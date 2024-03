Di Euronews

Una quarantina di manifestanti per il clima, tra cui Greta Thunberg, ha bloccato lunedì l'ingresso principale del Parlamento svedese

PUBBLICITÀ

Greta Thunberg e una quarantina di attivisti hanno bloccato una delle entrate del Parlamento svedese, lunedì a Stoccolma, chiedendo "giustizia climatica subito" come recitava un loro striscione.

"Ci stiamo dirigendo verso una catastrofe, peggiorando la vita di tutti" ha detto Thunberg "lo diciamo da anni, ma nessuno ci ascolta".

La 21enne svedese si è fatta conoscere nel 2018, ancora minorenne, proprio per le sue proteste settimanali davanti al Riksdag.

I suoi Fridays for future l'hanno resa una celebrità internazionale e hanno lanciato un movimento globale di giovani ambientalisti.

Nel 2023 Thunberg è stata arrestata o portata via con la forza dalla polizia in sit-in di protestain diversi Paesi europei. A febbraio è stata assolta da un tribunale di Londra dove è andata a processo per disturbo dell'ordine pubblico per una manifestazione lo scorso ottobre a una conferenza su petrolio e gas.