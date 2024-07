L'Europarlamento avrà meno donne e deputati più anziani. Solo il gruppo dei Verdi/EFA avrà la parità, con il 50,9% di europarlamentari donne tra le sue fila. Ecco i dati principali su chi siederà nell'Eurocamera

Meno donne e deputati più anziani nel nuovo Europarlamento. I dati mostrano che la percentuale di donne nel Parlamento europeo è diminuita per la prima volta nella storia, mentre l'età media è leggermente aumentata.

La prossima settimana, i 720 deputati al Parlamento europeo appena eletti si recheranno a Strasburgo per la prima sessione plenaria della decima legislatura. I dati di EUMatrix mostrano che le donne rappresenteranno il 38,75 per cento degli eurodeputati eletti con le votazioni dello scorso giugno.

"È la prima volta, da quando si sono tenute le elezioni per il Parlamento europeo nel 1979, che la percentuale di donne è diminuita rispetto alla legislatura precedente", ha dichiarato a Euronews Doru Frantescu, fondatore e amministratore delegato della piattaforma di ricerca socio-politica.

"Non si tratta di un grande calo, solo dell'1%. Ma è comunque la prima volta che la tendenza all'aumento della parità non si è verificata", ha aggiunto.

Solo il gruppo dei Verdi/EFA avrà la parità, con il 50,9 per cento di eurodeputati donne tra le sue fila. La sinistra e i centristi di Renew seguono con circa il 45 per cento, mentre poco più di un quinto (21,7 per cento) degli eurodeputati del gruppo di destra Conservatori e Riformisti Europei (Ecr) sarà di sesso femminile, il dato più basso di tutti i gruppi.

La percentuale più bassa di donne, ha detto Frantescu, si spiega con i risultati delle elezioni, che hanno visto i Verdi/EFA, Renew e l'Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici (S&D) perdere seggi. Solo il gruppo La Sinistra ha aumentato il numero di eurodeputati nell'ala sinistra dell'emiciclo.

Nel frattempo, il Partito Popolare Europeo (Ppe) di centro-destra e l'Ecr hanno guadagnato seggi, così come le forze euroscettiche di estrema destra che ora formano due gruppi: Patrioti per l'Europa ed Europa delle Nazioni sovrane.

"Tradizionalmente, le donne sono più rappresentate nei gruppi di centro e di sinistra. Si tratta quindi di un fenomeno principalmente sociologico, che non ha nulla a che vedere con la possibilità di partecipazione delle donne alla politica", ha detto Frantescu.

Women are less the 40% in the Parliament

I partiti non tradizionali attraggono gli eurodeputati più giovani

Secondo EUMatrix, l'età media si è leggermente alzata, passando da 49,5 a 50 anni, con circa un quinto dei deputati al di sotto dei 40 anni e un altro quinto con più di 60 anni.

L'europarlamentare più giovane è la 23enne austriaca Lena Schilling, attivista per il clima, mentre il più anziano è il 76enne Leoluca Orlando, ex sindaco di Palermo, entrambi del gruppo Verdi/EFA.

"I più giovani tendono a scegliere i partiti di più recente creazione, come i Verdi (41,5 per cento) e alcuni dei nuovi partiti di sinistra. I partiti più tradizionali hanno un'età media leggermente più alta", ha detto Frantescu.

Il Ppe ha la quota più bassa di eurodeputati sotto i 40 anni (11,17 per cento), mentre l'Europa delle Nazioni Sovrane, di recente formazione, e i Verdi/EFA hanno la quota più alta, rispettivamente del 32,14 per cento e del 41,51 per cento.

"In generale, i giovani che vogliono impegnarsi in politica devono trovare la strada più veloce per arrivare in cima. E la strada più veloce non è quella dei partiti tradizionali, perché ci sono ancora molte personalità importanti che svolgono un ruolo di primo piano", ha detto Frantescu.

"È per questo che stiamo assistendo a una proliferazione di nuovi partiti in tutto il continente, anche nella destra radicale, perché i giovani vogliono essere coinvolti. Si rendono conto che ora è più facile creare nuovi movimenti politici e questo è un bene per la democrazia. D'altro canto, è più negativo in termini di stabilità e prevedibilità dello spettro politico. Il dibattito è molto acceso, ma direi che, in generale, la vita politica sta diventando più dinamica", ha aggiunto.

Jordan Bardella, young french MEP, will return as president of one of the far-right groups

La maggior parte degli eurodeputati proviene da partiti non governativi

Un'altra statistica interessante del nuovo Parlamento è che quasi due terzi (61,5 per cento) degli eurodeputati provengono da partiti non governativi.

Questo potrebbe avere un impatto sulle relazioni interistituzionali, ha detto Frantescu, poiché "questi eurodeputati non hanno interesse a sostenere ciò che il loro governo difende a livello di Consiglio europeo".

"Pertanto, spesso si comportano in opposizione al Consiglio e alla Commissione, soprattutto perché non sono i loro partiti a scegliere i commissari. Nel caso della Commissione europea, sono più interessati a criticare, a monitorare", ha aggiunto.

Due degli Stati membri più colpiti sono Francia e Germania, considerate il motore del blocco.

"L'85 per cento dei deputati francesi al Parlamento europeo non appartiene al partito dell'attuale governo di Parigi, del presidente Emmanuel Macron. Ciò significa che la maggioranza dei deputati al Parlamento europeo criticherà tutto ciò che Macron farà in seno al Consiglio europeo", ha dichiarato Frantescu.

"Anche in Germania i partiti al potere hanno ottenuto risultati molto, molto scarsi, poiché la maggioranza dei deputati proviene dalla Cdu (centro-destra) e dall'Alternativa per la Germania (estrema destra). Solo in pochi Paesi, come Italia, Polonia e Grecia, i partiti di governo sono riusciti a vincere le elezioni".

Infine, oltre la metà degli eurodeputati sono nuovi arrivati e dovrebbero essere necessari circa sei mesi per capire come funziona il Parlamento europeo, ha stimato Frantescu.

Quelli che tornano dovrebbero quindi essere avvantaggiati perché "sanno come diventare più influenti e possono diventare più facilmente relatori e presidenti di commissione", ha detto.