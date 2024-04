Le misure antidumping o antisovvenzioni mirano a proteggere le imprese europee che operano nel mercato unico da importazioni di beni con prezzi artificialmente bassi

L'Emilia Romagna è il cuore del settore ceramico del paese, con un fatturato di circa 8 miliardi di euro. Ma cosa succede quando un settore industriale viene sommerso da importazioni a basso costo? Italcer dà lavoro a circa 20.000 persone, ma i posti di lavoro e la produzione stessa sono minacciati dalle piastrelle a basso costo provenienti dall'India, che spesso ha standard lavorativi e ambientali diversi.

"In pochi anni hanno raggiunto il 7% della quota di mercato in Europa - dice Graziano Verdi, amministratore delegato dell'azienda -. Solo nell'ultimo anno sono cresciuti di oltre il 60%". Il settore della ceramica ha già affrontato questa situazione con la Cina. "Con la Cina l'Europa ha agito al momento giusto, con la giusta tassazione, molto rapidamente - dice Verdi -. Oggi la Cina non rappresenta nemmeno l'1% del mercato europeo".

Le cose sono andate diversamente per il mercato degli accessori per la tavola, invaso da prodotti cinesi a prezzi bassissimi. "Sono davvero poche le aziende in Italia e in Europa che producono ancora stoviglie - dice Verdi -. La maggior parte delle aziende è stata distrutta".

Strumenti di difesa come le misure antidumping o antisovvenzioni mirano a proteggere le imprese europee che operano nel mercato unico da importazioni di beni con prezzi artificialmente bassi, inferiori a quelli di vendita sul territorio nazionale o addirittura inferiori ai costi di produzione.

Il regolamento sulle sovvenzioni estere è stato varato nel 2023 per impedire ai paesi stranieri di aggiudicarsi gare d'appalto pubbliche da milioni di euro facendo affidamento sugli aiuti di Stato.

Inès Van Lierde è un membro dell'alleanza europea dei settori industriali manifatturieri (Aegis Europe). Ci ha spiegato le regole delle cosiddette economie non di mercato. "Lo Stato si comporta come un banchiere senza limiti, ma senza le regole bancarie - dice Van Lierde -. Quindi immettendo denaro, denaro e ancora denaro si possono creare capacità infinite. Quindi le regole sono molto diverse. Non stiamo competendo così. Stiamo competendo così".

Nel 2019 sono stati introdotti dazi antidumping per proteggere l'industria europea delle biciclette elettriche e le importazioni dalla Cina sono diminuite di oltre l'80%. La famiglia Nijland produce cargo e biciclette da tre generazioni a Heeten, nei Paesi Bassi, la nazione ciclistica per eccellenza.

Nijland produce biciclette per persone con problemi di mobilità. Il nonno di Koen Nijland, attuale direttore dall'azienda, ha avviato l'attività più di 30 anni fa. Crede molto nei prodotti realizzati localmente. "Le biciclette devono essere davvero sicure e di alta qualità - dice Koen Nijland -. Facciamo tutto in casa: ci occupiamo della progettazione, della costruzione, della verniciatura, dell'assemblaggio delle ruote, dell'assemblaggio finale e del controllo qualità".

L'azienda Cargo Cycling produce biciclette per le consegne. Anche in questo caso, la sicurezza e la qualità sono fondamentali. "Queste biciclette vengono utilizzate nel modo più rude che si possa immaginare - dice Jeroen Beumer, direttore commerciale di Cargo Cycling -. Per essere sicuri che resistano e che siano sicure facciamo molti test. Bisogna avere prodotti buoni e di alta qualità. Stabilire norme e standard sarà molto importante per il futuro del nostro settore".

Che si tratti di biciclette, di ceramiche o di altri settori europei, le industrie hanno le idee chiare: per sopravvivere e prosperare devono essere in grado di competere su un piano di parità.