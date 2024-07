Diversi personaggi di spicco della musica e dello spettacolo hanno condiviso sui social media le loro reazioni all'attentato a Donald Trump. Alcuni dicono che le elezioni sono finite, mentre molti sostenitori di Trump hanno dato la colpa del suo tentato omicidio al partito democratico

PUBBLICITÀ

Dopo l'attentato alla vita di Donald Trump, avvenuto sabato durante un comizio elettorale in Pennsylvania, le celebrità hanno reagito alla sparatoria di Butler sui social media.

L'ex presidente e candidato presidenziale del Partito Repubblicano è stato colpito di striscio all'orecchio da un proiettile, in quello che l'Fbi ha confermato essere un "attentato". Un partecipante al comizio è stato ucciso, così come lo sparatore identificato nel ventenne Thomas Matthew Crooks.

Il giorno seguente, Trump ha ringraziato la nazione per la sua preoccupazione e ha invitato gli americani a unirsi. Più tardi ha dichiarato che si sarebbe recato a Milwaukee per la Convention repubblicana.

Elon Musk ha condiviso un video della sparatoria e ha scritto: "Appoggio pienamente il presidente Trump e spero in una sua rapida guarigione".

Anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo hanno condiviso le loro reazioni alla notizia, con il rapper 50 Cent che ha postato una clip della sua canzone Many Men (Wish Death) insieme alla foto di Trump in piedi con il pugno in aria e il viso schizzato di sangue. "Conosco quelle sensazioni", ha scritto il rapper. "Siamo tutti nei guai ora!".

Il testo della canzone del rapper comprende un verso: "Many men wish death upon me. Blood in my eye" ("Molti uomini desiderano la mia morte. Ho il sangue negli occhi"). Il post è stato poi cancellato, non è stato subito chiaro il motivo.

Un post successivo su X lo ha visto pubblicare una versione ritoccata della copertina del suo album di debutto del 2003 Get Rich Or Die Tryin, con il volto di Trump sovrapposto al suo.

"Hanno sparato a Trump e ora sono di tendenza", ha scritto.

Kid Rock, un noto sostenitore di Trump che è diventato una figura di riferimento per il movimento di estrema destra, ha postato un video su Instagram, urlando: "Se rompete il cazzo a Trump, rompete il cazzo a me".

Ecco altre reazioni al tentato omicidio di Donald Trump.

Il rapper Soulja Boy ha ripostato il video della sparatoria, scrivendo: "Non è possibile che abbiano appena sparato a Trump".

"Come fai a mancare tutti quei colpi che hai sparato?", ha chiesto la rapper M.I.A.

"Sarebbe divertente se si trattasse di un'esperienza che lo cambia radicalmente, come quando vedi la morte in faccia e lui diventasse un super woke", con riferimento alla consapevolezza per le ingiustizie sociali o ai danni delle minoranze.

"Ho la forte sensazione che chi ha sparato a Trump si rivelerà un viaggiatore nel tempo", ha scritto il comico Frankie Boyle.

"Le elezioni sono finite", sostiene invece il rapper JPEGMAFIA, a cui ha fatto eco la commentatrice politica e conduttrice televisiva Candace Owens: "Non ci sono parole. Donald J. Trump come Presidente degli Stati Uniti. Queste elezioni sono finite".

PUBBLICITÀ

Mentre le reazioni delle celebrità sono prevedibili, le ultime due hanno un significato più preoccupante, soprattutto perché l'attentato a Trump potrebbe far cambiare idea agli indecisi secondo alcuni analisti elettorali.

A ciò si aggiunge il fatto che molti sostenitori di Trump hanno attribuito la colpa dell'attentato al partito democratico. Sostengono che Joe Biden abbia dipinto Trump come un autocrate che rappresenta una minaccia per la democrazia.

Dopo la sparatoria, molti siti web di destra si sono riempiti di affermazioni secondo cui la retorica di sinistra avrebbe motivato l'attacco di Trump. Alcuni commentatori hanno persino avanzato teorie cospiratorie, prive di fondamento, tra cui l'affermazione che un'oscura parte dello "Stato profondo" all'interno del governo abbia orchestrato l'attentato.

"Non pensate che questo sia l'ultimo tentativo di uccidere Trump. Lo Stato profondo non ha davvero altra scelta ora", ha dichiarato un utente del sito web pro-Trump Patriots.Win. "Ci vorrà la legge marziale per rimettere a posto il Paese", ha scritto un altro utente, o un'epurazione del governo federale.

PUBBLICITÀ

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden domenica ha esortato gli americani a rifiutare la violenza politica e a impegnarsi a risolvere le loro differenze in modo pacifico, affermando che le prossime elezioni presidenziali saranno un "momento di prova" all'indomani del tentato assassinio.

Biden ha detto che le passioni politiche possono essere intense, ma "non dobbiamo mai scendere nella violenza". "Non c'è posto in America per questo tipo di violenza, per nessuna violenza. Mai. Punto. Senza eccezioni" ha detto. "Non possiamo permettere che questa violenza venga normalizzata".

Biden ha promesso anche un esame "approfondito e rapido" e ha chiesto al pubblico di non "fare supposizioni" sulle motivazioni o le affiliazioni del tentato assassino a Trump.