Perché una città spagnola vuole che i ciclisti siano assicurati

La mossa dei partiti di destra si inserisce in un crescente clima di opposizione ai ciclisti in Spagna e in Europa, che ha visto la rimozione di nuove piste ciclabili e l'accusa di un uso improprio dei fondi europei da parte delle città

Il Consiglio comunale di Saragozza, in Spagna, ha annunciato la scorsa settimana di voler rendere obbligatoria l'assicurazione per tutti i ciclisti e gli utenti di scooter elettrici.

La misura è stata proposta dal partito di estrema destra Vox e approvata con il suppoto dei conservatori del Partito Popolare (PP). Le due forze politiche affermano di voler porre fine all'"incertezza giuridica" quando un ciclista è coinvolto in un incidente.

Se la misura passasse, la città nordorientale spagnola sarebbe la prima nel Paese a obbligare i ciclisti a sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile.

I ciclisti criticano la proposta di assicurazione obbligatoria

Le organizzazioni ciclistiche si sono opposte con forza all'idea.

"Saragozza sarebbe un'eccezione nel mondo", afferma il Colectivo Pedalea, un gruppo di protesta di **ciclisti urbani**che mette in dubbio la legittimità di una simile iniziativa e chiede le dimissioni dell'assessore che l'ha proposta.

Laura Vergara, responsabile di Conbici, un gruppo di difesa della bicicletta in Spagna, afferma a Euronews Green che si tratta di una misura sproporzionata in quanto "non ci sono statistiche sugli incidenti che dimostrino la necessità di fornire un'assicurazione obbligatoria".

Secondo l'autrice, la maggior parte delle persone è già coperta per gli incidenti in bicicletta attraverso altre polizze, come l'assicurazione sulla casa, e questa misura disincentiverebbe le forme di viaggio ecologiche.

Quanto costerà ai ciclisti l'assicurazione?

Se la misura venisse approvata, gli assicuratori stimano che costerebbe circa 20 euro all'anno per i ciclisti.

Ma non è chiaro se otterrà l'approvazione finale. PP e Vox l'hanno inserita nell'ordinanza sulla mobilità della città annunciata la scorsa settimana. L'ordinanza è ora sottoposta a un periodo di consultazione pubblica di trenta giorni prima di poter essere formalmente adottata.

Il consigliere del PP José Miguel Rodrigo ha dichiarato che il testo "non è definitivo" ed è aperto a modifiche, come riporta il quotidiano spagnolo Heraldo. Vergara ritiene che "la misura improponibile che ha generato un grande clamore pubblico e confusione tra la gente" non passerà.

Euronews Green ha contattato il PP per un commento sulle reazioni e le richieste di dimissioni del suo consigliere, ma al momento della pubblicazione non ha ricevuto risposta.

In quale altro Paese europeo vige l'obbligo di assicurazione per i ciclisti?

In Svizzera esisteva una forma di assicurazione obbligatoria per i ciclisti, ma è stata abolita nel 2012 e la maggior parte degli assicuratori ha incluso automaticamente la responsabilità per gli incidenti in bicicletta nella propria assicurazione di responsabilità civile. In Francia l'assicurazione sulla è obbligatoria per tutte le persone che possiedono un immobile o sono affittuari, questa polizza prevede anche coperture per biciclette e mezzi elettrici.

Indipendentemente dal fatto che il piano di Saragozza venga approvato o meno, i critici affermano che si tratta di un altro simbolo dell'inasprimento della guerra culturale in Spagna e in altre parti d'Europa contro il trasporto sostenibile e le politiche di pianificazione ambientale.

Perché le città eliminano le piste ciclabili?

In Spagna, la maggior parte delle critiche si concentra sulla legge sul clima approvata nel 2021, che ha reso obbligatoria per ogni città l'introduzione di zone a basse emissioni. A tal fine e per migliorare le infrastrutture di trasporto sostenibili, l'Ue ha stanziato un finanziamento di 1,5 miliardi di euro.

Tuttavia, alcuni consigli comunali controllati dalla destra si rifiutano di attuare pienamente la legge. Valladolid ha addirittura speso centinaia di migliaia di euro per rimuovere le nuove piste ciclabili della città per ospitare le auto.

Questo ha portato la Commissione europea ad aprire un'indagine preliminare sul potenziale uso improprio dei fondi. La ministra spagnola dell'Ambiente Teresa Ribera ha dichiarato giovedì che l'eliminazione delle piste ciclabili è "un attacco diretto alla qualità della vita di queste città".

Ha affermato che ciò sta avvenendo "per ragioni dogmatiche, ideologiche e casuali" e che le città dovranno restituire i finanziamenti dell'Ue.

«Acabar con los carriles bicis es una agresión directa a la calidad de vida de los vecinos.



Esos ayuntamientos deberán devolver los fondos europeos, es una irresponsabilidad muy importante»



In quale altro Paese europeo le piste ciclabili sono diventate controverse?

Anche al di fuori della Spagna ci sono state polemiche sulle misure di trasporto ecologico.

L'anno scorso il primo ministro conservatore britannico Rishi Sunak si è impegnato a fermare le "misure anti-auto" nelle città britanniche come parte del suo tentativo di porre fine alla "guerra agli automobilisti". Un comunicato stampa del governo sui piani ha dichiarato che si studierà come "prevenire i programmi che limitano in modo aggressivo i luoghi in cui le persone possono guidare".

A Berlino ci sono state argomentazioni simili. L'anno scorso la Cdu è salita al potere in città con una coalizione con la Spd e ha iniziato a bloccare i progetti di piste ciclabili per risparmiare posti auto.

"Nel 2023 non è stata costruita una sola corsia per gli autobus, i progetti per i tram sono stati accantonati, l'espansione delle piste ciclabili è stata rallentata e ora vengono ripianificate per essere più a misura di auto", ha dichiarato il gruppo di campagna Changing Cities. "La Sdp e la Cdu ci avevano promesso una città funzionante, quello che abbiamo ottenuto è aria sporca e strade pericolose", ha commentato il gruppo.

Nel frattempo, ogni anno in Europa oltre 300mila morti premature sono causate dall'inquinamento atmosferico.