Riparare gratuitamente gli oggetti rotti: il fenomeno dei Repair Cafè

Questo caffè delle riparazioni rende il mondo un "posto più felice" riparando oggetti e facendo incontrare le persone.

"È terribile vedere tutti gli oggetti buttati via", dice Chris Murphy, organizzatore del Tunbridge Wells Repair Cafe.

Chris è il tipo di persona che va alla discarica e se ne va con più cose di quelle con cui è andato. Si arrangia e ripara gli oggetti quando sono rotti. E ama riunire le persone.

Così, quando nel 2019 un amico gli ha parlato dei "caffè di riparazione", non ha avuto dubbi. L'uomo racconta di avere deciso immediatamente di aprire uno di questi luoghi nella sua città. "Ho pensato: -Non ne abbiamo uno, lo aprirò io-" spiega il 51enne di Tunbridge Wells, Regno Unito, a Euronews Green.

Poco più di tre anni dopo, Chris Murphey supervisiona uno dei più grandi repair café del sud-est dell'Inghilterra, con 28 stazioni di riparazione e 75 volontari.

"Qui ci sono cose rotte, persone che sanno riparare e che hanno un'etica caritatevole. Riunirli è un'idea che mi piace molto", spiega Chris.

Ecco come è nato tutto.

Chris Murphy

Che cos'è un repair café?

I repair café sono luoghi d'incontro gratuiti, gestiti dalla comunità, in cui i cittadini possono portare oggetti rotti, che saranno riparati da volontari.

Frustrata dalla cultura dell'usa e getta, l'ambientalista olandese Martine Postma ha ideato questo concetto ad Amsterdam nel 2009.

Da allora è diventato un movimento globale, con caffè in Belgio, Germania, Francia, Regno Unito, Stati Uniti e oltre.

An item repaired at Tunbridge Wells Repair Cafe.

Come avviare un "repair cafe"

Chris ritiene che chiunque possa avviare un cosiddetto "caffè di riparazione".

"Non c'è un organo di governo generale o qualcosa del genere. Sono tutti indipendenti", afferma.

Tuttavia, se avete bisogno di una mano, l'organizzazione no-profit Repair Cafe International di Martine offre una guida digitale al prezzo di 49 euro. Le donazioni vengono utilizzate per promuovere il concetto, fornire indicazioni online sulle riparazioni e fare pressione affinché un maggior numero di beni sia riparabile.

Il kit comprende un manuale passo dopo passo per la creazione di un bar, dalla ricerca di volontari esperti e di un luogo adatto, alla raccolta degli strumenti giusti, alla creazione di pubblicità e al reperimento di fondi. Include anche modelli di materiali promozionali e moduli di registrazione e responsabilità.

Tunbridge Wells Repair Cafe fixes everything from cuddly toys to chairs.

Sebbene Chris abbia usato questo kit come punto di partenza, lui e il suo esercito di volontari hanno forgiato il proprio percorso nel corso degli anni.

"Nel dicembre 2021 abbiamo avuto la tempesta perfetta: abbiamo avuto 150 visitatori in un periodo di tre ore e all'epoca utilizzavamo ancora questi moduli cartacei ", racconta Chris. "È stata una specie di battaglia... ci siamo resi conto che l'intero sistema dei moduli cartacei non era più adatto".

Questo ha spinto un volontario esperto di tecnologia a usare le sue capacità di programmazione per creare un sistema online.

Il sistema consente ai visitatori di pre-registrarsi, di ricevere una stazione di riparazione e di vedere a che punto della coda si trovano. Il sistema monitora la durata di ogni riparazione e i volontari inseriscono i risultati per la raccolta dei dati. Inoltre, fa risparmiare moltissimo tempo.

"Non dobbiamo più inserire nulla manualmente, mentre prima ci volevano ore per inserire i dati", dice Chris. "Ora le spese amministrative sono molto più contenute".

There are 75 volunteers at Tunbridge Wells Repair Cafe.

Quanto costa gestire un caffè di riparazione?

I caffè di riparazione sono gestiti da volontari e sono gratuiti. Come vengono finanziati?

Il Tunbridge Wells Repair Cafe funziona interamente attraverso le donazioni, spiega Chris. Una volta che i visitatori hanno riparato i loro oggetti, vengono indirizzati al banco di uscita dove i volontari raccolgono feedback e donazioni in contanti o con carta. In media, ogni visitatore dona circa 5 sterline (5,80 euro).

Il bar è aperto un giorno al mese (tranne in agosto e dicembre) e accoglie ogni volta circa 70 visitatori, il che significa che ogni evento genera circa 350 sterline (406 euro).

Il denaro raccolto supera di gran lunga i costi di gestione, che ammontano a circa 43 sterline (50 euro) per evento. Questo copre i rinfreschi per i volontari e un abbonamento di 30 sterline (35 euro) per il sistema online.

"È un costo a cui non siamo più disposti a rinunciare, invece di avere una pila di moduli e una scrittura a mano che non si riesce a leggere", dice Chris. Anche altri caffè possono registrarsi per utilizzare questo sistema inviando un'e-mail a matt@repairmanager.co.uk.

Chris stima che il bar spenda altre 600 sterline (696 euro) all'anno in strumenti e attrezzature per le riparazioni.

