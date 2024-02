Vincent Thian/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

La stazione sciistica di Karkogel, ad Abtenau, nella regione austriaca del Tennengau

Di Euronews

Nelle ultime settimane si sono registrate insolite alte temperature per i mesi di gennaio e febbraio, in media i più freddi dell'anno in Austria. Sospesa la stagione sciistica nella stazione di Karkogel ad Abtenau, nell'area montana di Salisburgo