La denominazione delle tempeste secondo alcuni centri meteo del Nord Europa. Tra i nomi c'è quello di un ex meteorologo, autore della "più importante previsione" che il Met Office abbia mai prodotto

Sono stati resi pubblici i nomi delle tempeste di questa stagione, che ancora una volta rendono omaggio ad alcune leggende del mondo meteorologico.

Giovedì (29 agosto), il Met Office del Regno Unito, il Met Éirean dell'Irlanda e il Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI) hanno diffuso l'elenco dei nomi per la stagione 2024/25.

Il Met Office ha colto l'occasione per onorare tre personaggi significativi dei suoi 170 anni di storia: Il capitano James Stagg, meteorologo della Seconda Guerra Mondiale, il genio della matematica Lewis Fry Richardson e la pioniera del computer Mavis Hinds.

"Questo è il decimo anno in cui diamo un nome alle tempeste e lo facciamo perché funziona", dice il responsabile del Met Office per la consapevolezza situazionale Will Lang, che guida le risposte in caso di maltempo.

"Dare un nome alle tempeste aiuta a rendere più facile la comunicazione del maltempo e a chiarire quando le persone potrebbero essere colpite dal maltempo".

Come vengono scelti i nomi delle tempeste?

Le tempeste sono denominate in ordine alfabetico evitando le lettere Q, U, X, Y o Z per conformarsi agli standard internazionali. I nomi provengono dall'elenco pubblicato all'inizio di ogni stagione da Met Office, Met Éirean e KNMI, ognuno dei quali contribuisce con sette nomi.

Le tempeste vengono nominate dal gruppo quando si ritiene che abbiano il potenziale di causare impatti "medi" o "elevati" nel Regno Unito, in Irlanda o nei Paesi Bassi.

Il vento è l'elemento principale per la designazione di una tempesta, ma nel processo di designazione vengono presi in considerazione anche gli impatti della pioggia o della neve.

L'elenco va dall'inizio di settembre alla fine di agosto 2025, in modo da coincidere con l'inizio dell'autunno e la fine dell'estate, quando aumenta la probabilità di sistemi di bassa pressione e il potenziale di tempeste nominate.

Quest'anno, il servizio meteorologico olandese ha scelto i nomi suggeriti durante una fiera ambientale, mentre Met Éireann ha selezionato quelli scelti dai bambini durante un evento STEM.

Come si chiameranno le tempeste di questa stagione e da chi prenderanno il nome?

Ashley, Bert e Conall saranno le prime tre tempeste di questa stagione, seguite da Darragh, Éowyn, Floris, Gerben, Hugo e Izzy.

J è dedicato al Capitano di Gruppo James Martin Stagg, che fu il capo meteorologo responsabile di consigliare il Generale Eisenhower sulle previsioni del tempo per lo sbarco del D-Day.

Stagg e il suo team avevano previsto condizioni meteorologiche sfavorevoli per il 5 giugno 1944, che indussero Eisenhower a rinviare l'invasione. Hanno anche individuato la stretta finestra meteorologica del 6 giugno che ha permesso l'invasione.

Dopo Kayleigh, L sta per Lewis Fry Richardson, che fu il primo a capire come utilizzare i computer per prevedere il tempo.

Ancora più impressionante è il fatto che Lewis abbia ideato la teoria della Previsione Meteorologica Numerica, ovvero la produzione di una previsione attraverso l'esecuzione di complesse formule matematiche al computer, quasi 30 anni prima che i computer fossero inventati.

Lewis descrisse come il processo potesse essere realizzato utilizzando migliaia di persone che chiamò "computer". La sua descrizione di come avrebbero lavorato insieme per produrre una previsione corrisponde molto bene a come funziona oggi un supercomputer.

M sta per Mavis Hinds, che ha lavorato su tutti i primi computer utilizzati dal Met Office per sviluppare la previsione meteorologica numerica da una teoria a un processo operativo.

Il suo lavoro ha contribuito a dimostrare che i computer potevano essere utilizzati per produrre previsioni meteorologiche rapide e accurate e ha aperto la strada all'acquisto del primo computer da parte del Met Office.

Anche se è meno probabile che ne avremo bisogno, i nomi rimanenti della lista sono: Naoise, Otje, Poppy, Rafi, Sayuri, Tilly, Vivienne e Wren.

Perché la stagione dell'anno scorso è stata così tempestosa?

Il gruppo ha nominato 12 tempeste nella stagione 2023/24, raggiungendo la lettera "L" con Lilian il 22 agosto. Secondo il Met, si tratta della lista più lunga che il gruppo abbia mai raggiunto da quando è stata introdotta la denominazione delle tempeste nel 2015.

"Le stagioni temporalesche sono molto variabili nel Regno Unito, con alcune stagioni che vedono una bassa frequenza di tempeste nominate e altre più frequenti", spiega Lang.

"Uno dei motivi per cui l'anno scorso ci sono state così tante tempeste è stata la posizione della corrente a getto per gran parte dell'autunno e dell'inverno, che ha portato verso il Regno Unito una successione di sistemi di bassa pressione che sono diventati tempeste nominate".