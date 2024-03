Quanta neve sta sciogliendo lo sponsor della Coppa del mondo di sci?

Gli attivisti chiedono che il mondo degli sport invernali abbandoni gli sponsor inquinanti, mentre le piste da sci europee subiscono le conseguenze delle emissioni di carbonio

Secondo un nuovo rapporto, gli sponsor degli sport invernali, tra cui Audi ed Equinor, scioglieranno quasi duemila chilometri quadrati di neve all'anno con le loro emissioni di carbonio.

Per la prima volta, gli attivisti hanno formulato un metodo permisurare l'impatto climatico risultante dai grandi accordi di sponsorizzazione con le industrie inquinanti.

I risultati del think tank New Weather Institute sottolineano un'ironia già evidente: gli sport invernali sono messi in pericolo da molti dei loro maggiori finanziatori.

"Gli atleti invernali vogliono concentrarsi esclusivamente sulle loro prestazioni, ma lo spettro del cambiamento climatico incombe su ogni singolo sport sulla neve", afferma Anna Turney, ex sciatrice alpina e paralimpica britannica.

Le temperature record registrate in tutta Europa hanno costretto alla cancellazione di numerose gare di sci alpino e di fondo in questa stagione 2023-24 a causa della scarsa copertura nevosa e alla chiusura di molte stazioni sciistiche.

"Le organizzazioni di sport sulla neve devono mostrare coraggio", aggiunge Turney. "Se non cambiamo, non ci saranno più sport sulla neve".

Il rapporto "Dirty Snow" di New Weather Sweden e la sua campagna Badvertising sono stati pubblicati in concomitanza con l'inizio della Coppa del mondo di sci della Federazione internazionale sci e snowboard (Fis) in Austria.

Quanta neve può sciogliere un accordo di sponsorizzazione?

La FIS Cross-Country World Cup al Nordic Center Goms, Geschinen, Svizzera, gennaio 2024 Jean-Christophe Bott/Keystone via AP

La casa automobilistica Audi è lo sponsor principale della Coppa del mondo di sci che si svolgerà dal 16 al 24 marzo sulle piste di Salisburgo.

Secondo i promotori della campagna, l'accordo multimilionario genererà tra le 103.000 e le 144.000 tonnellate di Co2e (emissioni equivalenti di anidride carbonica). L'impatto sul clima è paragonabile a quello di 238.000 - 333.000 barili di petrolio.

Questa stima è stata raggiunta utilizzando una formula unica nel suo genere per calcolare le emissioni create per ogni euro speso per una sponsorizzazione ad alto contenuto di carbonio.

Come illustrato nel rapporto, l'equazione tiene conto di cifre quali l'emissione annuale di Co2 di un'azienda e il suo fatturato lordo. Presuppone che il beneficiario accetti le "logiche conseguenze" del contribuire a promuovere l'inquinatore in questione.

Utilizzando un calcolo della relazione nota tra emissioni e perdita di manto nevoso, il rapporto calcola l'impatto di sette sponsor di sport invernali: Audi, Ford, SAS, Equinor, Aker, Volvo e Preem.

Complessivamente, le emissioni di Co2 di queste aziende inquinanti scioglierebbero ogni anno un'area di 1.968 chilometri quadrati di neve primaverile.

Ciò equivale a una superficie 195 volte più grande dell'area sciistica di Skicircus Saalbach, una delle più grandi aree sciistiche del mondo, dove si terranno le finali della Coppa del mondo FIS 2024.

Qual è l'impatto degli sport invernali e delle stazioni sciistiche europee sul cambiamento climatico?

Le piste da sci europee sono già gravemente colpite dal cambiamento climatico. A fine febbraio, nove delle gare di Coppa del mondo di sci alpino previste per la stagione sono state cancellate a causa della scarsa copertura nevosa.

Le prospettive sono fosche: secondo le tendenze attuali, gli inverni alle medie latitudini dell'emisfero settentrionale dovrebbero ridursi di 4,7 giorni per decennio. In uno scenario ad alte emissioni, l'inverno potrebbe ridursi a un solo mese entro la fine del secolo (dal 18 dicembre al 18 gennaio).

