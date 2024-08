Di Euronews

Valentina Petrillo ha corso la sua prima gara come donna nel 2020 ed è arrivata quinta ai Campionati europei di para-atletica. Ha vinto il bronzo nei 200 e 400 metri ai Campionati mondiali di para-atletica dello scorso anno

Valentina Petrillo si è innamorata dell'atletica a sette anni, guardando il velocista italiano Pietro Mennea vincere l'oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Mosca del 1980.

“Dicevo che volevo essere come lui”, racconta Petrillo, di sesso maschile alla nascita. “Volevo indossare la maglia azzurra, volevo andare alle Olimpiadi. Ma volevo farlo da donna perché non mi sentivo uomo”.

Quattro decenni dopo, a 50 anni, Petrillo sta per realizzare finalmente il suo sogno: si appresta a diventare la prima donna transgender a gareggiare alle Paralimpiadi. Petrillo correrà i 200 e i 400 metri nella classifica T12 per gli atleti ipovedenti a Parigi.

Il viaggio di Petrillo verso le Paralimpiadi

Petrillo, a cui è stata diagnosticata da adolescente la malattia di Stargardt, una patologia degenerativa degli occhi, si ritiene fortunata nonostante le sfide che ha dovuto affrontare.

Ha vissuto la maggior parte della sua vita come un uomo e si è dichiarata transgender alla moglie - con cui ha un figlio - solo nel 2017, prima di iniziare la terapia ormonale due anni più tardi.

“Nel gennaio 2019 ho iniziato il processo di transizione e nel 2020 ho realizzato il mio sogno, che era quello di gareggiare nella categoria femminile per praticare lo sport che ho sempre amato”, ha detto in un'intervista, rilasciata sulla pista dove si allena in un sobborgo di Bologna, dove vive.

Ha corso la sua prima gara come donna nel 2020 ed è arrivata quinta ai Campionati europei di para-atletica. Ha vinto il bronzo nei 200 e 400 metri ai Campionati mondiali di para-atletica dello scorso anno.

Regolamenti transgender nell'atletica e contraccolpi

L'anno scorso l'atletica mondiale ha vietato alle donne transgender di gareggiare nella categoria femminile negli eventi internazionali, se la transizione è avvenuta dopo la pubertà. Ma la sua controparte paralimpica, la World Para Athletics, non ha seguito l'esempio.

In una dichiarazione rilasciata all'AP, l'APM ha affermato che gli atleti transgender nelle sue competizioni femminili devono dichiarare che la loro identità di genere a fini sportivi è femminile e fornire la prova che i loro livelli di testosterone sono stati inferiori a 10 nanomoli per litro di sangue per almeno 12 mesi prima della loro prima gara.

Il livello di testosterone

Il testosterone è un ormone naturale che aumenta la massa e la forza delle ossa e dei muscoli dopo la pubertà. Il range normale per gli uomini adulti arriva fino a circa 30 nmol per litro di sangue, rispetto a meno di 2 nmol/L per le donne.

“Qualsiasi modifica futura alla posizione della WPA in materia di regole sarà presa in considerazione solo dopo un'adeguata consultazione con le squadre e gli atleti e tenendo conto dei diritti e degli interessi di tutte le persone coinvolte”, ha dichiarato l'associazione.

In uno sport già alle prese con il problema di come creare condizioni di parità tra gli atleti con diversi livelli di disabilità, alcuni concorrenti della Petrillo sostengono che lei abbia un vantaggio sleale.

La polemica ai Mondiali

L'anno scorso, in Spagna, la vittoria di Petrillo - che ha battuto di misura l'atleta spagnola Melani Berges, al quarto posto nella semifinale dei campionati mondiali - ha alimentato le polemiche. Dopo quella sconfitta, Berges non si è qualificata per la finale, perdendo così la possibilità di partecipare alle Paralimpiadi.

Berges l'ha definita un'“ingiustizia”, dichiarando al sito sportivo spagnolo Relevo che, pur “accettando e rispettando” le persone transgender, “non stiamo più parlando di vita quotidiana, ma di sport, che richiede forza e fisico”.

Il Comitato paralimpico spagnolo ha dichiarato all'AP che la sua posizione non è cambiata dall'anno scorso, quando un portavoce ha detto ai media spagnoli: “Rispettiamo i regolamenti della World Para Athletics, che attualmente permettono alle donne trans di gareggiare, come nel caso di Valentina Petrillo, ma, guardando al futuro, crediamo che sarebbe opportuno muoversi verso un'uniformità di criteri con il mondo olimpico in relazione a questa materia”.

Petrillo ha detto di comprendere in qualche misura coloro che mettono in dubbio che debba gareggiare nella categoria femminile.

L'atleta italiana ha fatto riferimento a uno studio finanziato dal CIO - e pubblicato ad aprile sul British Journal of Sports Medicine - che dimostra come le donne transgender siano effettivamente svantaggiate dal punto di vista fisico, in diversi ambiti, tra cui la funzionalità polmonare e la forza della parte inferiore del corpo.

La difesa dei diritti dei transgender

Alle Paralimpiadi, le finali dei 400m e dei 200m T12 femminili si svolgeranno rispettivamente il 3 settembre e il 7 settembre. A fare il tifo per Petrillo ci saranno l'ex moglie, il figlio di nove anni e il fratello.

Tuttavia, l'atleta afferma di aver già vinto la sua sfida più grande, a prescindere da ciò che accadrà quando scenderà in pista allo Stade de France.

“Purtroppo viviamo ancora in una situazione in cui le persone transgender sono emarginate, non potranno mai cambiare un documento come ho fatto io, non potranno mai ottenere ciò che meritano, il rispetto che meritano”, ha detto Petrillo. “E quindi il mio pensiero va a loro, a chi è stato meno fortunato di me”.