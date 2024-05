La regione turca di Denizli è un paradiso per i vacanzieri appassionati di storia e benessere.

In Turchia, all'incrocio tra le regioni dell'Egeo, dell'Anatolia centrale e del Mediterraneo, si trova un luogo dove storia e benessere si combinano per una vacanza perfetta. In questa puntata, la conduttrice di Euronews Cinzia Rizzi esplora la regione di Denizli, partendo da Hierapolis, un'antica città termale.

Inserita nella lista del Patrimonio Culturale dell'Umanità dell'UNESCO, la città fu fondata nel II secolo a.C. ed è ricca di tesori antichi. Tra questi, la Necropoli, con 1.200 tombe in marmo e calcare; il teatro romano, dove in passato 15.000 persone potevano assistere a combattimenti; e il Ploutonion, noto come la "porta dell'inferno", considerato una delle più grandi scoperte del XX secolo.

Dopo essere stata trasportata indietro nel tempo da questi monumenti, Cinzia visita i "travertini di Pamukkale", terrazze di calcite bianca riempite di acqua ricca di minerali. Questo era un luogo in cui,nell'antichità classica, ci si andava a curare. Qui le terrazze sono di colore bianco come la neve, ma pochi chilometri più a nord, a Karahayit, le sorgenti calde sono ricche di ferro e rendono le rocce metamorfiche circostanti di un sorprendente rosso. Scopriamo i segreti dei bagni di fango di Karahayit e i loro benefici per la salute.

Infine, partecipiamo a una lezione di ceramica incentrata su una forma d'arte anatolica che risale ai tempi antichi e parliamo con uno degli artisti che ha contribuito a conservare questa eredità culturale.