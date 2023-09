In Europa si fa ancora un uso estensivo di pesticidi, erbicidi e fertilizzanti chimici. L'obiettivo dell'Ue è di dimezzarne l'uso entro il 2030

I nostri sistemi alimentari hanno un elevato grado di efficienza, ma non sono sostenibili: contribuiscono alla perdita di biodiversità, all'inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua e al cambiamento climatico. Come possiamo ripristinare la natura garantendo la nostra sicurezza alimentare? È quello che abbiamo provato a capire in questa puntata di Road to Green.

In Normandia, nel nord della Francia, si fa un uso estensivo di pesticidi, erbicidi e fertilizzanti chimici. L'obiettivo dell'Europa è di dimezzarne l'uso entro il 2030. Abbiamo incontrato alcuni agricoltori che lo hanno già fatto, come Emmanuel Drique, che ha effettuato la transizione dall'agricoltura intensiva all'agroecologia.

"Di solito si coltiva il grano dopo il lino - dice Drique -. Io invece coltivo la colza. È una pianta che in autunno cattura l'azoto, impedendo che si disperda nelle falde acquifere. Così recupero l'azoto per la colza e non devo usare molto azoto chimico. È un vantaggio per tutti. Ho iniziato con un sistema intensivo perché era facile: usavamo molti fertilizzanti e prodotti chimici, ma i risultati non erano necessariamente all'altezza. Mi sono quindi posto molte domande su come fare le cose in modo diverso. Crisi climatica e perdita di biodiversità ci costringeranno a muoverci molto più velocemente. Il terzo fattore è la crisi energetica".

Anche Vincent Leroux tratta solo la metà dei suoi campi. Ha ripiantato le siepi, introdotto nuove specie e favorito le colture complementari. "Ho amici e parenti che hanno avuto problemi di salute legati ai prodotti fito - dice Leroux -. Questo nuovo approccio piace ai miei figli. Il mio primogenito è un apicoltore. Quindi le api sono ovviamente una preoccupazione per me. Il mio secondo figlio lavora per l'Ufficio francese per la biodiversità. Quindi gli fa piacere vedere che sto proteggendo l'ambiente. È orgoglioso di suo padre".

Cambiare il modo di produrre è una priorità dell'Europa, ma non è semplice. A breve una nuova legge quadro europea dovrebbe mettere il ripristino della natura al centro delle politiche agricole. Per Bertrand Omon, agronomo che lavora con Vincent ed Emmanuel, le autorità pubbliche hanno la responsabilità di incoraggiare la transizione verso altri modelli.

"Negli ultimi dieci anni questo gruppo ha dimostrato che, dal punto di vista economico, non sta perdedo soldi, e che si può guadagnare facendo il bene comune - dice Omon -. Ma altre persone, non essendoci un surplus economico, non vogliono cambiare. In ogni caso, questo modo di produrre è inadatto perché non possiamo rinnovare i principi attivi chimici alla velocità che sarebbe necessaria, vista la comparsa di inefficienze e resistenze".

Alcuni prodotti fitosanitari sono sempre meno efficaci. E sarebbero del tutto inutili se migliorassimo la resilienza e la biodiversità in natura, come ci ha spiegato un altro agronomo, Christian Huygue. "I pesticidi non sono input - dice Huygue -. Un input implica una curva di risposta: più se ne usa, più si migliora. In realtà i pesticidi servono solo se c'è una pressione della malattia. Con una maggiore regolazione biologica, serviranno meno pesticidi perché ci sarà una maggiore protezione naturale".

Gli effetti positivi del ripristino degli ecosistemi sono chiaramente visibili nel lavoro di Charles Hervé-Gruye, un pioniere francese della permacultura che trasmette le conoscenze acquisite nella sua piccola azienda agricola biologica. "Esistono quelli che chiamiamo servizi ecosistemici - dice Hervé-Gruye -. Sono tutti i sistemi che la natura fornisce gratuitamente e che permettono a noi umani di vivere. Tra questi, la creazione di fertilità e l'impollinazione delle piante, nonché l'autoregolazione di malattie e parassiti, ecc. Abbiamo realizzato più di dieci programmi scientifici in questa fattoria. Il primo studio importante è durato quattro anni. abbiamo prodotto una media di 55 euro di ortaggi per metro quadro coltivato interamente a mano. Si tratta di un valore 10 volte superiore a quello dell'orticoltura biologica con il trattore. La fertilità degli appezzamenti coltivati in modo intensivo aumenta molto rapidamente e l'altra buona notizia è che si liberano 9/10 del terreno per piantare alberi, scavare stagni e allevare animali. Quindi la stessa quantità di terreno è molto più naturale e produttiva".

La fattoria di Charles rimane un'eccezione. Più della metà dei terreni in Europa è in cattive condizioni. Ecco perché quest'estate è stata presentata una legge europea per il monitoraggio del suolo. Per capire la posta in gioco siamo andati a Helsinki, dove ci siamo uniti un gruppo diretto verso la campagna finlandese per scoprire l'agricoltura rigenerativa e i suoi benefici per il suolo e il Mar Baltico.

Un'associazione per la tutela dell'ambiente ci ha invitato a partecipare a un workshop in una fattoria pilota, dove il controllo dell'inquinamento e la protezione del clima e della biodiversità sono temi strettamente legati. I proprietari Saara Kankaanrinta e Illka Herlin collaborano con gli scienziati per rigenerare i terreni danneggiati dall'agricoltura intensiva.

Una delle priorità è la protezione del Mar Baltico. Gli scarichi di sostanze nutritive nelle sue acque hanno seriamente ridotto il suo contenuto di ossigeno. "È uno dei mari più inquinati del mondo - dice Kankaanrinta -. Nell'acqua c'è un eccesso di azoto e fosforo causato dall'agricoltura e dalla silvicoltura".

"Se si vuole prevenire il dilavamento dai campi - dice Herlin - è necessario che la struttura del suolo sia adeguata. Bisogna avere quanto più carbonio possibile nel suolo, per riportare gli ecosistemi nei campi, come era decenni fa".

Per ricostruire gli ecosistemi bisogna anche limitare la stanchezza del terreno a causa di attività come l'aratura intensiva. "Se il terreno non è in buone condizioni se ne perde molto, e con esso anche le sostanze nutritive - dice Tuomas Mattila, un agricoltore -. Queste sostanze nutritive servono campo per coltivare il cibo. Se si perdono, bisogna aggiungerne".

La buona notizia è che la vita si basa sul carbonio. Più ce n'è nel sottosuolo, meno ce n'è nell'aria e meno il pianeta si riscalda. Gli agricoltori misurano la sua presenza nel terreno: è possibile migliorare lo stoccaggio del carbonio cambiando il modo in cui gestiamo gli appezzamenti di terreno. "L'importanza di questo processo è simile a quella di aumentare la capacità di assorbimento del carbonio delle foreste - dice Jari Liski dell'Istituto meteorologico finlandese -. Se iniziassimo a utilizzare a livello globale questi metodi di agricoltura, più rigenerativa, credo che potremmo rimuovere dall'atmosfera circa un terzo di ciò che dobbiamo eliminare".