Le zanzare tigre si diffondono in Europa: come possiamo difenderci?

Di Euronews

Le zanzare si spostano a latitudini più settentrionali a causa del riscaldamento globale. Da anni gli scienziati seguono la diffusione di questo fastidioso insetto portatore di malattie in Europa, ma l'impatto sulla salute degli esseri umani non è ancora definito. Per questo, alcuni ricercatori del Regno Unito stanno avviando un importante progetto che punta a valutare il rischio contrarre malattie trasmesse dalle zanzare in Scozia in base agli scenari attuali e futuri legati ai cambiamenti climatici.

"L'importanza di esaminare le zanzare come vettori e i loro agenti patogeni, in un mondo in cui il clima sta cambiando, non può essere sopravvalutata", afferma Heather Ferguson, professore di Ecologia delle malattie infettive presso l'università di Glasgow.

Insieme all'Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria (UKHSA) e al Centro britannico per l'ecologia e l'idrologia (UKCEH), l'ateneo ha ottenuto un finanziamento pari a 1,25 milioni di sterline (1,41 milioni di euro) per svolgere le sue ricerche nell'arco di tre anni. Il progetto prevede anche lo screening degli uccelli migratori per individuare gli agenti patogeni zoonotici emergenti - malattie che passano dagli animali all'uomo - come il virus del Nilo occidentale.

Le zanzare tigre asiatiche si stanno diffondendo per colpa delle temperature più alte

Le zanzare tigre asiatiche sono note proprio per essere in grado di trasmettere gravi malattie come la febbre dengue, la Chikungunya, il Nilo occidentale e la Zika. A causa dei cambiamenti climatici, questa specie altamente invasiva sta prosperando in tutti i Paesi del Mediterraneo. Si prevede che nei prossimi decenni si insedieranno anche in Inghilterra e nel Galles.

Non dimentichiamo che le zanzare sono le creature più letali del mondo: uccidono un milione di persone all'anno a causa delle malattie che trasmettono. Negli ultimi 50 anni, l'incidenza mondiale della dengue è aumentata di 30 volte. E il 40% della popolazione mondiale, circa 3 miliardi di persone, vive in aree a rischio di dengue.

Come distinguere una zanzara tigre dalle altre

Originaria del sud-est asiatico, la zanzara tigre asiatica, nota come Aedes albopictus, è nera con macchie bianche argentate e più piccola della comune zanzara domestica, con una lunghezza compresa tra i due e i dieci millimetri. Questo la rende più silenziosa e subdola. A differenza di molte altre specie di zanzare, la tigre asiatica punge tipicamente di giorno.

Se non siete sicuri che la zanzara che avete appena colpito sia una tigre asiatica, potete scattare una foto e caricarla su Mosquito Alert, un'applicazione di monitoraggio ora disponibile nella maggior parte dei Paesi europei. Così facendo, si può contribuire a costruire una mappa della diffusione delle zanzare in tutto il mondo e aiutare a combatterle.

Questa recente mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) mostra quanto la zanzara tigre si stia appunto diffondendo nei Paesi del Mediterraneo:

Aedes albopictus. la diffusione aggiornata al mese di febbraio del 2023 European Centre for Disease Prevention and Control and European Food Safety Authority

La Francia lancia l'allarme

La zanzara tigre è ormai presente in più di metà della Francia. Un rapporto del 2020 del Parlamento di Parigi ha avvertito che la loro diffusione rappresenta "un grave rischio per la salute" per i decenni a venire. Le zanzare tigre asiatiche sono già un problema così grave nel sud del Paese che le autorità locali hanno lanciato un esperimento di tre anni per cercare di combatterle.

Ecco come funziona: le femmine vengono attirate in un contenitore pieno d'acqua chiamato Vectrap, in cui uno schermo impedisce loro di deporre le uova e pareti appiccicose impediscono loro di fuggire. Ciò permette agli scienziati di catturarle prima che possano riprodursi. Iniziative come queste si basano in genere sulla partecipazione della popolazione per piazzare le trappole e segnalare gli avvistamenti.

Ma la lotta contro la zanzara tigre è già più seria nelle regioni asiatiche in cui è endemica. In Cina sono stati condotti esperimenti che mirano a infettarle con un tipo specifico di batterio e a sterilizzare le femmine, con risultati incoraggianti.

Una zanzara tigre in azione Pixabay

Alcune semplici attenzioni per proteggersi

Il modo più efficace per evitare di avere un focolaio di zanzare tigre asiatiche nel giardino di casa è impedire che si riproducano eliminando l'acqua stagnante. Le uova di zanzara hanno infatti bisogno di acqua per schiudersi e le femmine amano i vasi per i fiori, le vaschette per gli uccelli e le grondaie intasate, ma anche un piccolo tappo di bottiglia può contenere acqua sufficiente per lo sviluppo delle larve. Assicuratevi quindi di mantenere gli esterni impeccabilmente puliti, di ripulire grondaie, scarichi e annaffiatoi e, perché no, di schermare porte e finestre.

Se dovete trascorrere del tempo all'aperto in un'area infestata, cercate di indossare pantaloni e maniche lunghe - se riuscite a sopportarli durante un'ondata di caldo - ed evitate gli indumenti di colore scuro, che tendono ad attrarre le larve. Potete anche applicare repellenti come quelli contenenti DEET, IR3535 o Icaridin. Quelli a base di oli essenziali sono un'opzione più naturale, ma offrono una protezione di breve durata perché evaporano più rapidamente dalla pelle.

Le candele alla citronella hanno un buon profumo, ma non sembrano essere così efficaci. I ventilatori alla massima potenza, invece, possono disorientare le zanzare e renderle incapaci di atterrare.

Le zanzare hanno una documentata attrazione per il sudore umano. Ma evitate il profumo: anche le fragranze sono note per attirare zanzare e altri insetti, quindi optate per un deodorante senza profumo e date tregua alla vostra pelle. Se volete tenere a bada le zanzare in modo sicuro e avere comunque un profumo, provate invece l'olio di cocco. Gli acidi grassi in esso contenuti si sono rivelati repellenti molto efficaci contro le zanzare e altri insetti, tra i quali mosche, zecche e cimici dei letti.