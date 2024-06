Gli esperti di carbonio hanno messo insieme la valutazione delle emissioni più completa eseguita su una guerra fino a oggi: solo nei primi 24 mesi la guerra in Ucraina ha emesso circa 175 milioni di tonnellate di anidride carbonica

PUBBLICITÀ

La guerra in Ucraina ha emesso circa 175 milioni di tonnellate di anidride carbonica in 24 mesi, secondo lo studio più completo eseguito su una guerra fino ad oggi. Un dato che equivale all'utilizzo annuale di 90 milioni di automobili e potrebbe costare alla Russia quasi 30 miliardi di euro in risarcimenti per i danni climatici causati.

Il rapporto è stato redatto dall'Initiative on greenhouse gas accounting of war (Iggaw), che ha sviluppato nuove metodologie per misurare il "carbonio da conflitto", ed è la prima a mappare le emissioni di una guerra su scala così ampia.

Da dove proviene questo "carbonio da conflitto"?

Un terzo delle emissioni proviene dalle attività militari, in particolare dai miliardi di litri di carburante utilizzati dai veicoli russi. Questa è la principale fonte di emissioni, con circa 35 milioni di tonnellate equivalenti di anidride carbonica.

Un altro terzo deriva dalle enormi quantità di acciaio e cemento che sono state e saranno necessarie per la ricostruzione.

A view of the damage after Russia's attack on residential building in Dnipro, Ukraine, Friday, April 19, 2024. Dnipropetrovsk Regional Military Administration via AP Photo

L'ultimo terzo proviene da una serie di fonti. Gli incendi bellici sono aumentati in modo significativo in termini di dimensioni e intensità dopo l'invasione su entrambi i lati del fronte. Le immagini satellitari hanno rivelato che circa 27mila incendi hanno bruciato quasi un milione di ettari di terreno.

Un'altra fonte sono gli aerei commerciali, dirottati dai cieli russi e ucraini a causa delle restrizioni e dei problemi di sicurezza. I dirottamenti tra l'Europa e l'Asia hanno richiesto maggiori quantità di carburante, causando emissioni nette di poco più di 24 milioni di tonnellate.

Gli attacchi alle infrastrutture energetiche sono un'altra fonte. Nelle prime settimane di guerra, la Russia ha effettuato importanti attacchi ai depositi di combustibili fossili dell'Ucraina.

Workers stand among debris in a damaged DTEK thermal power plant after a Russian attack in Ukraine, Thursday, May 2, 2024. AP Photo/Francisco Seco

Le emissioni prodotte da questo attacco sono state ridimensionate dalla distruzione dei gasdotti Nord Stream, che ha provocato un'eruzione sottomarina di metano durata una settimana, con un impatto climatico equivalente a 14 milioni di tonnellate di anidride carbonica.

Una delle fonti di emissione più insolite è l'esafluoruro di zolfo o SF6 , utilizzato per isolare i quadri elettrici. È il più potente dei gas serra, con un potere calorifico 23mila volte superiore a quello dell'anidride carbonica. L'SF6 è fuoriuscito in quantità particolarmente elevate a causa di scioperi russi: circa 40 tonnellate, equivalenti a circa un milione di tonnellate di CO2.

In misura minore ha contribuito anche il movimento di quasi sette milioni di rifugiati ucraini e russi.

A train wi.th refugees fleeing Ukraine crosses the border in Medyka, Poland, on March 7, 2022 AP Photo/Visar Kryeziu

"Le emissioni di carbonio di questa guerra continuano a crescere", afferma Lennard de Klerk, autore principale dell'Iggaw.

La spesa militare globale totale raggiungerà i 2.200 miliardi di euro nel 2023, con un aumento del 6,8 per cento in termini reali dal 2022. Si tratta dell'aumento più consistente su base annua dal 2009 e fattori come la produzione di attrezzature militari e le consegne di armi pesanti a lunga distanza contribuiscono alle emissioni.

"Mentre nelle prime valutazioni (questa è la quarta da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, ndr) la ricostruzione rappresentava la quota maggiore, ora la guerra è più o meno uguale alla ricostruzione e la guerra continua senza sosta", spiega de Klerk.

Qual è il costo del carbonio nel conflitto russo-ucraino

Utilizzando la metodologia più recente, i ricercatori hanno stabilito un costo per ogni tonnellata di carbonio emessa. Una nuova ricerca peer-reviewed pubblicata sulla rivista Nature ha aumentato significativamente l'importo per tonnellata di CO2 emessa rispetto all'ultima valutazione, fornendo cifre aggiornate.

L'Iggaw stima che la Russia debba pagare 32 miliardi di dollari (29,5 miliardi di euro) solo per le riparazioni climatiche dei primi 24 mesi di guerra. Il governo ucraino ha accolto con favore il rapporto, affermando che contribuirà alla causa di risarcimento del Paese contro la Russia.

Sarà un elemento essenziale nella causa di risarcimento che stiamo costruendo contro la Russia Ruslan Strilets Ministro della Protezione dell'ambiente e delle Risorse naturali dell'Ucraina

"L'analisi pubblicata oggi è l'istantanea più aggiornata e approfondita che abbiamo delle conseguenze climatiche dell'invasione russa, contribuendo a sollevare la nebbia che ricopre la guerra anche quando si tratta dei costi ambientali del conflitto", ha dichiarato Ruslan Strilets, ministro ucraino della Protezione dell'ambiente e delle Risorse naturali.

Ruslan Strilets, Ukraine's minister of environmental protection and natural resources. AP Photo/Thomas Hartwell

Nel 2022 una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha chiesto alla Russia di risarcire l'Ucraina per la guerra, mentre il Consiglio d'Europa ha istituito un registro dei danni. Il rapporto sulle emissioni climatiche è destinato a diventare parte di questo registro.

"La Russia sta danneggiando l'Ucraina ma anche il nostro clima", ha dichiarato de Klerk, aggiungendo che l'ingente quantità di carbonio prodotta dal conflitto si farà sentire anche a livello globale.

PUBBLICITÀ

"La Federazione Russa dovrebbe essere costretta a pagare per questo, un debito che ha nei confronti dell'Ucraina e dei Paesi del Sud globale che soffriranno maggiormente dei danni climatici", ha aggiunto.

I ricercatori stanno sviluppando la loro metodologia da zero

I dati sulle emissioni di carbonio dei conflitti sono spesso scarsi. Il segreto di guerra, i pericoli fisici e gli esperti sfollati rendono difficile mettere insieme queste stime. L'Iggaw è un'associazione di esperti di contabilità del carbonio, finanziata da governi e fondazioni occidentali, che ha cercato di superare questi ostacoli.

È inoltre necessario sviluppare una metodologia per iniziare a produrre queste cifre a partire dai dati. "Bisogna svilupparla da zero", dice de Klerk. "Ci vuole tempo e si potrebbero trascurare alcune fonti di emissioni. Ecco perché perfezioniamo la metodologia a ogni iterazione".

Il secondo ostacolo, aggiunge, è la disponibilità di dati. La stima dell'Iggaw sulle emissioni derivanti dalla guerra della Russia in Ucraina si basa in larga misura su dati satellitari, informazioni governative, studi scientifici e intelligence open-source, interviste con esperti e rapporti di settore.