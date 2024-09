Il regista australiano Justin Kurzel adatta eventi realmente accaduti e realizza un thriller avvincente su un noto gruppo estremista operativo negli Stati Uniti, oltre a fornire un ammonimento sugli attuali eredi dei suprematisti bianchi. La nostra recensione

Basato sul libro di saggistica "The Silent Brotherhood" di Kevin Flynn e Gary Gerhardt, The Order di Justin Kurzel prende il nome dall'organizzazione terroristica suprematista bianca che ha ucciso tre persone e commesso numerose rapine nel tentativo di provocare una guerra razziale.

Il gruppo si è ispirato al libro razzista "The Turner Diaries", che è al centro del film di Kurzel. Etichettato come la "bibbia della destra razzista" dall'FBI, il libro descrive i passi necessari per iniziare una rivoluzione negli Stati Uniti in grado di portare al rovesciamento del governo federale e a una guerra razziale, che culmina con lo sterminio dei non bianchi e degli ebrei. "Il giorno della corda", lo chiama l'autore neonazista William Luther Pierce.

Se tutto questo suona un campanello d'allarme rispetto ai canti "Gli ebrei non ci rimpiazzeranno" guidati dai suprematisti bianchi a Charlottesville, all'insurrezione del Campidoglio del 2021 e alla forca preparata per l'ex vicepresidente Mike Pence, non è un caso. I "Diari di Turner" ha ispirato numerosi atti di violenza e rimane una lettura per molti gruppi d'odio e terroristi interni.

Questa risonanza con l'estremismo odierno e il panorama politico diviso degli Stati Uniti è al centro di The Order, anche se l'orologio torna indietro al 1983.

La trama di The Order con Jude Law

Incontriamo l'agente dell'FBI Terry Husk (un baffuto e perennemente masticatore di gomme Jude Law), che arriva a Coeur d'Alene, nell'Idaho nord-occidentale, dove nota immediatamente diversi manifesti e volantini appartenenti alla Nazione Ariana. Il suo sguardo è allenato, poiché l'anziano veterano si è guadagnato la reputazione di indagare sul KKK e su altri gruppi razzisti simili. Ben presto scopre, con l'aiuto dell'agente di polizia locale Jamie Bowen (Tye Sheridan), che un gruppo estremista in costante espansione sta preparando qualcosa di grosso, preceduto da una serie di rapine in banca, furti di auto blindate e attentati dinamitardi.

Anche se i gruppi estremisti di solito non rapinano banche, il leader dell'Ordine Bob Mathews (Nicholas Hoult) è sulla buona strada per costruire una milizia, essendosi stancato dell'atteggiamento "solo parole e niente fatti" del predicatore d'odio Reverendo Richard Butler e della sua Chiesa di Gesù Cristo Cristiano.

"Ora siamo in pieno stato di guerra", dice Mathews al suo gregge. E intende andare fino in fondo, anche se ciò significa sacrificare se stesso e non vedere prosperare la sua preziosa discendenza: "La sola cosa che non muore mai è la fama delle azioni di un uomo morto".

Un'efficace rappresentazione della violenza da parte del regista Kurzel

Dopo film di grande impatto come Snowtown, La vera storia della banda Kelly e Nitram, il regista australiano Kurzel continua a stupire quando si tratta di rappresentare la violenza in modo realistico e convincente. Dalle rapine in banca ai fragorosi colpi di pistola, fino all'omicidio del conduttore di talk-radio ebreo Alan Berg (Marc Maron), la violenza è coreografata senza sembrare forzata.

In questo senso, e grazie al lavoro stellare del montatore Nick Fenton, non è azzardato paragonare alcune delle rapine, degli scontri a fuoco e del gioco del gatto e del topo tra Husk e Mathews a Heat di Michael Mann e persino al sottovalutato western poliziesco Hell or High Water di David Mackenzie. The Order non sarà all'altezza di questi film o non riuscirà a stupire come loro, ma rimane comunque un thriller avvincente.

La storia e i suoi punti di forza possono essere a volte prevedibili - il vecchio e cupo che si allea con il novellino impaziente che ha tutto da perdere - ma le interpretazioni sono all'altezza di The Order. Jude Law e Nicolas Hoult sono convincenti in entrambi i loro ruoli, con quest'ultimo che ruba la scena come incarnazione subdolamente carismatica del male quotidiano. È grazie alla forza dell'interpretazione di Hoult che il film diventa un inquietante racconto di ammonimento sugli eventi attuali.

L'Ordine può essere stato abbattuto e alcuni dei suoi membri sono ancora dietro le sbarre, ma il nazionalismo cristiano e i rami estremi dei sostenitori di Trump dimostrano che, a prescindere dalle forme che assumono le loro convinzioni, gli eredi della setta reale sono vivi. E, cosa più inquietante di tutte, prosperano.

The Order è stato presentato in anteprimaalla 81ª Mostra del Cinema di Venezia in Concorso.