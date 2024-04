Di Euronews Green

L'elettrificazione della Cina è alla base dell'aumento delle emissioni di SF6, utilizzato per isolare le linee elettriche

Secondo un nuovo studio, un gas serra 24mila volte più potente dell'anidride carbonica sta aumentando a causa del crescente fabbisogno di elettricità della Cina.

La CO2 è il gas serra numero uno nel nostro radar per una buona ragione. Un gas naturalmente presente nell'atmosfera, ma potenziato dalla combustione di combustibili fossili da parte dell'uomo, è il principale responsabile della crisi climatica.

Ma il sovraccarico di carbonio non è l'unico gas che minaccia il clima della Terra. Gli accordi internazionali riguardano una serie di altri gas, tra cui un gruppo di gas fluorurati (F) prodotti dall'uomo.

L'esafluoruro di zolfo (SF6) rientra in questa potente famiglia: un gas incolore e inodore spesso utilizzato per isolare le linee elettriche.

Il nostro mondo rapidamente elettrificato ha causato un netto aumento delle concentrazioni atmosferiche di SF6 in questo secolo. Un nuovo studio internazionale dimostra che la Cina è all'origine della maggior parte delle emissioni dell'ultimo decennio.

Perché l'SF6 è pericoloso?

I gas a effetto serra variano notevolmente in base al loro potenziale di riscaldamento globale (GWP) - una misura della quantità di energia termica che assorbono per tonnellata.

L'esafluoruro di zolfo ha un GWP di circa 24.300 (rispetto a 1 per la CO2) e si prevede che le sue emissioni durino più di 1.000 anni nell'atmosfera.

"Qualsiasi aumento delle emissioni di SF6 in questo secolo altererà di fatto il bilancio radioattivo del nostro pianeta (l'equilibrio tra l'energia in entrata dal sole e l'energia in uscita dalla Terra) ben oltre l'orizzonte temporale pluridecennale delle attuali politiche climatiche", afferma il coautore Ronald Prinn, direttore del MIT Joint Program e del CGCS.

"Per questo motivo è indispensabile che la Cina e tutte le altre nazioni prendano provvedimenti immediati per ridurre, e infine eliminare, le loro emissioni di SF6".

Come sta affrontando l'Europa le emissioni di SF6?

Nel 2021, l'SF6 proveniente dalla Cina ha raggiunto 125 milioni di tonnellate di emissioni equivalenti di CO2, pari a circa l'1% delle emissioni totali di carbonio del Paese. Si tratta di un valore paragonabile alle emissioni totali di CO2 dei Paesi Bassi o del Belgio.

Poiché la Cina non fa parte dell'elenco dei Paesi industrializzati stilato dalla Convenzione sul clima delle Nazioni Unite negli anni Novanta, non ha lo stesso obbligo dei Paesi europei di affrontare le proprie emissioni di gas serra.

Riducendo l'SF6 nelle apparecchiature elettriche, questi Paesi dell'Allegato 1 hanno ridotto le loro emissioni di SF6 negli ultimi trentanni. Ma non abbastanza per compensare l'aumento delle emissioni dei Paesi in via di sviluppo, alle prese con una domanda di energia in rapida espansione e con la rapida adozione di tecnologie per le energie rinnovabili.

Nel 2010, la Germania produceva il maggior numero di emissioni di SF6 tra i Paesi europei. Ma il suo record è migliorato grazie all'impegno volontario dell'industria e agli investimenti nelle alternative.

Nell'Unione europea, il mese scorso è entrato in vigore un nuovo regolamento sui gas fluorurati che prevede l'eliminazione graduale di questi potenti gas entro il 2050.

Tuttavia, non si spinge fino alla proposta iniziale, che mirava a eliminare gradualmente l'SF6 in tutti i nuovi "quadri" (apparecchiature per la trasmissione elettrica) entro il 2031. Secondo quanto riferito dai lobbisti, invece, il gas a effetto serra continuerà a essere utilizzato laddove non sono disponibili alternative migliori.

Quanto sono aumentate le emissioni di SF6 in Cina?

Le emissioni di SF6 dalla Cina sono quasi raddoppiate, passando da 2,6 gigagrammi (Gg) all'anno nel 2011 - quando rappresentavano il 34% delle emissioni globali - a 5,1 Gg all'anno nel 2021, quando ammonteranno al 57%.

Questo secondo i ricercatori del Joint Program of MIT on Global Change Science and Policy, dell'Università Fudan, dell'Università di Pechino, dell'Università di Bristol e del Meteorological Observation Center della China Meteorological Administration.

L'aumento delle emissioni cinesi di SF6 nell'arco di 10 anni ha compensato la riduzione delle emissioni in altre parti del mondo, secondo lo studio pubblicato il mese scorso sulla rivista Nature Communications.

"L'adozione di pratiche di manutenzione che riducono al minimo i tassi di perdita di SF6 o l'uso di apparecchiature prive di SF6 o di sostituti di SF6 nella rete elettrica andranno a vantaggio della mitigazione dei gas serra in Cina", afferma l'autore principale Minde An, postdoc presso il Center for Global Change Science (CGCS) del MIT.

"Consideriamo i nostri risultati come un primo passo per quantificare il problema e identificare come affrontarlo".

Per effettuare i calcoli, i ricercatori hanno preso le letture da nove stazioni all'interno di una rete cinese, tra cui una della rete Advanced Global Atmospheric Gas Experiment (AGAGE). A titolo di confronto, le emissioni totali globali sono state osservate da cinque stazioni di "fondo" AGAGE relativamente poco inquinate in altre parti del mondo.