Condannata per l'omicidio colposo avvenuto sul set del film di Baldwin "Rust" l'armaiola della troupe. Durante le prove l'attore ha impugnato la pistola da cui è partito il colpo in direzione della direttrice della fotografia. Sul set non dovevano esserci proiettili veri. Processo per Baldwin

È stata riconosciuta colpevole di omicidio colposo Hannah Gutierrez-Reed, la responsabile delle armi sul set del film di Alec Baldwin 'Rust', per la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, avvenuta nel 2021.

L'armaiola di Rust "negligente e sconsiderata" per il pubblico ministero

Dopo la lettura del verdetto Gutierrez, 26 anni, è stata immediatamente affidata alla custodia degli agenti. Rischia fino a 18 mesi di carcere e cinquemila dollari di multa.

Il suo avvocato Jason Bowles ha reso noto che l'imputata farà ricorso in appello contro la sentenza, arrivata da una giuria nel New Mexico. L'avvocato dei genitori e della sorella di Hutchins ha rilasciato una dichiarazione in cui esprime la propria soddisfazione per il verdetto.

Bowles ha detto ai giurati che nessuno del cast e della troupe pensava che sul set ci fossero proiettili veri e che Gutierrez-Reed non poteva prevedere che Baldwin sarebbe andato "fuori copione" quando ha puntato il revolver 45 contro Hutchins. Gli investigatori non hanno trovato registrazioni video della sparatoria e non sono riusciti a provare che Gutierrez avesse portato dei proiettili veri sul set.

"È stata negligente e sconsiderata", ha detto il pubblico ministero Kari Morrissey nelle dichiarazioni conclusive del processo.

Testimonianze controverse sui controlli di sicurezza sul set

L'assistente alla regia David Halls durante il processo ha testimoniato per la difesa descrivendo Gutierrez-Reed come un'armaiola competente e dichiarandosi colpevole dell'incidente per aver tralasciato un controllo di sicurezza. È stato condannato a sei mesi con sospensione della pena e libertà vigilata senza supervisione, una multa di 500 dollari, 24 ore di servizio comunitario e un corso sulla sicurezza delle armi da fuoco con l'accusa di uso negligente di un'arma mortale.

La stessa Gutierrez-Reed durante le indagini preliminari ha dichiarato alla polizia di aver controllato l'arma prima che venisse impugnata da Baldwin e si è detta "scioccata" per la presenza di proiettili veri sul set.

Tuttavia Gutierrez-Reed, in qualità di armaiola del film, aveva il compito di controllare ogni arma sul set e di assicurarsi che fossero al sicuro e prive di munizioni vere. I pubblici ministeri hanno sostenuto durante tutto il processo che l'armaiola non aveva seguito le procedure di sicurezza essenziali.

Ross Addiego, un membro della troupe, ha descritto Gutierrez-Reed come meno professionale rispetto agli altri armaioli con cui aveva lavorato. Ha anche detto che le armi da fuoco non erano protette.

Processo per Baldwin a luglio: la dinamica dell'incidente

Alec Baldwin, attore protagonista e co produttore di "Rust", è stato incriminato da un gran giurì a gennaio con l'accusa di omicidio colposo.

La pistola, in teoria, doveva essere caricata a salve o con proiettili finti ma mentre Baldwinstava provando una scena con l'arma puntata in direzione della direttrice della fotografia, su un set cinematografico fuori Santa Fe, è partito un colpo che ha ucciso Hutchins e ferito il regista, Joel Souza.

Baldwin dovrà affrontare il processo per omicidio che si prevede inizierà il 9 luglio e intanto si è dichiarato non colpevole ma la condanna dell'attrezzista sembra spianare la strada per la condanna dell'attore. Baldwin sostiene di non aver premuto il grilletto della pistola ma che il colpo è partito da solo.