Questa nuova ondata di pannelli solari da balcone non si limita a ottenere elettricità a basso costo, ma partecipa anche alla transizione energetica.

In Germania sono stati installati più di 400mila sistemi solari plug-in, la maggior parte dei quali occupa un posto sui balconi dei cittadini.

I nuovi dati mostrano che almeno cinquantamila di questi dispositivi fotovoltaici sono stati aggiunti solo nel primo trimestre del 2024. Un boom nato dalla "fortissima cultura solare" della Germania, secondo le parole di un esperto.

I pannelli solari da balcone sono un pezzo della più ampia transizione energetica in Europa, spiega Jan Osenberg, consulente politico dell'associazione SolarPower Europe.

"Li vediamo come un sottoinsieme del solare su tetto, ma anche come qualcosa di diverso", spiega a Euronews Green. "C'è la tendenza a utilizzare tutte le infrastrutture artificiali possibili per la generazione di energia solare".

Binari ferroviari, autostrade, parcheggi, tetti di automobili, cimiteri e facciate di edifici. L'elenco delle strutture che si trasformano in impianti solari è lungo.

Ma perché gli altri Paesi europei sono in ritardo nell'adozione dei pannelli solari da balcone? E cosa c'è da sapere se state pensando a uno o due pannelli per il vostro balcone?

Come funzionano i balconi solari

L'aspetto principale che differenzia i pannelli solari da balconedai tetti è che si tratta di un sistema molto più piccolo. In sostanza, la tecnologia consiste in uno o due pannelli collegati a una presa elettrica.

Secondo Osenberg, producono solo il 10% dell'energia dei sistemi residenziali su tetto.

Come calcolo approssimativo, Osenberg stima che la Germania abbia circa 200 MW di solare da balcone installato, rispetto ai 16 GW di capacità del settore dei tetti residenziali.

Dal punto di vista del cliente, la differenza principale è che il fotovoltaico da balcone è molto più facile da installare. È possibile acquistare il kit online e non è necessario un elettricista per installarlo. A differenza di quanto avviene per le installazioni su tetto, per le quali si consiglia di rivolgersi a installatori certificati per evitare rischi di incendio e danni alla struttura.

In breve: i pannelli vengono collocati su una struttura di montaggio e collegati tramite cavi a un inverter che converte l'elettricità da corrente continua a corrente alternata, che viene immessa nella presa di corrente tramite una normale spina.

A chi sono rivolti i balconi solari

"La ragione principale del successo dei sistemi solari da balcone è che danno la possibilità di utilizzare l'energia solare a persone che prima non potevano farlo", afferma un portavoce del produttore tedesco Meyer Burger.

"La maggior parte delle persone non possiede una casa, oppure non può installare un impianto solare sul tetto a causa della protezione del patrimonio, dell'ombreggiamento o di altre condizioni costruttive del tetto. Per loro, il solare da balcone è interessante perché possono utilizzare l'energia solare per generare la propria elettricità e ridurre le bollette".

La Germania è stata uno dei primi Paesi a investire nella tecnologia solare e oggi produce la maggior parte dell'energia elettrica da fonte solare in Europa. Ma, come altrove, i condomini sono arrivati tardi alla festa.

"Il settore delle unità abitative multiple è rimasto fuori dal boom del solare, è stato davvero trascurato", afferma Osenberg.

Osenberg attribuisce questo fatto alle difficoltà che si incontrano nel convincere tutti i proprietari degli edifici ad accettare il solare su tetto, ad esempio, e alla difficoltà di condividere l'elettricità tra i diversi appartamenti.

"Con il solare da balcone", invece, "è diventato improvvisamente molto, molto semplice. Tutte le persone che negli ultimi dieci anni non hanno potuto usufruire dell'energia solare ora hanno un modo per accedervi".

Secondo Osenberg, questa "ondata" di nuovi proprietari di impianti solari non sta semplicemente beneficiando di elettricità a basso costo, ma è anche in grado di prendere il proprio posto nella transizione energetica.

"L'energia solare sul tetto ha davvero un effetto di potenziamento: le persone che iniziano ad avere un impianto solare, iniziano a monitorare il loro consumo di elettricità, iniziano a sentirsi come una persona all'avanguardia nella transizione energetica, una persona che sostiene la transizione energetica e ne fa già parte", afferma Osenberg.

