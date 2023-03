I piani del primo ministro britannico Rishi Sunakper la lotta all'immigrazione clandestina devono rispettare il diritto internazionale.

Lo dichiarano i ministri degli Interni, riuniti a Bruxelles, e la Commissione Ue.

La nuova proposta di legge britannica è specificamente rivolta a contrastare gli sbarchi sulle coste del Regno Unito.

La norma anti immigrazione vieta la possibità di fare domanda d'asilo ai migranti che attraversano la Manica a bordo di piccole imbarcazioni. Il passaggio successivo, e praticamente immediato, sarebbe l'espulsione e il rimpatrio, se il Paese d'origine è sicuro, o il trasferimento in un Paese terzo.

Il commissario per gli Affari interni dell'Ue, Ylva Johansson, ha già espresso la sua preoccupazione alla controparte britannica: "Mi chiedo se tutto questo sia in linea con gli obblighi internazionali - ha detto Johansson - mi è stato assicurato che è tutto a posto, ma dobbiamo esaminarela questione in maniera più approfondita"

Anche la Francia, che lavora a stretto contatto con il Regno Unito sui flussi migratori, è diffidente.

Gerald Darmanin, ministro degli Interni francese, ha messo i paletti: "Ovviamente non ci devono essere conseguenze negative sulle nostre relazioni bilaterali - ha dichiarato - Ma sono sicuro che in modo molto costruttivo saremo in grado di trovare i modi e i mezzi per affrontare le conseguenze della loro legislazione."

In compenso, il piano britannico ha trovato un po' di simpatia in Austria.

Gerhard Karner, ministro degli Interni austriaco, ha fatto il punto della situazione: "La discussione in Gran Bretagna dimostra che la pressione sull'Europa, in termini di immigrazione illegale e abuso di asilo, è in aumento. Dobbiamo controllare e concentrarci sui nostri problemi".

Negli ultimi anni migliaia di migranti hanno attraversato il mare dalla Francia in cerca di una nuova vita nel Regno Unito.