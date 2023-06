Neanche una città italiane tra le 10 più bike-friendly del mondo: ecco la classifica con qualche inaspettata sorpresa

Gli amanti della bicicletta sanno bene quanto possa essere liberatorio sfrecciare su una pista ciclabile, godendo del fascino di una città senza gli svantaggi dell'affollato e incerto trasporto pubblico affollato o di un ingorgo.

E poiché i governi di tutto il mondo cercano di ridurre le emissioni di anidride carbonica, sempre più città incoraggiano le persone ad abbandonare l'auto e a rendere più sicuro il circolare in bicicletta.

Ma quali sono le città più bike-friendly nel mondo?

Secondo l'ultimo Global Bicycle Cities Index, la maggior parte di esse si trova in Europa.

La società di assicurazioni digitali Luko ha preso in esame 90 città di tutto il mondo e le ha classificate in base a sei parametri principali: la percentuale di utenti della bicicletta, le condizioni meteorologiche, la criminalità e la sicurezza (come il tasso di incidenti e di furti di biciclette), le infrastrutture, le opportunità di bike-sharing e gli eventi speciali come le "giornate senza auto".

I risultati finali sono presentati su una scala da 0 a 100, dove più alto è il punteggio, più la città è bike-friendly.

Le città europee sono in cima alla lista, soprattutto grazie alla qualità delle piste ciclabili e alle condizioni meteorologiche che prevedono un elevato numero di giornate in cui è possibile spostarsi in bicicletta.

Nessuna città degli Stati Uniti è entrata nella top 10 e nemmeno nella top 20, ma alcune sono presenti tra le prime 90 della lista. Si tratta di San Francisco (39° posto), Portland (41), Seattle (50), Washington DC (53), Los Angeles (57), Boston (61 - curiosamente un posto avanti a Londra), New York (67), Chicago (71) e Detroit (72).

Ecco, invece, la classifica delle 10 migliori città al mondo per i ciclisti

Hannover 2023 Hannover 2023, 10th bike friendly city

10. Hannover, Germania

La città tedesca della Bassa Sassonia ha splendidi parchi: quale modo migliore per visitarli se non in bicicletta? Hannover si è piazzata ai primi posti della classifica di quest'anno grazie alle sue infrastrutture di qualità e agli eventi che promuovono la bicicletta, tra cui le "giornate senz'auto".

Brema 2023 Brema 2023, 9th bike friendly city

9. Brema, Germania

Brema è un'altra città tedesca molto apprezzata dagli amanti della bicicletta, con un territorio molto pianeggiante e piste ciclabili che attraversano la città e la collegano addirittura ad altre città vicine. Brema è anche la prima città tedesca a ospitare un'intera "zona ciclabile" nel quartiere di Neustadt: un quartiere con un limite di velocità di 30 km/h, in cui le biciclette hanno la precedenza e in cui è consentito pedalare fianco a fianco.

Berna 2023 Berna 2023, 8th bike friendly city

8. Berna, Svizzera

Secondo l'indice, la capitale svizzera ha investito molto in infrastrutture ciclabili di qualità, ha ottenuto un punteggio particolarmente alto nel bike-sharing e organizza regolarmente "giornate senza auto". La città ha anche un tasso di incidenti mortali molto basso tra i ciclisti.

Hangzhou 2023 Hangzhou 2023, 7th bike friendly city

7. Hangzhou, Cina

Ecco un'apparizione inaspettata nella top 10: la città cinese di Hangzhou è l'unica città non europea nella fascia alta della classifica. Hangzhou, capoluogo della provincia di Zhejiang, ha il 30% di ciclisti tra la sua popolazione e ottiene punteggi più alti rispetto alla maggior parte delle rivali per quanto riguarda il bike sharing.

Malmö 2023 Malmö 2023, 6th bike friendly city

6. Malmö, Svezia

La città svedese di Malmö ha un tasso di mortalità particolarmente basso tra i ciclisti, grazie a infrastrutture di qualità e a eventi regolari che promuovono l'uso della bicicletta.

Amsterdam 2023 Amsterdam 2023, 5th bike friendly city

5. Amsterdam, Paesi Bassi

Forse vi aspettavate che la capitale olandese fosse in cima a questa classifica, ma il suo punteggio di sicurezza potrebbe essere quello che la frena: ad Amsterdam, infatti, si verificano oltre 1.000 incidenti ogni 100.000 ciclisti. Un numero quasi cinque volte superiore a quello della sua rivale più vicina, Copenaghen.

Copenhagen 2023 Copenhagen 2023, 4th bike friendly city

4. Copenaghen, Danimarca

La capitale danese non solo è più sicura per i ciclisti, ma lo è anche per le biciclette, grazie al basso tasso di furti e ai "giorni senza auto". La città sta investendo molto nelle infrastrutture ciclistiche e la maggior parte dei residenti che va in bicicletta non si ferma neanche durante il lungo e rigido inverno danese.

Antwerp 2023 Antwerp 2023, 3rd bike friendly city

3. Anversa, Belgio

La città portuale belga non ha un buon punteggio per quanto riguarda le piste ciclabili dedicate, ma un forte sistema di bike-sharing e le regolari "domeniche senz'auto" la rendono senza ombra di dubbio a misura di ciclista.

Munster 2023 Munster 2023, 2nd bike friendly city

2. Munster, Germania

La città tedesca ha un basso tasso di incidenti stradali riguardanti le biciclette, nonostante più del 39% dei residenti si sposti quotidianamente sui pedali.

Inoltre, Munster ospita regolarmente eventi che promuovono la bicicletta.

Utrecht 2023 Utrecht 2023, 1st bike friendly city

1. Utrecht, Paesi Bassi

In cima alla classifica di quest'anno troviamo Utrecht.

La città olandese accumula punteggi elevati sia per le infrastrutture ciclistiche sia le condizioni meteorologiche. Ma, soprattutto, più della metà della popolazione (51%) utilizza la bicicletta nella vita quotidiana.

Menzioni d'onore

La città britannica che si è classificata più in alto nell'elenco è Bristol, che si è piazzata al 15° posto con un punteggio di 43,76: un punteggio elevato determinato dal basso numero di furti e dalle buone infrastrutture.

La città britannica successiva è Edimburgo, che si è classificata al 54° posto su 90.

La Francia, invece, pur non essendo entrata nella top 10, è ben rappresentata da due città che l'hanno mancata per poco: Strasburgo si è, infatti, classificata all'11° posto e Bordeaux subito dopo, al 12°.

Discreta figuraccia per l'Italia: solo due città sono, infatti, riuscite a classificarsi in questo elenco. Si tratta di Milano (al 65° posto) e, sorprendentemente, di Roma (70°).