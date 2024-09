Una stampa originale di uno dei ritratti più iconici di Winston Churchill è stata ritrovata in Italia dopo essere scomparsa in Canada due anni fa

Il ritratto del "Leone ruggente" di Winston Churchill, 67 anni, scattato nel 1941 dal fotografo armeno-canadese Yousuf Karsh è una delle fotografie più iconiche del primo ministro britannico durante la Seconda Guerra Mondiale.

Per anni si è persa una stampa originale della fotografia di Karsh, scattata dopo che Churchill aveva pronunciato il discorso "Some chicken, some neck" al Parlamento canadese. Ora la polizia di Ottawa ha confermato che il ritratto è stato ritrovato in Italia. Una persona di Genova aveva acquistato la stampa in un'asta di Sotheby's, senza sapere che era stata rubata.

Rintracciato il ladro della fotografia di Churchill

Mentre l'attuale proprietario della stampa è stato confermato solo ora, la polizia canadese ha arrestato un uomo di Powassan, Ontario, in relazione al furto e alla vendita della stampa il 25 aprile di quest'anno. Il 43enne è comparso in tribunale il 26 aprile ed è accusato di contraffazione, furto, traffico e danneggiamento di proprietà.

Nel 1998, una stampa originale firmata era stata donata all'hotel Fairmont Château Laurier di Ottawa, dove Karsh aveva vissuto con la moglie Estrellita.

Il 19 agosto 2022, un membro del personale dell'hotel si accorse che la stampa era stata scambiata con una copia. La polizia ha fatto risalire il furto a un periodo compreso tra il Natale 2021 e il 6 gennaio 2022, durante il lockdown in Canada dovuto al Covid.

Successivamente, la foto è stata venduta all'asta a Londra a un acquirente privato italiano. "Entrambi non sapevano che il pezzo era stato rubato", ha dichiarato la polizia. Gli investigatori canadesi hanno identificato l'acquirente grazie a ricerche aperte e a segnalazioni pubbliche. La stampa sarà riconsegnata dall'acquirente alla polizia canadese a Roma questo mese.

Winston Churchill © The Estate of Yousuf Karsh

Il "Leone Ruggente" è considerata una delle immagini più iconiche del XX secolo e ha lanciato la carriera di Karsh. È apparsa su una copertina del 1945 della rivista Life, una delle prime stampe è appesa alle pareti della Speaker's Chamber della Camera dei Comuni del Canada e dal 2016 compare sulla banconota da cinque sterline della Banca d'Inghilterra.

L'iconica stampa di Karsh è definita dall'inconfondibile cipiglio di Churchill, risultato del fatto che il fotografo ha strappato il sigaro del primo ministro dalle sue mani pochi secondi prima dello scatto. "Quando sono tornato alla mia macchina fotografica", ha detto Karsh, "aveva un'aria così bellicosa che avrebbe potuto divorarmi".

"Il ritratto di Winston Churchill ha cambiato la mia vita. Dopo averlo scattato sapevo che era una foto importante, ma non potevo certo immaginare che sarebbe diventata una delle immagini più riprodotte nella storia della fotografia", ha dichiarato Karsh.