Cosa significa mobilità climatica? Alcuni giovani africani e abitanti delle isole del Pacifico hanno condiviso le loro riflessioni.

Tornare a Tuvalu "mi tiene con i piedi per terra", dice Kalita Titi Homasi, che studia in Nuova Zelanda, "mi rinfresca la mente, mi riempie di energia".

Non c'è posto come casa, ma Tuvalu, il Paese d'origine di Titi, rischia di diventare inabitabile entro il 2050 a causa dell'innalzamento del livello del mare. Titi ha 23 anni, ma nella sua breve vita ha già sentito le temperature e la siccità aumentare, ha visto le spiagge ritirarsi e i pescatori costretti ad spingersi oltre la barriera sicura della barriera corallina per trovare dei pesci, resi più rari dallo sbiancamento dei coralli.

Titi ha partecipato al vertice sul clima delle Nazioni Unite COP28 a Dubai, a più di 8.000 miglia da casa sua. La conferenza non è riuscita a fissare come obbiettivo l'abbandono graduale dei combustibili fossili, che avrebbe dato una speranza alle nazioni insulari a bassa quota come Tuvalu.

La COP ha però creato un nuovo fondo per le perdite e i danni, che estende l'ambito dei finanziamenti per il clima per promuovere "una mobilità umana equa, sicura e dignitosa sotto forma di spostamento, ricollocazione e migrazione...".

I leader dei Paesi vulnerabili al clima hanno già iniziato a preparare i loro piani di emergenza. Due esempi molto recenti: le Isole Marshall hanno appena completato un progetto quinquennale per creare un "piano di sopravvivenza". Tuvalu, invece, ha firmato un accordo con l'Australiaper consentire alla sua popolazione di trasferirsi. "Mi piace pensare che sia un ponte, per collegare le opportunità che noi tuvaluani non siamo in grado di ottenere", dice Titi, studente di scienze biomediche alla Victoria University di Wellington. "L'Australia è un ponte e anche se le persone scelgono di andare, sento che avranno sempre la necessità di tornare".

Cosa dice l'accordo Australia-Tuvalu sulla mobilità climatica?

Il governo non obbligherà le persone a trasferirsi, e non potrebbe farlo nemmeno se ci provasse. "Se chiedete a chiunque sull'isola, [la prospettiva di trasferirsi] è difficile da capire. È difficile da assimilare e da spiegare. Noi siamo davvero affezionati al nostro Paese", spiega Titi.

L'Unione Falepili, che prende il nome dall'espressione tuvaluana che indica i vicini che scelgono di vivere in case vicine, stabilisce un regime speciale di visti per i tuvaluani che vogliono vivere, lavorare e studiare in Australia. Inoltre, l'Australia ha stanziato altri 16,9 milioni di dollari australiani per gli sforzi di adattamento delle coste di Tuvalu.

Tuvalu's former Foreign Minister Simon Kofe pictured during the Pacific Islands Forum in Suva, July 2022. WILLIAM WEST/AFP

L'accordo è stato criticato da alcuni per i vantaggi che l'Australia ottiene in cambio. Simon Kofe, l'ex ministro degli Esteri di Tuvalu il cui video discorso in ginocchio nel mare ha attirato l'attenzione del mondo nel 2021, ha affermato che l'accordo viola la sovranità di Tuvalu e deve essere rinegoziato.

Perché la mobilità climatica è così importante?

Il mondo ha una lunga strada da percorrere per rispondere alle gigantesche domande sollevate dalla cosiddetta mobilità climatica, perché l'esistenza stessa di molti Paesi è messa in discussione a causa del cambiamento climatico. Secondo molte ricerche, la stragrande maggioranza degli spostamenti sarà interna.

A Somali woman fills a container with water at a camp for displaced people on the outskirts of Dollow, Somalia, September 2022. Jerome Delay/AP

Ma non tutto è perduto. Per la maggior parte dei giovani presenti alla COP28, la priorità è rendere le loro case vivibili il più a lungo possibile.

"La mobilità climatica non significa solo spostare le persone da un posto all'altro", ha dichiarato Titi.

L'acqua è un fattore determinane

Harriette Okal, giovane keniota di 30 anni, sta attualmente studiando per un dottorato di ricerca in idrologia alla Rhodes University in Sudafrica.

"La maggior parte delle migrazioni climatiche è dovuta a troppa acqua, ovvero alle inondazioni, o a troppa poca acqua, ovvero alla siccità", spiega Okal. I pastori del Kenya sono abituati a precipitazioni irregolari, ma non sono in grado di tenere conto delle previsioni nei loro spostamenti.

Se si creassero sistemi di allerta precoce, saprebbero se raccogliere l'acqua in anticipo rispetto ai periodi di scarsità, o se incanalarla quando le piogge sono più intense. Le reti di monitoraggio dei fiumi, l'accesso aperto ai dati e la formazione fanno parte di questo quadro di adattamento locale, spiega Harriette.

Youth delegates Harriette Okal from Kenya and Ibrahim Muhammad of Nigeria at the Global Climate Mobility Pavilion, COP28. Euronews Green

Anche la vicina Somalia è afflitta da oscillazioni tra siccità e inondazioni, e la guerra civile che dura da decenni rende le persone "doppiamente sfollate", dice il ventitreenne Ahmed. Una grave siccità ha ucciso il bestiame del suo villaggio diversi anni fa, causando una carenza di latte e carne e la conseguente interruzione del commercio all'interno della comunità.

Di conseguenza, la famiglia di Ahmed ha dovuto trasferirsi nella grande città, un cambiamento che non tutti possono permettersi, sottolinea. E anche in città non c'è scampo dalla crisi, perché le case possono essere spazzate via.

Ahmed, che ha partecipato alla COP28 con Save the Children, afferma che vorrebbe vedere investimenti nell'acqua potabile e in un'agricoltura intelligente e sostenibile, aree in cui i giovani possono essere leader nella costruzione della resilienza. Attualmente, dice, "la gente non sa nulla del futuro, nemmeno dell'anno prossimo, se dovrà affrontare un'altra siccità o piogge torrenziali".

I giovani possono educare i loro concittadini

Secondo Titi, i giovani che parlano inglese e conoscono la tecnologia hanno un ruolo fondamentale perché possono spiegare la situazione alle generazioni più anziane.

Anche Harriette parla di alfabetizzazione climatica: "trasformare la scienza in conoscenza locale e trascriverla in un linguaggio che la gente locale possa capire, [che] un bambino possa capire".