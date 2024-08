Il padre della stella del Barça e della Roja è ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita. Tre persone sono state arrestate con l'accusa di tentato omicidio

Non è più in pericolo di vita il padre della giovane stella del calcio spagnolo e del Barcellona Lamine Yamal, accoltellato mercoledì sera vicino la capitale della Catalogna. Tre persone sono state arrestate con l'accusa di tentato omicidio.

Accoltellato il padre di Yamal: cosa sappiamo

Mounir Nasraoui è stato accoltellato tre volte, due all'addome, ed è ricoverato presso l'ospedale Can Ruti di Badalona in condizioni gravi ma stabili. Secondo i media spagnoli non sarebbe in pericolo di vita. Il papà di Yamal, come riferito dal quotidiano La Vanguardia, è stato aggredito con un coltello nella tarda serata di mercoledì in un parcheggio nel quartiere Rocafonda de Mataró, dove risiede.

Secondo alcuni testimoni nel pomeriggio l'uomo sarebbe stato insultato mentre stava portando a spasso il suo cane: da una lite la situazione sarebbe precipitata fino all'accoltellamento di Mounir Nasraoui.

Accoltellato il padre di Yamal: nessun commento da parte del giocatore

La notizia dell'accoltellamento del padre ha sconvolto Yamal, che in questi giorni è al lavoro con il Barcellona in vista del debutto in Liga in programma questo sabato sul campo del Valencia. In dubbio la presenza del calciatore 17enne all'allenamento odierno di giovedì.

Lamine proviene da un'umile famiglia di origine marocchina, è cresciuto nel modesto e talvolta problematico quartiere di Rocafonda, a Mataró dove le risse sono frequenti.

Il padre dell'atleta è inoltre già stato coinvolto in alcuni episodi controversi: Mounir Nasraoui è stato condannatoper essersi scagliato contro un gazebo di Vox lo scorso anno. Il Tribunale d'istruzione numero 3 di Mataró lo ha condannato a pagare una multa di 546 euro per i reati minori di maltrattamento e danneggiamento. Nella sentenza si legge che ha attaccato un gazebo del partito di ultradestra, aggredendo alcune persone che si trovavano all'interno.

Il difficile quartiere Rocafonda a Mataró

Lamine Yamal è sempre stato orgoglioso delle sue origini e del suo quartiere. A dimostrarlo anche il suo modo di festeggiare i suoi gol componendo con le mani il numero 304 in riferimento al codice postale della zona.

Il quartiere è però anche conosciuto per il suo degrado e mancanza di sicurezza, problematiche che hanno costretto molti residenti ad andarsene. L'associazione dei residenti insieme alla nutrita comunità islamica hanno più volte denunciato la situazione.