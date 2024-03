L'idrogeno è versatile e ha un'alta densità energetica: se si riuscisse a produrlo in modo pulito ed economico, potrebbe essere la soluzione per ripulire alcuni dei settori più inquinanti

Nel parco solare di Puertollano, nel sud della Spagna, la multinazionale Iberdrola usa elettricità pulita per produrre idrogeno verde. Questo idrogeno pulito viene usato da un'altra azienda, Fertiberia, per produrre fertilizzanti a emissioni zero.

L'idrogeno pulito è considerato una parte importante della strategia di decarbonizzazione dell'industria pesante in Europa. L'idrogeno è versatile e ha un'alta densità energetica: se si riuscisse a produrlo in modo pulito ed economico, potrebbe essere la soluzione per ripulire alcuni dei settori più inquinanti. Ma gli ostacoli da superare non mancano.

L'obiettivo di Bruxelles è che l'Europa produca 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile entro il 2030 e che importi altri 10 milioni di tonnellate nell'ambito della riduzione delle emissioni di gas serra. Tuttavia la produzione di idrogeno rinnovabile in Europa è stata di appena 20.000 tonnellate nel 2022: aumentarla non è semplice.

"Dobbiamo migliorare ancora un po' la tecnologia per poterla implementare in modo massiccio - dice Carlos Fúnez Guerra di Iberdrola -. Abbiamo bisogno di una regolamentazione chiara e di un processo di autorizzazione chiaro, oltre che di un accesso alla rete. Fertiberia usa il nostro idrogeno verde per produrre l'ammoniaca per i suoi fertilizzanti. Oggi con l'idrogeno che possiamo fornire possono decarbonizzare il 10% della loro produzione di ammoniaca".

L'idrogeno verde è prodotto tramite elettrolisi: viene usata dell'energia elettrica rinnovabile per scindere l'idrogeno e l'ossigeno nell'acqua. La Commissione europea ha implementato un quadro normativo sull'idrogeno pulito e vi ha investito più di 22 miliardi di euro.

"La grande questione che sta alla base di tutto questo è il denaro e i fondi - dice Blandine Malvault, consulente normativo dell'Ue per Iberdrola -. C'è il Fondo per l'innovazione, c'è la grande banca dell'idrogeno che ha chiuso la prima asta di 800 milioni di euro poche settimane fa. Abbiamo stimato che saranno finanziati circa 600 MW di progetti per l'idrogeno rinnovabile, ma per raggiungere gli obiettivi e i livelli necessari, e che l'Ue ha fissato, abbiamo bisogno di finanziamenti molto più consistenti".

Gli ostacoli normativi da superare

Tra i settori più difficili da decarbonizzare ci sono i trasporti, la produzione di fertilizzanti e l'industria pesante. L'acciaio da solo produce circa il 7% delle emissioni di CO2 a livello globale. Il consorzio svedese Hybrit ha iniziato a produrre acciaio utilizzando idrogeno verde per rimuovere l'ossigeno dal minerale di ferro, sostituendo il tradizionale altoforno a carbone. Ne abbiamo parlato con Susanne Eriksson Rostmark della società mineraria svedese Lkab, uno dei membri di Hybrit.

"Se abbiamo a disposizione energia pulita, l'idrogeno può essere prodotto solo con acqua ed elettricità pulite, quindi senza emissioni di anidride carbonica, che è ciò di cui vogliamo sbarazzarci nel processo di produzione dell'acciaio", dice Eriksson Rostmark.

Ma ci sono, ovviamente, delle sfide lungo il percorso. "Una degli questioni più complicate da gestire è quella dei processi di autorizzazione - dice Eriksson Rostmark -. Sono piuttosto lenti. Siamo pronti a iniziare a costruire ora, ma stiamo aspettando i permessi".

Al momento l'idrogeno verde è più costoso dell'idrogeno grigio o marrone generato da combustibili fossili, ma l'industria spera che il divario si riduca con il continuo calo dei prezzi delle fonti rinnovabili. "Nel futuro a medio termine i prezzi saranno circa il 20% più alti rispetto a quelli dell'acciaio - dice Eriksson Rostmark -. Nel settore dell'automobile si tratta di meno di 200 euro in più per auto".

Al momento l'idrogeno pulito soffre di un problema di domanda e offerta. L'Ue spera che la sua attenzione per l'ecosistema dell'idrogeno pulito possa risolvere il problema della decarbonizzazione di industrie pesanti come questa.