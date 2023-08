Più di 30 anni fa, sostanze chimiche tossiche si sono riversate nelle riserve di acqua potabile dell'isola britannica. Ora i residenti vogliono un risarcimento.

I residenti di Jersey potrebbero essere i primi nelle isole britanniche ad avviare un'azione legale per le sostanze chimiche tossiche che inquinano le loro acque.

PUBBLICITÀ

Le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) sono una grande famiglia di sostanze chimiche prodotte dall'uomo che non si trovano in natura. Sono note come "forever chemicals", ovvero "sostanze chimiche perenni", perché non si decompongono nell'ambiente.

Come le microplastiche, non c'è praticamente scampo ai PFAS: sono penetrati nel nostro sangue, nel latte materno e in quasi tutta l'acqua piovana del pianeta.

Ma l'isola del Canale della Manica ha subito un inquinamento particolarmente grave per decenni. All'inizio degli anni '90, la schiuma antincendio utilizzata sul campo di addestramento antincendio dell'aeroporto è fuoriuscita nell'area circostante e nei pozzi d'acqua della popolazione.

Gli abitanti del luogo attribuiscono a questa fonte una serie di gravi condizioni di salute, tra cui il cancro, e alcuni stanno ora considerando di intraprendere un'azione legale collettiva.

La cronologia dello scandalo

The Government of Jersey signed a confidential deal with 3M in 2005. Toby Melville/REUTERS

Quando nel 1993 è stata confermata la presenza della schiuma nell'acqua potabile, il governo di Jersey ne ha interrotto l'uso e ha proposto di installare nuovi pozzi per le persone colpite.

In una nuova inchiesta sul tema, la BBC ha parlato con persone che ritengono che il divieto sia arrivato troppo tardi per la loro salute. Tra loro c'è Graeme Farmer, 57 anni, che a metà degli anni '90 viveva in un cottage vicino al campo di allenamento e a cui cinque anni fa è stato diagnosticato un cancro al sangue.

"I miei genitori e io abbiamo vissuto lì per quattro anni. Ci siamo ammalati tutti di cancro, nello stesso periodo di tempo", ha dichiarato l'uomo alla BBC.

Nel 2005 il governo dell'isola ha firmato un accordo riservato con 3M, il produttore della schiuma, per ottenere 2,6 milioni di sterline (circa 3 milioni di euro) per la bonifica. Secondo i termini dell'accordo, il governo ha promesso di non perseguire alcuna azione legale contro l'azienda. Fatto ancora più****grave, l'esecutivo locale si impegnava anche a sostenere l'azienda nel caso in cui un cittadino avesse intrapreso un'azione legale.

L'accordo è stato tenuto segreto al pubblico fino a quando un giornalista locale ha ottenuto una copia trapelata dell'accordo e ha reso pubblica la storia nel 2021, suscitando una nuova ondata di indignazione.

Perché i residenti del Jersey chiedono ora un risarcimento?

Nel 2022, il governo di Jersey ha condotto un programma per analizzare il sangue delle persone che vivono nei pressi dell'aeroporto alla ricerca di PFAS.

Degli 88 isolani analizzati, il 70% ha riscontrato livelli di soglia più elevati di PFHxS e il 30% ha riscontrato livelli di soglia più elevati di PFOS nel sangue. il PFHxS e il PFOS sono entrambi composti PFAS.

PUBBLICITÀ

Dopo aver ricevuto i risultati delle analisi del sangue, i residenti di Jersey stanno ora valutando le loro opzioni legali.

"Molte di queste persone ritengono di avere problemi di salute derivanti dall'esposizione alle sostanze chimiche PFAS e potrebbero avere qualche tipo di richiesta di risarcimento", ha dichiarato alla BBC l'avvocato Eleanor Colley. Il suo studio legale Viberts ha parlato con circa 10 isolani per ottenere un risarcimento finanziario, che è "nelle prime fasi" dell'inchiesta.

Se dovesse andare avanti, Colley ritiene che questa potrebbe essere la prima azione collettiva relativa ai PFAS nelle isole britanniche. Recentemente la 3M ha raggiunto un accordo da 10,3 miliardi di dollari (9,4 miliardi di euro) per pagare i test e la bonifica delle sostanze chimiche dalle forniture di acqua negli Stati Uniti, senza ammettere la responsabilità.

"Tutti noi vorremmo riavere indietro la nostra salute", ha detto Farmer, "ma questo non è possibile: rimane solo il risarcimento finanziario, che pensiamo di meritare".

"In questa fase non siamo sicuri di chi possa essere il potenziale imputato, anche se è probabile che si tratti di un'entità statale del Jersey e potenzialmente del produttore delle sostanze chimiche", ha aggiunto Colley.

PUBBLICITÀ

In risposta al servizio della BBC, il governo di Jersey ha dichiarato: "Non esiste un accordo internazionale su come interpretare i risultati del sangue, pertanto è difficile giungere a conclusioni sui livelli nel sangue analizzato. Abbiamo istituito il gruppo scientifico indipendente sui PFAS, che esaminerà, riferirà e farà raccomandazioni al governo su argomenti concordati".

3M ha dichiarato in un comunicato: "Continueremo a intraprendere azioni coerenti con i nostri valori, tra cui la bonifica dei PFAS, gli investimenti nel trattamento delle acque e la collaborazione con le comunità".