Gary Lineker tornerà in onda. La BBC aveva sospeso la presenza dell'ex campione inglese per via di un post pubblicato su Twitter, nel quale aveva criticato aspramente le nuove politiche in materia di migrazioni adottate dal governo conservatore britannico di Rishi Sunak.

"Lineker è una presenza preziosa per la BBC"

"Gary è una parte preziosa della BBC e so quanto la BBC significhi per Gary. Non vedo l'ora che torni con noi il prossimo fine settimana", ha dichiarato il direttore generale della BBC Tim Davie.

L'emittente nazionale britannica è stata costretta a eliminare gran parte della propria programmazione sportiva nell'ultimo weekend dopo che commentatori, analisti e giocatori della Premier League si sono rifiutati di apparire in segno di solidarietà nei confronti di Lineker.

Il tweet della discordia

Quest'ultimo è uno giocatori più amati di sempre del calcio inglese, ed oggi è il presentatore televisivo più pagato dalla BBC. Era stato sospeso venerdì dopo aver paragonato le scelte del governo di Londra in materia di migrazioni a quelle utilizzate dalla Germania nazista. La BBC ha affermato che il tweet ha violato le proprie regole interne di imparzialità, ma i critici hanno accusato l'emittente di voler limitare la libertà di espressione.

Davie ha evocato anche una revisione delle regole interne della BBC sull'uso dei social media.