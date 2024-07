Di Euronews

Svolta nel processo contro l'attore e produttore del film 'Rust'. Durante le prove di una scena Baldwin aveva colpito a morte la direttrice della fotografia Halyna Hutchins. Procura e polizia sono state accusate di vizio procedurale e il caso è stato chiuso

PUBBLICITÀ

La giudice del New Mexico Mary Marlowe Sommer ha improvvisamente e sorprendentemente chiuso il caso di omicidio colposo contro l'attore Alec Baldwin, archiviandolo a metà processo e affermando che non può essere ripresentato. L'attore statunitense rischiava una condanna a 18 mesi per omicidio colposo.

L'incidente risale all'ottobre 2021. Baldwin, produttore e protagonista del film 'Rust', durante le prove di una scena puntava la pistola alla macchina da presa, quando dall'arma è partito un colpo che ha ferito a morte la direttrice della fotografia Halyna Hutchins. Nell'incidente è rimasto ferito anche il regista Joel Souza. Hannah Gutierrez, responsabile delle armi sul set che aveva caricato la pistola, è stata condannata a inizio anno a 18 mesi di carcere per omicidio colposo.

Perché è stato archiviato il caso di Baldwin

La giudice ha archiviato il caso per vizio procedurale a causa della cattiva condotta della polizia e dei pubblici ministeri che hanno nascosto alla difesa le prove dell'uccisione di Hutchins. I proiettili presumibilmente collegati all'incidente erano stati consegnati a marzo da un uomo all'ufficio dello sceriffo, ma la difesa non ne era stata informata.

"La scoperta tardiva di queste prove durante il processo ha impedito l'uso effettivo delle prove in un modo che ha influenzato l'equità fondamentale del procedimento", ha dichiarato Marlowe Sommer e ha aggiunto:"Se questa condotta non raggiunge il livello di malafede, certamente si avvicina abbastanza alla malafede da mostrare segni di bruciatura".

La giudice ha messo in pausa il processo all'inizio di venerdì mentre esaminava una mozione della difesa per archiviare il caso a causa delle prove. La difesa ha sostenuto che i pubblici ministeri hanno nascosto loro delle prove sulle munizioni che potrebbero essere collegate alla sparatoria sul set del film. Secondo la difesa, avrebbero dovuto essere in grado di determinarne l'importanza.

I procuratori hanno affermato chele munizioni non erano collegate al caso e non erano state nascoste. La questione è emersa giovedì, nel secondo giorno del processo all'attore, durante il controinterrogatorio della difesa di Marissa Poppell, un tecnico della scena del crimine dell'ufficio dello sceriffo.

Fuori dal tribunale di Santa Fe, la procuratrice speciale Kari Morrissedy si è detta delusa ma ha rispettato la decisione della corte. "Abbiamo fatto tutto ciò che era umanamente possibile per rendere giustizia a Halyna e alla sua famiglia e siamo orgogliosi del lavoro svolto. Siamo delusi dalla decisione del tribunale, ma dobbiamo rispettarla", ha dichiarato. Baldwin ha poi lasciato il tribunale di Santa Fe senza parlare con i media.