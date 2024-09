I cercapersone appartenenti ad agenti di Hezbollah sono esplosi in un attacco che sarebbe stato pianificato da Israele. Ecco come gli esperti ipotizzano che possano essere stati fatti esplodere

PUBBLICITÀ

I cercapersone utilizzati dai membri di Hezbollah sono esplosi martedì a Beirut e nel Libano meridionale in quello che sembra essere un attacco a distanza, che ha provocato la morte di 12 persone, tra cui due bambini. Sono 2.800 i feriti, tra cui 300 in condizioni critiche, secondo il ministro della Sanità libanese Firas Abiad.

Sia il ministro dell'Informazione libanese, Ziad Makary, che Hezbollah hanno affermato che dietro le esplosioni dei cercapersone c'è Israele. Anche un funzionario statunitense ha confermato all'Associated Press che i dispositivi sono esplosi come parte di un'operazione israeliana.

Hezbollah e le tensioni con Israele

Hezbollah, sostenuto dall'Iran e designato come organizzazione terroristica da Stati Uniti e Regno Unito, è nato durante la guerra civile libanese. Le tensioni risalgono agli anni '80, quando il gruppo militante aveva dichiarato le potenze occidentali e Israele, suoi nemici.

Hezbollah ha combattuto una guerra civile contro le forze israeliane nel 2006 e si è impegnato in attacchi transfrontalieri nell'ultimo anno, da quando è scoppiata la guerra con Hamas in ottobre.

Il politico di Hezbollah, Ibrahim Al Moussawi, ha definito l'attacco recente una "aggressione criminale". Il gruppo militante islamista ha dichiarato che continuerà a difendere il Libano.

Perché Hezbollah usa i cercapersone per comunicare?

Un cercapersone è un piccolo dispositivo di comunicazione wireless utilizzato per ricevere messaggi tramite segnali radio. Erano ampiamente utilizzati prima degli smartphone.

Come attore non statale con capacità limitate, Hezbollah ha usato i cercapersone in passato per evitare le intercettazioni israeliane, secondo Elijah J. Magnier, analista e corrispondente di guerra che copre la regione da 37 anni.

"Questa volta Hezbollah era molto determinato a impedire ai suoi membri di usare il telefono cellulare, perché qualsiasi telefono collegato a Internet è facilmente accessibile alle avanzatissime capacità elettroniche israeliane", ha dichiarato a Euronews Next.

Come è possibile che i cercapersone siano stati manomessi?

SMEX, una Ong libanese che si occupa di diritti digitali, in un articolo di analisi pubblicato dopo l'attacco ha affermato che esistono molteplici scenari possibili su come i cercapersone possano essere stati fatti esplodere.

I dispositivi potrebbero essere stati manomessi durante il trasporto o la spedizione e impostati per esplodere con un timer o tramite un segnale radio.

Diversi esperti hanno anche dichiarato all'Associated Press che piccoli dispositivi esplosivi potrebbero essere stati incorporati nei cercapersone e innescati a distanza.

SMEX ha anche ipotizzato che i dispositivi possano essere stati sfruttati per surriscaldare le batterie, uno scenario che alcuni esperti hanno poi messo in dubbio nei rapporti dei media e nei post sui social media.

"I dispositivi esplosi non erano vecchi"

Magnier ha dichiarato a Euronews Next che i cercapersone esplosi non erano vecchi, ma piuttosto un nuovo lotto arrivato di recente. Questo è stato riportato anche da altre agenzie di stampa che citano funzionari di Hezbollah.

"Hezbollah aveva la capacità di ispezionare queste apparecchiature, ma sembra che queste abbiano una tecnologia e una capacità superiori", ha detto Magnier, aggiungendo che gli israeliani potrebbero essere "riusciti a impiantare una quantità molto piccola di materiale altamente esplosivo" nel circuito elettronico dei cercapersone.

"Per questo motivo è molto difficile per una normale ispezione identificare, in particolare, quando il cercapersone era in funzione", ha detto.

PUBBLICITÀ

Mercoledì scorso, un'alta fonte della sicurezza libanese ha confermato a Reuters che l'agenzia di spionaggio israeliana ha inserito dell'esplosivo in migliaia di cercapersone importati in Libano mesi fa.