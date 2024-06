Di Euronews

Gli attivisti per il clima hanno dipinto due aerei di arancione dopo non essere riusciti a localizzare l'aereo di Taylor Swift, mentre la cantante era già atterrata da diverse ore in vista del suo spettacolo a Wembley

Just Stop Oil si sta dando da fare. Appena un giorno dopo aver preso di mira il famoso sito preistorico, patrimonio dell'umanità dell'Unesco Stonehenge, due manifestanti del gruppo di attivisti ambientali britannici, Jennifer Kowalski, 28 anni, e Cole Macdonald, 22 anni, avrebbero fatto irruzione questa mattina in un aeroporto privato per Vip, all'aeroporto di Stansted.

I due hanno tentato di prendere di mira il jet di Taylor Swift, visto che la popstar si esibirà al Wembley Stadium di Londra venerdì, sabato e domenica di questa settimana, nell'ambito del suo Eras Tour mondiale.

Non riuscendo a trovare l'aereo, hanno invece dipinto altri due jet usando estintori riempiti di vernice arancione.

"Viviamo in due mondi: uno in cui i miliardari vivono nel lusso, potendo volare in jet privati, lontano dall'altro, in cui condizioni invivibili vengono imposte a innumerevoli milioni di persone. Nel frattempo, questo sistema che permette l'accumulo di ricchezze estreme da parte di pochi, a scapito di tutti gli altri, sta distruggendo le condizioni necessarie per sostenere la vita umana in una 'estate crudele' senza fine e in rapida accelerazione", ha detto Cole Macdonald e ha aggiunto: "I miliardari non sono intoccabili, il collasso climatico colpirà ognuno di noi".

Il giorno prima Just Stop Oil ha dipinto Stonehenge di arancione

Ieri, il gruppo ha confermato che una coppia di attivisti, chiamati Niamh Lynch, 21 anni, e Rajan Naidu, 73 anni, hanno "decorato Stonehenge con vernice arancione" un giorno prima del solstizio d'estate.

Lo hanno fatto per chiedere che il prossimo governo del Regno Unito si impegni legalmente a eliminare gradualmente i combustibili fossili entro il 2030.

Attivisti britannici di Just Stop Oil dipingono Stonehenge di arancione, 19/06/2024 Just Stop Oil/AP

Il filmato è stato pubblicato sui social media e il gruppo ha dichiarato di aver utilizzato "farina di mais arancione" in modo da "lavarla via con la pioggia".

L'English Heritage ha dichiarato che l'incidente è stato "estremamente sconvolgente" e ha incaricato i suoi curatori di indagare sull'entità del danno.

Il primo ministro Rishi Sunak ha condannato l'attacco come un "vergognoso atto di vandalismo nei confronti di uno dei monumenti più antichi e importanti del Regno Unito e del mondo", mentre il leader laburista Sir Keir Starmer ha dichiarato che "il danno fatto a Stonehenge è oltraggioso".

"Just Stop Oil è patetico", ha continuato Starmer. "I responsabili devono affrontare la piena forza della legge".

Just Stop Oil ha avvertito della "resistenza" di quest'estate se il governo non prenderà "provvedimenti significativi".

"Mentre i governi permettono alle corporazioni petrolifere di correre all'impazzata distruggendo le nostre comunità, le azioni dei singoli significano ben poco", ha dichiarato il gruppo e ha aggiunto: "Ecco perché Just Stop Oil chiede che il nostro prossimo governo firmi un trattato legalmente vincolante per eliminare gradualmente i combustibili fossili entro il 2030".

"Se non riusciranno a difendere le persone che rappresentano, i sostenitori di Just Stop Oil, insieme ai cittadini di Austria, Canada, Norvegia, Paesi Bassi e Svizzera, si uniranno alla resistenza quest'estate, se i loro governi non prenderanno provvedimenti significativi".