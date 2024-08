Ecco chi è il favorito per cantare il nuovo tema di James Bond

Un nome sta emergendo come il favorito per seguire le orme dei musicisti Bond: Adele, Sam Smith e Billie Eilish

Mentre continuano le speculazioni su chi potrebbe essere il prossimo attore a interpretare James Bond - con Aaron Taylor-Johnson che emerge come chiaro favorito - i fan si chiedono chi potrebbe eseguire la prossima sigla di Bond.

L'ambita colonna sonora ha visto succedersi interpreti del calibro di Dame Shirley Bassey, Sir Paul McCartney, Tina Turner e, più recentemente, Adele, Sam Smith e Billie Eilish, che si sono aggiudicati diversi premi per il loro impegno, con gli ultimi tre hanno vinto l'Oscar per la migliore canzone originale rispettivamente per "Skyfall", "Writing's on the Wall" e "No Time To Die".

Per la 26esima avventura dell'iconica spia, dopo No Time To Die del 2021, è emersa su tutti una candidata per la musica: Dua Lipa.

Dua Lipa si esibisce al Glastonbury Festival - 28 giugno 2024 Scott A Garfitt/Invision/AP

La cantante britannica di origine kosovara, autrice di successi come "New Rules", "Levitating" e "Houdini", è stata di recente protagonista del festival di Glastonbury ed è attualmente la favorita dai bookies con una quota di 6/4 (40 per cento di probabilità) - secondo il sito di scommesse Gambling.com.

La 28enne ha anche recitato negli ultimi tempi, con piccoli ruoli in Barbie dell'anno scorso e nel film di spionaggio Argylle.

Alle calcagna di Dua ci sono alcuni volti noti, come la star delle classifiche di quest'estate Sabrina Carpenter (con una quota di 2/1), Lady Gaga (5/2), Taylor Swift (3/1) e Ed Sheeran (7/2).

Tra gli altri nomi che circolano ci sono Sza, Sir Elton John, Raye e Céline Dion, che di recente si è esibita per la prima volta dopo la diagnosi della sindrome di Stiff-Person alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi.

La celebre cantante canadese ha all'attivo diverse canzoni per il cinema, come "My Heart Will Go On" per il film Titanic, vincitore di un Oscar, e "Ashes" per Deadpool 2 nel 2018.

Secondo Gambling.com, Dion ha attualmente una quota di 6/1.

Non ci sono ancora dettagli confermati sul prossimo film di James Bond, anche se recentemente è stato rivelato che Lana Del Rey in passato aveva scritto una delle sue canzoni per un film di 007 - e che era stata rifiutata.