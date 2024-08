Donne leader in Europa: dove sono e quante sono?

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

I Paesi dell'Europa nordica e baltica sono storicamente all'avanguardia nell'inclusione delle donne in politica. La presenza delle donne nei posti di comando sta diventando sempre più rilevante anche nei Balcani. Tuttavia, la maggior parte dei leader sono ancora uomini

Come si colloca l'Europa quando si parla di donne leader? Beh, sono ancora una minoranza in tutto il continente. Su 50 Paesi solo 15 hanno un primo ministro o un capo di Stato donna, esclusi i monarchi.

Nell'Unione europea ce ne sono solo sette, anche se tre dei ruoli più importanti a Bruxelles sono ricoperti da donne: la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde.

Nei Balcani si è assistito di recente a un aumento delle donne ai vertici: Slovenia, Kosovo, Macedonia del Nord e Grecia hanno tutte un presidente donna.

Anche il primo ministro della Bosnia-Erzegovina è una donna. Tuttavia, ha solo quattro omologhe in Europa: l'italiana Giorgia Meloni, la danese Mette Frederiksen, la lettone Evika Siliņa e la lituana Ingrida Šimonytė.

Che cosa hanno in comune?

La maggior parte di queste donne ha una formazione in studi giuridici o nella professione legale.

La presidente slovena Nataša Pirc Musar è un avvocato, che ha anche rappresentato Melania Trump in cause legali riguardanti l'utilizzo della sua immagine per torte, scarpe e prodotti di intimo.

La presidente della Macedonia del Nord Gordana Siljanovska-Davkova è una professoressa di Diritto, la presidente del Kosovo Vjosa Osmani è un'accademica di Diritto e la presidente greca Katerina Sakellaropoulou è una giudice. Anche la premier bosniaca Borjana Krišto è laureata in Legge e la premier lettone Evika Siliņa ha lavorato in precedenza come avvocato.

Le uniche a non avere una formazione giuridica sono la danese Mette Frederiksen, l'italiana Giorgia Meloni e la lituana Ingrida Šimonytė. Meloni è l'unica a non avere una formazione universitaria.

Quali Paesi europei hanno avuto almeno un leader donna?

Anche se non sono state la maggioranza, nella storia dell'Europa diverse donne sono diventate primi ministri o capi di Stato, e la maggior parte dei Paesi europei ha avuto leader donne in qualche momento del passato.

Finora solo 15 Paesi in Europa non hanno mai avuto una donna come primo ministro o capo di Stato: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Cipro, Repubblica Ceca, Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi, Russia, Spagna e Vaticano.

Qual è la percentuale di deputate nei parlamenti europei?

Nel 1907 la Finlandia è stata il primo Paese europeo a eleggere delle donne al Parlamento, seguita da Norvegia, Estonia, Russia e Ucraina. San Marino (1974), Andorra (1984) e Liechtenstein (1986) sono stati gli ultimi.

Ciononostante, le donne sono ancora sottorappresentate in tutti i Paesi europei, ad eccezione di Andorra, dove il rapporto è di 50/50.

La Scandinavia è la regione con la più alta percentuale di parlamentari donne, con Islanda, Svezia, Finlandia, Danimarca e Norvegia nei primi posti della classifica.

La Spagna ha la rappresentanza più equa tra i cinque grandi Paesi europei, seguita dal Regno Unito, le cui recenti elezioni generali hanno restituitoil più alto numero e la più alta percentuale di parlamentari donne mai registrate nel Paese.