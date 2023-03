Nel Regno Unito, si sta preparando una battaglia, sulla falsa riga della Scozia, per un programma di riciclaggio delle bottiglie.

Il Deposit Return Scheme (DRS) dovrebbe iniziare ad agosto e consentirà ai negozi in Scozia di aggiungere 20 pence (€ 0,23) al prezzo di bottiglie e lattine monouso.

I clienti potranno quindi riavere quei soldi se le restituiscono per essere riciclate: l'obiettivo è raggiungere un tasso di raccolta del 90% di bottiglie e lattine entro il 2024.

Ma per funzionare correttamente, gli esperti affermano che sarà necessaria un'esenzione dalle regole, il che significa che normative diverse non possono essere applicate allo stesso prodotto venduto sia in Scozia che in Inghilterra.

Il segretario di Stato scozzese, Alister Jack, intende respingere una richiesta del Partito nazionale scozzese per questa esenzione che potrebbe impedire l'attuazione del piano.

Ha criticato lo schema, dicendo che sarebbe dannoso sia per i consumatori che per le imprese.

Ci sono anche piani per un programma di restituzione delle bottiglie in Inghilterra, Irlanda del Nord e Galles: è stato annunciato per la prima volta nel 2018, ma i ritardi significano che ora non sarà introdotto fino all'ottobre 2025.

Zero Waste Scotland stima che questa piccola differenza consentirebbe loro di riciclare più di 500 milioni di bottiglie di vetro all'anno: ciò equivale a oltre 1,2 milioni di tonnellate di CO2 risparmiate nei prossimi 25 anni.

Quali altri Paesi europei hanno sistemi di restituzione delle bottiglie?

Un certo numero di Paesi europei ha già un DRS, tra cui la Norvegia, che ospita uno dei programmi più antichi del mondo.

Un sistema con contenitori di vetro ricaricabili è stato introdotto per la prima volta nel 1902: all'inizio degli anni '70 sono stati installati distributori automatici che consentono ai consumatori di restituire le bottiglie.

I clienti pagano 2 NOK (circa € 0,20) per contenitori di 0,5 litri o meno e 3 NOK (circa € 0,30) per contenitori superiori a 0,5 litri: possono restituire contenitori in plastica e metallo per tutti i tipi di bevande.

Nel 2021 è stato restituito in media il 92,3% dei contenitori, il 91,5% delle lattine e il 92,8% delle bottiglie di plastica.

La Germania è un altro Paese con un sistema di deposito di bottiglie di grande successo: nel 2002 prese ispirazione dai Paesi scandinavi e introdusse l'Einwegpfand.

Richiede a tutti i negozi che vendono bevande nel Paese di riprendere i contenitori e restituire un deposito ai clienti.

A causa del loro elevato impatto ambientale, il deposito sulle bottiglie di plastica è pari a 0,25 €: il costo è molto inferiore per materiali più facilmente riutilizzabili come il vetro, per incoraggiare le persone ad acquistarli e incentivare i residenti a restituire i contenitori di plastica.

Proprio come in Norvegia, il tasso di restituzione è superiore al 90%, sia per la plastica che per il metallo.

La Danimarca ha uno dei sistemi di restituzione dei depositi di maggior successo al mondo, con 1,9 miliardi di bottiglie e lattine restituite nel 2021.

Il suo tasso di restituzione per le bottiglie di plastica è il più alto in Europa, con il 96%.

In un trionfo dell'economia circolare, il 93% delle bottiglie e delle lattine in Danimarca viene riciclato in nuovi contenitori.

Perché il Deposit Return Scheme scozzese è così controverso?

Nonostante il successo di programmi simili in tutta Europa, numerosi politici hanno criticato il piano della Scozia.

Tutti e tre i candidati alla leadership del Partito nazionale scozzese hanno indicato che non può andare avanti nella sua forma attuale: Kate Forbes ha detto che avrebbe "messo in pausa" il programma, Ash Regan vuole eliminarlo e Humza Yousaf ha chiesto un'esenzione di un anno per le piccole imprese.

Parte del problema è che gli schemi in Scozia, Inghilterra, Irlanda del Nord e Galles non sono allineati.

Le aziende temono che si aggiungeranno aggravi ulteriori ai loro costi già in aumento: i produttori vengono incoraggiati ad etichettare gli articoli destinati alla vendita nel Paese, con speciali codici a barre scozzesi che potrebbero praticamente aumentare i costi.

Gli organismi commerciali hanno anche affermato che ciò potrebbe portare alla scomparsa dei prodotti dagli scaffali in Scozia: le aziende affermano di aver bisogno di un periodo di adattamento più lungo.

Il ministro dell'Economia scozzese, Lorna Slater, rimane fiduciosa che la data di lancio, prevista per il 16 agosto, andrà comunque rispettata, dichiarando alla BBC che c'era già stato un anno di ritardo per aiutare le aziende a riprendersi dalla pandemia e milioni erano già stati investiti nel progetto.