Vent'anni fa, alla Réunion - isola francese nell'Oceano Indiano - non era possibile trovare un solo uovo di tartaruga verde.

Tre secoli di insediamento umano sulla piccola isola vicino a Mauritius sono bastati per sradicare i cuccioli di tartaruga dalle spiagge fino al 2004.

Ma anni di lavoro di conservazione hanno reso ancora una volta il dipartimento francese d'oltremare un luogo ospitale per le specie a rischio di estinzione a livello globale.

Sempre più giovani tartarughe, sia verdi sia embricate, stanno facendo il loro ritorno nella laguna di Réunion, nel cuore della riserva marina protetta.

Complici di questa fiorente biodiversità sono le due tartarughe riproduttive dell'isola, a partire da Emma, 30 anni, la più affidabile.

La tartaruga di 150 kg ha recentemente deposto il suo sesto giro di uova. Impiegano 52 giorni per incubare e poi un mese e mezzo per schiudersi.

Com'è la vita delle tartarughe a Réunion?

Le tartarughe giovani arrivano nella laguna per nutrirsi, spiega Rachel David, stagista presso l'Osservatorio delle tartarughe marine di Kélonia.

Una volta diventate adulte, nuotano più lontano per nutrirsi in acque più profonde, prima di tornare sulla spiaggia per riprodursi. Le femmine deporranno le uova vicino a queste spiagge.

"È il caso, ad esempio, della tartaruga Emma, che viene a deporre le uova su una spiaggia a ovest dell'isola di Réunion, una spiaggia che rimane segreta, ovviamente, per proteggere Emma e i suoi futuri figli", spiega.

Sebbene l'osservatorio delle tartarughe marine di Kélonia stia cercando di dare alle creature erbivore una possibilità di combattere, ci sono ancora molti ostacoli nella vita di una tartaruga verde.

La stessa Emma è stata colpita da una barca che viaggiava troppo veloce. Poteva essere una ferita mortale.

"È vero che le possibilità di sopravvivenza sono comprese tra 1 su 100 e 1 su 1.000", afferma Stéphane Ciccione, direttore dell'Osservatorio.

"Ma questi tassi di sopravvivenza esistono da 110 milioni di anni e le tartarughe non sono scomparse, quindi questa non è la causa della riduzione delle popolazioni di tartarughe", aggiunge.

Concentrarsi sulle cause antropiche della mortalità è una missione più utile per gli ambientalisti. La minaccia di essere braccati per la carne, il guscio e le uova è ora oscurata dalla plastica, dalle barche e dall'urbanizzazione.

«E invece per la predazione delle giovani tartarughe lasciamo fare alla natura, che fa sempre meglio di noi e ci fidiamo», conclude Ciccione.