Da venti anni, il festival Balkan Trafik! mette in luce tutte le culture e le musiche dei Balcani. Viaggio alla scoperta della Gagauzia, in Moldova, e della sua cultura

Siamo in Moldova, ex repubblica sovietica incuneata tra Ucraina e Romania. Un Paese ai confini dell'Europa che al suo interno annovera i territori autonomi filorussi della Transnistria e della Gagauzia.

Il gruppo Kolau Sesleri suonerà al festival Balkan Trafik! di Bruxelles

Il Paese è ricco di culture diverse tra loro, come quella dei Gagauz, una minoranza turca, ortodossa e russofona. Qui il gruppo Kolau Sesleri - "Suoni semplici" - è uno dei più famosi e seguiti in Gagauzia. Hanno suonato di recente, in occasione dell'elezione di Miss Gagauzia.

Anche loro saranno a Bruxelles con decine di altri gruppi e artisti per il Balkan Trafik! dal 25 al 27 aprile.

Il festival Balkan Trafik!, che si tiene ogni aprile a Bruxelles, riunisce gruppi musicali e artisti altrimenti poco conosciuti al di fuori dei loro confini, ma anche star di livello internazionale come il musicista e compositore bosniaco Goran Bregović e Manu Chao.

