La stella della Spagna, ancora minorenne, ha festeggiato con la famiglia prima che con i compagni la vittoria agli Europei. Una foto del 2007 emersa durante il torneo lo mostra con un giovane Lionel Messi. Il futuro non può che essere da Pallone d'Oro

Diciassette anni e l'apparecchio dei denti, le foto di Lamine Yamal sui suoi profili social sono quelle di qualsiasi coetaneo, un adolescente che ama stare con gli amici e con la famiglia.

La famiglia con cui Lamine ha voluto festeggiare domenica sera sul campo dell'Olympiastadion di Berlino dopo avere condotto la Spagna a vincere il quarto titolo europeo.

Tutti sull'erba, con mamma, papà e i fratelli. Spesso i giocatori di calcio festeggiano con i figli, ma questa volta ad abbracciare Yamal è stato il fratellino Keyne e la foto ha fatto il giro dei media mondiali.

Un predestinato: le foto di Lamin Yamal con Lionel Messi

Durante gli Europei, e ancora dopo la vittoria della Spagna di Yamal e quella dell'Argentina in Coppa America nelle stesse ore, è diventata virale un'altra foto.

Non si tratta di un'istantanea della squadra che alza la coppa o dell'allenatore inglese Gareth Southgate che impreca contro il cielo dopo la seconda finale persa di fila, ma di una foto scattata da Joan Monfort, un fotografo freelance dell'Associated Press, che ha realizzato un servizio fotografico per l'Unicef nel 2007.

La foto mostra il calciatore argentino Lionel Messi, allora ventenne a Barcellona, che tiene tra le braccia un bambino in varie pose, incluso in una vasca per il bagnetto. Si trattava di un gioco per l'obiettivo (o chissà di uno scambio tra predestinati).

Fatto sta che uno, Messi, avrebbe vinto otto Palloni d'oro e 45 titoli che ne fanno il giocatore più vincente della storia, l'ultimo domenica scorsa a 37 anni. L'altro, Yamal, avrebbe vinto pochi giorni fa un Europeo e il titolo di migliore giocatore giovane del torneo, neanche maggiorenne.

Messi bathes a baby Yamal. Joan Monfort/AP

Dopo essere diventato il più giovane giocatore di sempre a giocare nella nazionale spagnola, Yamal ha contribuito a mandare la Spagna in finale, aiutando la sua squadra a battere la Francia 2-1.

All'età di 16 anni e 362 giorni, è diventato il calciatore più giovane a segnare nella storia del torneo. Il numero 19 della Spagna, altro segno del destino, ha compiuto gli anni il 13 luglio, il giorno prima della finale di Berlino.

Messi (left) helps to bathe Yamal with his mother, Sheila Ebana. Joan Monfort/AP

Chi è Lamine Yamal: famiglia di migranti, cresciuto a Barcellona

Lamine è nato da Mounir Nasraoui, di origine marocchina, e Sheila Ebana, nata in Guinea Equatoriale. Proprio il papà ha ritrovato e pubblicato su Instagram le foto di Messi con il figlio, con la didascalia: "L'inizio di due leggende".

Lionel Messi holds a baby Lamine Yamal for the photoshoot in 2007 Joan Monfort/AP

Come Messi prima di lui, Yamal gioca al Barcellona. Ha frequentato l'accademia giovanile del club, La Masia, e ha debuttato con la prima squadra nell'aprile del 2023. È diventato il più giovane titolare e marcatore di sempre del club, nonché il più giovane marcatore del campionato spagnolo.

Messi aveva 18 anni quando ha fatto il suo debutto internazionale e ha vinto la Champions League quattro volte con il club. È tuttora il capocannoniere del Barcellona con 672 gol.

"L'Unicef ha organizzato una lotteria nel quartiere di Roca Fonda a Mataro, dove viveva la famiglia di Lamine", ha detto Monfort. "Si sono iscritti alla lotteria per farsi fotografare al Camp Nou con un giocatore del Barca. E hanno vinto la lotteria".

"All'inizio lui [Messi] non sapeva nemmeno come tenerlo in braccio", ha detto Monfort, ricordando le difficoltà del servizio fotografico. "Messi è un ragazzo piuttosto introverso, è timido. Stava uscendo dallo spogliatoio e improvvisamente si è trovato con una vasca di plastica piena d'acqua e un bambino dentro. È stato complicato".

Lo spagnolo Lamine Yamal dopo la vittoria nella finale tra Spagna e Inghilterra a Euro 2024 a Berlino con il premio per il miglior giovane giocatore Frank Augstein/AP

Monfort ha detto che solo quando la foto è diventata virale online la scorsa settimana si è reso conto che il bambino era Yamal.

"È molto emozionante essere associato a qualcosa che ha fatto così scalpore", ha detto.

"È stato davvero sorprendente tutto questo", ha detto a The Athletic. "Abbiamo scattato così tante foto, così tante immagini. Alcune di esse rimarranno".

"Per Lamine, che da grande diventerà un calciatore e avrà questa foto, sono davvero felice che sia successo. È particolarmente bello nel calcio di oggi, in cui molto ha a che fare con i soldi e il potere".