Così la Germania ha aiutato le persone ad adottare il solare da balcone

Negli anni 2000 la Germania era all'avanguardia per quanto riguarda l'energia solare sui tetti. Il governo ha incoraggiato i cittadini a partecipare all'iniziativa premiandoli con tariffe di immissione in rete, ad esempio, che prevedevano un prezzo fisso per ogni unità di elettricità inviata alla rete.

Secondo il portavoce di Meyer Burger, "i clienti avevano già iniziato questo boom e chiedevano con successo alla politica una semplificazione della burocrazia". "Misure come l'eliminazione dell'Iva hanno contribuito alla popolarità del solare da balcone".

Sono disponibili anche sovvenzioni a livello regionale, con un'offerta fino a 500 euro a Berlino (potenzialmente la metà del costo di un kit). Secondo Osenberg, la tecnologia si ripaga dopo circa tre anni. Quindi, con una durata di vita di circa 20 anni, "è un investimento molto semplice per i cittadini".

Secondo il registro dei dati di mercato, la Renania Settentrionale-Vestfalia ha attualmente il maggior numero di sistemi solari plug-in, con oltre 80.000, seguita dalla Baviera con oltre 60.000 e dalla Bassa Sassonia con oltre 50.000.

Anche le dimensioni degli impianti solari da balcone stanno gradualmente aumentando, aggiunge Osenberg. Il governo tedesco sta cercando di abilitare fino a quattro pannelli.

Perché gli altri Paesi si stanno "perdendo" il solare da balcone?

L'Ue ha dichiarato che gli Stati membri possono favorire l'adozione del solare da balcone. Ma non è obbligatorio e non è stato accolto da tutti i Paesi.

Il Belgio, in particolare, ha vietato i dispositivi solari plug-in per timore dell'impatto di sistemi non registrati che alimentano la rete elettrica.

Gli operatori di rete vogliono avere una supervisione della fornitura di energia elettrica, poiché cambiamenti improvvisi possono portare a un'interruzione di corrente. "Ma a nostro avviso questo non è un vero problema", spiega Osenberg, "perché l'immissione dal sistema del balcone è così piccola che l'impatto sarebbe del tutto trascurabile".

Austria, Francia, Italia, Polonia e Lussemburgo hanno assunto una posizione incoraggiante nei confronti del solare da balcone. In Spagna, invece, i sostenitori delle energie rinnovabili stanno cercando di convincere il governo ad allentare presto le regole.

Cose da tenere a mente prima di acquistare un impianto solare da balcone

L'innovazione nel campo dell'energia solare è costante e i balconi non sono da meno. Se siete tentati di partecipare, ecco alcune cose da tenere presenti.

L'accumulo su piccola scala è un'opzione. Anche se questi sistemi non tendono a produrre molta elettricità in eccesso, sempre più produttori offrono sistemi di accumulo per l'energia solare specifica del balcone. Le batterie, che si inseriscono tra i pannelli e l'inverter, sono più piccole rispetto a quelle dei tetti, ma sono comunque utili per chi lavora durante il giorno e può utilizzare l'energia immagazzinata la sera.

Le app possono aiutare a monitorare il consumo di elettricità. Alcuni kit sono dotati di app che consentono di vedere quanta elettricità produce l'impianto fotovoltaico e quanto soddisfa la vostra domanda di energia. Queste applicazioni sono ospitate su server sicuri, in modo da non compromettere la vostra protezione digitale.

Assicuratevi che il vostro kit sia prodotto in modo sostenibile. Per Meyer Burger, questo significa che i pannelli "non contengono piombo o altre sostanze tossiche (come i Pfas) e sono prodotti senza lavoro forzato secondo standard sociali ed etici dignitosi".

È possibile noleggiare un impianto solare da balcone. E naturalmente il bello di questo sistema plug-in è che se affittate un appartamento, potete portarlo con voi quando vi trasferite.

I sistemi da balcone devono comunque essere montati in modo sicuro. Anche se incoraggiano un approccio fai-da-te, è necessario prendere sul serio l'installazione, dice Osenberg. Il design dei ganci semplifica le cose, ma poiché i moduli pesano fino a 24 kg, potrebbero causare seri danni se cadessero dal decimo piano.