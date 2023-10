Di Line Barfod, Copenhagen Mayor for Technical & Environmental Affairs

Le opinioni espresse nell'articolo View (Punto di vista) riflettono unicamente le posizioni dell'autore.

"C'è bisogno che l'Ue e i suoi Stati membri accettino la sfida e riconoscano la bicicletta come uno strumento fenomenale con un immenso potere di trasformazione", scrive Line Barfod

L'anno scorso, Copenaghen e la Danimarca hanno ospitato il Grand Départ del Tour de France, l'inizio del percorso dell'ambita competizione ciclistica.

È stata una grande celebrazione del ciclismo sportivo e della cultura ciclistica danese, che dura ormai da decenni: la capitale sta dimostrando cosa si può ottenere quando si sfrutta il potere della bici.

Ogni mattina, a Copenaghen, mentre le auto sono bloccate nel traffico, migliaia di ciclisti attraversano la città per andare al lavoro e a scuola attraverso piste, strade, superstrade e ponti ciclabili.

Con l'avvento delle e-bike e delle cargo bike, la diffusione della bicicletta continuerà ad aumentare negli anni a venire.

Anche a Copenaghen, è in atto una vera e propria rivoluzione delle cargo bike: in meno di tre anni, sono passate da 20.000 (nel 2020) a oltre 40.000 (nel 2023).

I genitori usano le cargo bike per trasportare i bambini, le aziende di consegna le impiegano per spostare cibo e pacchi in città ed un numero crescente di imprese edili le utilizza per trasportare attrezzi e materiali.

A Copenaghen, una società di assistenza stradale raggiunge i clienti su cargo bike quando la loro auto è in panne.

L'amore per le bici vige in molte parti d'Europa

Dal 2020, la diffusione della bicicletta è aumentata notevolmente in tutto il continente.

Durante la pandemia, ha offerto una soluzione di trasporto valida, efficiente e salutare in tutto il continente, alleviando la pressione sul trasporto pubblico e fornendo ai pendolari una distanza sicura.

Tuttavia, nonostante la rinnovata popolarità e l'enorme potenziale, nell'Ue solo il 7,4% del totale degli spostamenti viene effettuato in media in bici.

Poiché il 75% degli europei vive in ambienti urbani, le città hanno un ruolo cruciale nel sostenere le ambizioni ciclistiche dell'Ue

A food delivery rider pushes his bicycle inside the Vittorio Emanuele shopping arcade in Milan, November 2020 Gian Mattia D'Alberto/LaPresse

Questa bassa percentuale è paradossale, poiché la bicicletta è un formidabile alleato nella lotta contro l'inquinamento e nel cammino verso città più vivibili.

Non c'è quindi da stupirsi che si stia creando una grande attesa per l'imminente Dichiarazione sulla ciclabilità della Commissione europea.

Il documento, previsto per ottobre, dovrebbe stabilire regole, orientamenti e strumenti di finanziamento per raddoppiare il numero di chilometri percorsi in bicicletta entro il 2030.

La dichiarazione riconoscerà finalmente la bici come elemento essenziale del nostro sistema di trasporto europeo condiviso e rafforzerà gli sforzi compiuti da tempo dalle città.

Task force per la strategia ciclistica

Sempre più amministrazioni locali in Europa stanno dando priorità alla bicicletta per abbandonare la mentalità autocentrica che nella seconda metà del XX secolo ha trasformato le nostre città in isole di inquinamento e rumore.

Poiché il 75% degli europei vive in ambienti urbani, le città hanno un ruolo cruciale da svolgere e sono pronte a sostenere le ambizioni dell'Ue in materia di mobilità ciclistica.

Negli ultimi mesi, Copenaghen e altre città della rete Eurocities hanno unito le forze per creare una task force sulla strategia ciclistica.

Una delle nostre massime priorità è che l'Ue adotti una Dichiarazione sulla ciclabilità ambiziosa e ad ampio raggio

A man pushes a bicycle outside the European Parliament in Brussels, September 2019 AP Photo/Francisco Seco

L'obiettivo è quello di offrire raccomandazioni che possano accludersi nel testo finale della Dichiarazione della Commissione Europea sulla mobilità ciclistica: il nostro know-how sulla mobilità ciclistica può essere di enorme valore per i responsabili politici dell'Ue.

