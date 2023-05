Germania: Ultima Generazione come organizzazione criminale? Il via all'indagine

Di euronews

La polizia tedesca sta valutando se definire Ultima Generazione come un'organizzazione criminale

Ultima Generazione è sotto inchiesta da parte della polizia tedesca. Le forze dell'ordine valuteranno se classificare il gruppo come organizzazione criminale. 15 persone sono state perquisite e diversi membri sono sotto accusa per ragioni legate ai finanziamenti.

Il Tweet di Ultima Generazione sui fatti

Ultima Generazione è un movimento che accusa i governi di non fare abbastanza per contrastare la crisi climatica. Il gruppo è stato in più occasioni al centro del dibattito politico dei media.

I giornali discutono principalmente di come il movimento presenta le proprie rimostranze. Gli attivisti organizzano azioni in cui si incollano ad opere d'arte o le ricoprono di vernice. In altre occasioni, sono stati fatti flash mob di fronte a grandi monumenti, oppure, occupando delle strade.

Il movimento italiano

Ultima Generatione è presente anche in italia, dove gli attivisti sono spesso al centro del dibattio.

Domenica 21 maggio i militanti hanno versato del liquido nero, a base di carbone vegetale, nella Fontana di Trevi a Roma. In tale occasione, il gruppo chiedeva lo stop degli investimenti pubblici e privati sul carbone, petrolio e gas.

Nella giornata di martedì, due attiviste hanno cosparso di fango i propri corpi e palazzo Madama, la sede del senato a Roma, in concomitanza al consiglio dei ministri strordinario dedicato ai danni causati dall'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna.

Le militanti hanno voluto simboleggiare la fragilità dell'essere umano di fronte alla crisi climatica.