Mari invasi dalle meduse: sono una minaccia o una risorsa?

Ne abbiamo parlato con Jamileh Javidpour, professoressa di biologia all'Università della Danimarca meridionale, che ha condotto ricerche sulle meduse per due decenni e ha coordinato il progetto GoJelly, finanziato dall'Ue

Se la maggior parte delle specie marine sta lottando per far fronte al riscaldamento delle acque, all'inquinamento e alla pesca eccessiva, le meduse invece stanno prosperando. Il loro numero è cresciuto notevolmente negli ultimi anni, causando scompiglio sia negli ecosistemi naturali che nelle attività umane.

Cosa si può fare per gestire quest'invasione di meduse? Ocean ne ha parlato con Jamileh Javidpour, professoressa di biologia all'Università della Danimarca meridionale, che ha condotto ricerche sulle meduse per due decenni e ha coordinato il progetto GoJelly, finanziato dall'Ue.

"Le meduse stanno diventando un fastidio per molte aree. Il tasso di punture sta aumentando. Dobbiamo proteggere le infrastrutture nelle zone costiere per evitare che le meduse si trovino all'interno della linea di produzione - dice Javidpour -. Il boom delle meduse è solo un sintomo di un sistema in difficoltà".

Secondo Javidpour, bisogna prima risolvere le cause alla radice della proliferazione delle meduse. "Dobbiamo fare i conti con l'eutrofizzazione, la pesca eccessiva e il riscaldamento climatico per eliminare il problema . dice il ricercatore -. Una volta capito come risolvere questi problemi, allora potremo utilizzare questa enorme quantità di meduse per qualcosa di utile alla società".

Le meduse possono essere usate in cucina o in campo farmaceutico. "Ci sono esempi in Asia orientale, dove l'interesse per le meduse come cibo è enorme - dice Javidpour -. Senza dimenticare le sostanze antinfiammatorie estraibili dalle meduse, o le sostanze biochimiche antitumorali e immunitarie, che sono state piuttosto trascurate in passato".