La nostra consulenza è supportata anche da un'indagine Eurocities Pulse, condotta su 29 comuni per comprendere le sfide e le aspettative delle città in materia di mobilità ciclistica.

Una delle nostre principali priorità è l'adozione da parte dell'Ue di una Dichiarazione sulla mobilità ciclistica ambiziosa e di ampio respiro.

Il documento dovrebbe aprire la strada allo sviluppo di infrastrutture ciclabili di alta qualità, adottando un approccio coraggioso e definendo una guida comune sulle infrastrutture ciclabili e sui livelli minimi di qualità in tutta Europa.

Le regole del traffico in Europa ostacolano l'uso della bici

La mancanza di sicurezza stradale impedisce a molti di prendere in considerazione l'idea di andare in bicicletta: pertanto, la protezione dei ciclisti dovrebbe essere una priorità anche nella nuova legislazione.

Le attuali leggi nazionali sul traffico in molti Paesi dell'Ue ostacolano l'uso della bicicletta, pertanto la dichiarazione rappresenta un'opportunità per aggiornare le norme nazionali sul traffico e creare una cooperazione tra le autorità locali e nazionali.

La Commissione europea dovrebbe anche avviare una riflessione sull'adeguatezza delle norme nazionali sul traffico per la bicicletta e prendere in considerazione la possibilità di fissare un limite di velocità di 30 km/h nelle aree urbane.

La mancanza di prodotti e servizi per le bici non dovrebbe più ostacolare l'industria europea del ciclismo: maggiori meccanismi di cooperazione possono creare un'industria ciclistica forte in Europa per prevenire la carenza di biciclette

People ride their bicycles on a main boulevard during the yearly car free day in Brussels, September 2016 AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Inoltre, la standardizzazione degli strumenti per la raccolta dei dati sulla mobilità ciclistica aiuterebbe molte città a prendere decisioni più informate sulle proprie politiche ciclistiche.

Allo stesso tempo, occorre prestare particolare attenzione a rendere la bicicletta il più accessibile possibile a tutti gli abitanti delle città, soprattutto a coloro che non possono permettersi di acquistarne una o la cui disabilità impedisce loro di utilizzare un normale mezzo a due ruote.

Inoltre, la mancanza di prodotti e servizi per le biciclette non dovrebbe più ostacolare l'industria ciclistica dell'Ue: maggiori meccanismi di cooperazione possono creare una forte industria ciclistica in Europa per prevenire la carenza di biciclette.

La bicicletta è il futuro

Infine, mentre la politica dell'Ue si muove per rafforzare i collegamenti tra aree urbane e rurali, si chiede di utilizzare la bici per migliorare questi collegamenti.

Una vasta rete di superstrade ciclabili di alto livello ha reso il pendolarismo ciclistico a lunga distanza un'opzione praticabile per i cittadini della Grande Copenaghen e progetti simili sono in corso in molte località europee.

Per sostenere questo sforzo, si dovrebbero creare condizioni favorevoli alla bicicletta per chi viaggia sui mezzi pubblici con essa, per chi va e torna dalla stazione o per chi usa la bici in combinazione con altri mezzi di trasporto.

Siamo convinti che la bicicletta sia il futuro: abbiamo bisogno che l'Ue e i suoi Stati membri raccolgano la sfida e riconoscano che è uno strumento fenomenale con un immenso potere di trasformazione.

È difficile dire quanto la bicicletta possa migliorare la nostra salute pubblica, la qualità dell'aria, gli spazi pubblici e gli standard di vita.

Le città stanno mettendo in atto una rivoluzione ciclistica: l'Ue seguirà il loro esempio?

Line Barfod è sindaca per gli Affari tecnici e ambientali della capitale danese Copenaghen.

Noi di Euronews crediamo che tutte le opinioni siano importanti: contattateci all'indirizzo view@euronews.com per inviare proposte o contributi e partecipare alla conversazione.