Ciò equivale a un costo di gestione annuale di circa 1.100 sterline (1.276 euro) e a donazioni annuali di circa 4.200 sterline (4.874 euro). L'eventuale eccedenza viene devoluta in beneficenza.

"Potremmo chiedere un finanziamento al governo, ma non ne abbiamo bisogno", dice Chris.

Textiles and jewellery stations at Tunbridge Wells Repair Cafe.

Tuttavia, sarebbe stato utile all'inizio: Chris ha investito circa 2.000 sterline (2.320 euro) di tasca propria per far decollare il progetto, che ha poi recuperato con le donazioni.

Inoltre, riduce i costi immagazzinando tutta l'attrezzatura - cinque scatole - a casa sua tra un evento e l'altro.

"La gente dice che potremmo comprare un sacco di ricambi. Ma dovremo sistemarli tutti a casa mia! L'ideale sarebbe avere una sede per potere immagazzinare l'attrezzatura e tirarla fuori quando ne abbiamo bisogno", aggiunge.

Tunbridge Wells Repair Cafe brings people together.

Che tipo di articoli si possono portare in un centro di riparazione?

Ogni centro di riparazione è diverso dall'altro. In quello di Tunbridge Wells ci sono stazioni di riparazione che coprono articoli elettrici, meccanici, affilatura di coltelli (compresi gli attrezzi da giardino), informatica, gioielli, abbigliamento e tessuti e articoli vari.

"In generale abbiamo un'ottima percentuale di successo, il che è fantastico", rivela Chris.

Tra gli articoli più comuni portati alla stazione di riparazione elettrica ci sono bollitori, tostapane, macchine per il caffè, asciugacapelli, lettori CD, scooter, aspirapolvere, tagliasiepi e lampade.

Repair stations range from textiles to electrical.

La stazione di riparazione meccanica si occupa anche di molti orologi, carillon e giocattoli meccanici. "Riceviamo alcuni vecchi orologi a cucù. Le persone sono felicissime quando riprendono a funzionare", dice Chris.

La stazione informatica si occupa della sostituzione degli schermi dei computer portatili, dei problemi di software e delle unità CD e DVD.

I visitatori si recano invece alla stazione dei gioielli per riparare i fermagli rotti e reinfilare le perline. Mentre la postazione per "gli oggetti vari" si occupa di qualsiasi cosa, dalle ceramiche rotte ai giocattoli di peluche, alle sedie, alle valigie e persino agli ombrelli.

"Non è sempre bello, come se fosse nuovo, ma a chi importa?", scherza Chris.

Finora il bar ha visto oltre 1.000 riparazioni e ha raccolto migliaia di sterline per beneficenza.

Tunbridge Wells Repair Cafe fixes everything from bears to chairs.

Come trovare volontari per il vostro bar di riparazione

Per iniziare, Chris ha pubblicato un articolo sul giornale locale. Ha anche fatto un annuncio su Facebook e su Nextdoor, una piattaforma di social media per i quartieri, disponibile nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e negli Stati Uniti.

"Ho avuto un'incredibile ondata di persone disposte a partecipare", ricorda Chris.

100 persone del posto hanno partecipato al suo incontro introduttivo al Trinity Tunbridge Wells, un'ex chiesa che ora ospita un teatro e un centro d'arte orientato alla comunità - e il caffè per le riparazioni - a titolo gratuito.

"Facevano molte domande. La maggior parte delle risposte era: 'Non ne ho idea, non ho mai gestito uno di questi locali'", spiega Chris. Chris racconta di aver messo a frutto la sua esperienza nella gestione di una società di formazione durante la fase di allestimento.

Alla fine 75 persone si sono iscritte come volontari, molto più delle 40 necessarie per gestire il bar a pieno regime.

The miscellaneous repair station

Chi può fare il volontario in un caffè di riparazione?

Chiunque può fare il volontario in un caffè di riparazione. È utile avere delle competenze o un interesse in un particolare settore delle riparazioni, anche se alcune di queste possono essere facilmente apprese.

Chi è meno abile può comunque costituire una parte essenziale del processo.

I runner sono "gli occhi e le orecchie della stazione di riparazione", dice Chris. Controllano le code e la disponibilità, accompagnano le persone alle postazioni di riparazione e presentano i volontari ai visitatori.

Al Tunbridge Wells Repair Cafe, circa il 75% dei volontari sono pensionati. Ma ci sono anche volontari ventenni che "hanno semplicemente un interesse e una passione", aggiunge.

"Incontrano persone diverse, fanno amicizia e vedono cose che normalmente non potrebbero riparare. Quindi soddisfa questa curiosità e abitudine".

Even broken umbrellas can be repaired.

Per Chris, è questo senso di comunità che fa sì che ne valga la pena.

"Sono fermamente convinto che l'umanità fiorisca nella comunità", afferma. "Si tratta di unire le persone come persone.

"E, per me, l'idea di aver reso in qualche modo il mondo un posto più felice e, si spera, più sano e più sostenibile, mi fa dormire più sereno".

IlTunbridge Wells Repair Cafe si tiene una volta al mese (tranne in agosto e dicembre) presso il Trinity Theatre, Church Road, Tunbridge Wells, Regno Unito. Controllare le date sulle pagine Facebook e Instagram.