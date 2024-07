È stata presentata la giuria internazionale completa dell'81ª Mostra del Cinema di Venezia, presieduta dall'attrice francese Isabelle Huppert. Fra i nomi, i registi Tornatore, Gray, Haigh, Holland e l'attrice cinese Zhang Ziyi. Il sequel del successo Beetlejuice di Tim Burton aprirà l'edizione

La Mostra del Cinema di Venezia ha svelato i nomi che affiancheranno la Presidente della Giuria Isabelle Huppertnella giuria del Concorso principale dell'81a edizione.

Quest'anno la selezione è ricca di registi: tra i membri della giuria figurano James Gray (Armageddon Time, Ad Astra), Andrew Haigh(All of Us Strangers, 45 Years), Agnieszka Holland (Green Border, Europa Europa), Giuseppe Tornatore(Cinema Paradiso), Kleber Mendonça Filho (Bacurau), Abderrahmane Sissako (Timbuktu), e Julia von Heinz (And Tomorrow The Entire World, Treasure). L'unica interprete presente in giuria quest'anno - oltre a Isabelle Huppert - è Zhang Ziyi, la star di Memorie di una geisha e Crouching Tiger, Hidden Dragon.

La giuria attribuirà il Leone d'oro per il miglior film e gli altri premi ufficiali.

La stimata attrice francese Huppert è stata nominata presidente della giuria a maggio.

"Isabelle Huppert è un'attrice immensa. Esigente, curiosa e di grande generosità", ha dichiarato il direttore artistico di Venezia Alberto Barbera in un comunicato. "Musa di numerosi grandi registi, non si è mai sottratta all'invito di registi giovani o meno famosi che hanno visto in lei l'interprete ideale delle loro storie. - ha aggiunto Barbera - La sua enorme disponibilità a mettersi costantemente in gioco, segno di un'intelligenza fuori dal comune, insieme alla sua capacità di guardare al cinema al di là dei confini geografici e mentali, la rendono una presidente di giuria ideale in un festival aperto a tutto il mondo come la Mostra del Cinema di Venezia."

Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton aprirà la Mostra

Il festival di quest'anno si aprirà con l'anteprima mondiale di Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton, il sequel del successo del regista del 1988, interpretato da Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara, Justin Theroux, Monica Bellucci, Jenna Ortega e Willem Dafoe, che è stato recentemente nominato direttore artisticodel settore teatro della Biennale di Venezia per il 2025 e il 2026.

Il sequel della Warner Bros sarà proiettato fuori concorso e la proiezione segnerà un ritorno allo sfarzo sul red carpet del Lido di Venezia, dopo che l'anno scorso il festival aveva avuto meno star del solito a causa dello sciopero SAG-AFTRA, sindacato statunitense che rappresenta i lavoratori del mondo dei media e dello spettacolo

Beetlejuice Beetlejuice inizierà il suo lancio internazionale nelle sale il 4 settembre.

La line-up del festival di quest'anno sarà rivelata il 25 luglio.

Il festival è la piattaforma principale per le case di produzione cinematografica che mirano a costruire campagne per gli Oscar. Tra i titoli che si vociferano per l'81ª edizione ci sono Joker 2: Folie à Deux di Todd Phillips con Joaquin Phoenix e Lady Gaga; Queer di Luca Guadagnino, adattamento dell'opera di William S. Burroughs, con Daniel Craig; il biopic Maria Callas di Pablo Larraín,* con Angelina Jolie nel ruolo principale; e il thriller Eden di Ron Howard, con Jude Law, Ana de Armas, Sydney Sweeney, Vanessa Kirby e Daniel Brühl.

L'81ª Mostra del Cinema di Venezia è in programma dal 28 agosto al 7 settembre.