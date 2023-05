Di Redazione italiana

Inizialmente si pensava ad un blitz ecologista, tuttavia non è seguita alcuna rivendicazione, oggi nuovo vertice

Non è ancora definita la dinamica che ha innescato la comparsa di una chiazza color verde fluorescente all'altezza del Ponte di Rialto, sul Canal Grande a Venezia.

Stando ai rilievi effettuati, si tratterebbe di un "tracciante", vale a dire un liquido immesso in caso di perdita di acqua per seguirne il tragitto.

Il prefetto della città ha convocato una riunione urgente in Questura, con forze dell'ordine, Polizia locale, Vigili del fuoco e Agenzia regionale per l'ambiente, che hanno eseguito i prelievi in acqua.

Nessuna situazione di pericolo, dunque, per la salute della popolazione.

Una nuova riunione è stata convocata per oggi, lunedì: la chiazza verde comparsa ha rievocato quella comparsa e datata 1968, fatta sempre a Venezia in nome della salvaguardia dell'ambiente, nell'ambito della Biennale d'Arte.

Il governatore della regione ha riferito che le indagini sono comunque state affidate alla Polizia.

Le autorità ambientali hanno effettuato test sull'acqua per cercare di rilevare l'origine dell'anomalia.