille gli evacuati

Dopo aver provocato oltre venti morti in Europa centrale, il ciclone Boris si è abbattuto sull'Italia provocando danni in Emilia-Romagna e nelle Marche. Dalla notte tra mercoledì e giovedì oltre mille persone sono state evacuate nella Romagna faentina e nel Bolognese, più di cinquecento gli interventi dei Vigili del fuoco. Il sindaco di Modigliana Jader Dardi ha detto che il fiume che attraversa il piccolo comune dell'appennino forlivese è "esploso" e che la situazione è peggio del 2023.

In un aggiornamento pubblicato sui social media, la presidente facente funzioni della Regione Irene Pirolo ha detto che alcuni fiumi hanno superato la soglia storica. "Stanno iniziando ad andare nei tratti vallivi e sebbene sia prevista una moderazione delle piogge per le prossime ore ovviamente i colmi di piena continueranno a transitare e a restare sopra soglia 3", ha detto Priolo. La presidente ha poi invitato i cittadini a rimanere in allerta e a consultare le notizie da fonti ufficiali.

Mercoledì sera il Senio ha esondato all'altezza della diga di Steccaia, a Castel Bolognese, nel Ravennate: il sindaco Luca Della Godenza ha chiesto a tutti i cittadini di salire ai piani alti, di non andare per strade e di non scendere negli scantinati. In un aggiornamento pubblicato giovedì mattina, il primo cittadino ha fatto sapere che la situazione sul Senio sta migliorando con valori in diminuzione su Tebano e su Ponte Castello. "Tuttavia, occorre prestare ancora la massima attenzione e non avvicinarsi per nessun motivo al fiume", ha scritto Della Godenza.

Il sindaco di Ravenna Michele De Pascale ha fatto sapere che la situazione dei fiumi Lamone e Montone è sempre più preoccupante. "Ho emanato un'ordinanza che chiede immediatamente alle persone laddove possibile di recarsi ai piani alti lungo l'asse del Lamone e lungo l'asse del Montone, a partire dai territori di monte più vicini ai comuni di Forlì, Russi e Bagnacavallo, e progressivamente nelle prossime ore verso il mare'', ha detto il primo cittadino in un video pubblicato sui social media. Aperto anche un hub di accoglienza della Protezione civile al Pala De André per gli evacuati.

Molti disagi anche nelle Marche: ad Ancona è straripato il torrente Aspio, intere zone della città e gran parte delle strade sono state chiuse.

Maltempo: le raccomandazione della Protezione civile

In un aggiornamento pubblicato mercoledì, in previsione dell'allerta rossa in Emilia-Romagna, il Dipartimento della Protezione civile ha pubblicato un elenco di raccomandazioni da seguire in caso di maltempo.