E non sono solo gli atleti a perdere tempo, visto che le stazioni sciistiche europee sono costrette a passare alle attività estive a marzo.

Altri ricorrono all'innevamento artificiale: circa il 25 per cento delle aree sciistiche in Germania, il 39 per cento in Francia, il 54 per cento in Svizzera, il 70 per cento in Austria e ben il 90 per cento delle aree sciistiche in Italia.

Ma come sottolinea New Weather, la produzione di neve artificiale è uno sforzo ad alta intensità energetica che aumenta ulteriormente le emissioni.

Atleti e attivisti chiedono che gli sport invernali taglino i legami con le aziende inquinanti

Il quadro generale è che gli sport invernali europei sono di fatto condannati senza una profonda e immediata riduzione delle emissioni. Gli attivisti sostengono che gli sport hanno una responsabilità e un ruolo da svolgere nella realizzazione di questo futuro più luminoso.

"È una grande ironia che gli sponsor inquinanti degli sport invernali stiano sciogliendo il ghiaccio e la neve da cui questi sport dipendono", afferma Anna Jonsson, co-direttrice di New Weather Sweden. "Per garantire un futuro agli sport invernali, tutti gli organizzatori e gli atleti devono abbandonare gli sponsor inquinanti".

Persone sciano fuoripista vicino a Schladming, Austria, gennaio 2023. AP Photo/Matthias Schrader

"Ogni dollaro o euro di sponsorizzazione da parte di grandi inquinatori è come una fiamma ossidrica puntata sul futuro degli sport invernali", aggiunge Andrew Simms, direttore del New Weather Institute. "Stanno usando lo sport come cartellone pubblicitario per vendere altri prodotti ad alto contenuto di carbonio che stanno uccidendo i nostri inverni e ora, per la prima volta, siamo in grado di quantificare i danni provocati dal loro denaro".

Anche le star degli sport invernali attente al clima stanno prendendo posizione. "Gli atleti hanno un ruolo chiaro nel parlare e nel lanciare l'allarme, in quanto influenti nella società", afferma l'ex pattinatore d'élite olandese Mark Ooijevaar.

"Molte federazioni sportive e atleti professionisti sponsorizzano uno stile di vita idealizzato, con un elevato consumo di prodotti e viaggi", osserva Björn Sandström, sciatore di fondo svedese, scienziato ambientale e consulente in calcoli climatici.

"Questo atteggiamento porta un gran numero di persone a tendere verso questa 'vita glamour'". Ma la ricerca è chiara: dobbiamo abbandonare questi comportamenti insostenibili che ci stanno portando sempre più a fondo nella crisi climatica".

Il rapporto segue le campagne di successo sul clima nel tennis e nel rugby

Gli eventi sportivi, le squadre e i singoli atleti stanno subendo crescenti pressioni per aver collaborato con aziende inquinanti nel contesto della crisi climatica.

Il gigante dei combustibili fossili Total Energies, ad esempio, è stato preso di mira dagli attivisti africani per la sua sponsorizzazione del torneo di calcio della Coppa delle nazioni africane (Afcon). Gli attivisti per il clima hanno interrotto una serie di eventi, dagli Us Open al Campionato mondiale di snooker.

A volte queste richieste sono state ascoltate. New Weather rileva che diverse organizzazioni sportive hanno interrotto le partnership commerciali con aziende inquinanti.

L'Australian Open ha posto fine all'accordo di sponsorizzazione con il gigante del petrolio e del gas Santos dopo una campagna di base, mentre la Rugby Football Union (Rfu) inglese ha rifiutato un accordo di sponsorizzazione commerciale con la Exxon Mobil, una major statunitense dei combustibili fossili.

Per aumentare la trasparenza di questi accordi, New Weather chiede che gli organizzatori sportivi rivelino il valore delle sponsorizzazioni inquinanti. E chiede che "le aziende che sono le principali responsabili del cambiamento climatico" - come le aziende petrolifere e del gas, le case automobilistiche e le compagnie aeree - escano completamente dall'arena sportiva".