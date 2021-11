L'anidride carbonica è la causa principale del riscaldamento globale. Il Giappone ha sviluppato la tecnologia per catturare e immagazzinare la Co2 in un complesso nell'area portuale di Tomakomai. Gli esperti sono sicuri che la tecnologia usata nel centro per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica sarà cruciale per raggiungere le emissioni nette zero in Giappone e nel mondo.

"È una tecnologia che mira a prevenire il riscaldamento globale catturando la Co2 generata dall'attività industriale e immagazzinandola nel sottosuolo", dice Nakajima Toshiaki, presidente della Japan Css Company. La fonte di Co2 è un impianto di approvvigionamento per il gas in una raffineria adiacente al Centro di cattura e stoccaggio di Tomakomai. Le emissioni contenenti Co2 sono inviate all'impianto di cattura attraverso una conduttura.

"Riceviamo un massimo di 25 tonnellate di Co2 all'ora, il che equivale a 600 tonnellate al giorno - dice Yamagishi Kazuyuki, portavoce dell'azienda -. Il nostro obiettivo era di lavorare 100.000 tonnellate in un anno. Due anni fa, siamo riusciti a iniettare 300.000 tonnellate".

Una volta che le emissioni contenenti anidride carbonica arrivano all'impianto di cattura, la Co2 viene separata da queste emissioni e catturata per assorbimento chimico all'interno di tre torri, che sono le strutture principali del Centro. La Co2 viene poi immagazzinata.

"La Co2 catturata viene inviata all'ingresso di un pozzo, dopo aver applicato una certa pressione - dice Yamagishi -. Attraverso questo tubo, la Co2 viene inviata agli strati geologici sotto il fondale marino". I due pozzi di iniezione del progetto sono stati perforati dalla terraferma verso i serbatoi sottomarini offshore. Uno dei pozzi è stato convogliato in uno strato di arenaria a profondità comprese tra 1.000 metri e 1.200 metri. L'altro ha raggiunto uno strato vulcanoclastico situato tra i 2.400 ei 3.000 metri di

"L'Agenzia Internazionale dell'Energia stima che entro il 2050 dovremo essere in grado di immagazzinare più di 7 miliardi di tonnellate di CO2 all'anno, in modo da ottenere emissioni nette zero - dice Nakajima -. Questo permetterebbe di utilizzare i combustibili fossili in modo più pulito, o di catturare la CO2 direttamente dall'atmosfera e immagazzinarla nel sottosuolo."

Il Centro di cattura e stoccaggio di Tomakomai è in grado di immagazzinare 25 tonnellate di Co2 all'ora Euronews

Il il Giappone ha anche trovato un modo di utilizzare la Co2 per produrre un cemento carbonio-negativo: il Co2-SUICOM. "Il calcestruzzo ordinario emette circa 288 kg di Co2 per metro cubo durante la sua produzione, ma il Co2-SUICOM è riuscito a raggiungere un'emissione di -18 kg", dice Watanabe Kenzo, manager del istituto di ricerca Kajima. Questo è il primo calcestruzzo al mondo che non solo è carbonio-negativo, ma è anche in grado di assorbire Co2 durante il processo di indurimento.

La chiave per far sì che ciò accada è l'aggiunta di un materiale speciale, che è un sottoprodotto chimico, e quindi l'esposizione del calcestruzzo alla Co2. "Usiamo anidride carbonica al posto dell'acqua per il processo di stagionatura del Co2-SUICOM - dice Watanabe -. La Co2 viene immobilizzata mettendola a contatto con il calcestruzzo quando è ancora in fase di indurimento. Aggiungiamo una miscela speciale, la chiamiamo "polvere magica" perché solidifica una grande quantità di Co2. Più produciamo questo 'calcestruzzo magico', più riduciamo la Co2 nell'atmosfera".

Questo calcestruzzo ecologico è già stato utilizzato come materiale prefabbricato in vari progetti. Gli sviluppatori si aspettano di applicare questa tecnologia a una gamma più ampia di materiali in futuro, aprendo così la strada ad un'edilizia ecosostenibile.