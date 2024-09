"Allo stato attuale, il signor Vannacci non è più vicepresidente del gruppo dei Patrioti per l'Europa perché le sue funzioni sono state sospese", ha spiegato martedì il capodelegazione del Rassemblement National, Jean-Paul Garraud

Sorpresa per Roberto Vannacci, eurodeputato eletto nelle liste della Lega e generale in aspettativa, sospeso da vicepresidente del gruppo di estrema destra Patrioti per l'Europa, fondato a luglio dal primo ministro ungherese Viktor Orbán.

"Allo stato attuale, il signor Vannacci non è più vicepresidente del gruppo dei Patrioti per l'Europa perché le sue funzioni sono state sospese", ha spiegato martedì il capodelegazione del Rassemblement National, Jean-Paul Garraud. La dichiarazione, senza fornire ulteriori motivi e spiegazioni, è arrivata durante una conferenza stampa dedicata al processo nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini per il caso Open Arms.

Lo scorso luglio i Patrioti per L'Europa avevano nominato sei vicepresidenti, tra questi Roberto Vannacci.

Vannacci: non ho ricevuto alcun documento ufficiale

"La stampa ne sta parlando tanto, soprattutto quella 'non amica', ma all'interno del gruppo (dei Patrioti, la nomina a vice-presidente) è stata votata, verbalizzata e accettata, non vedo quali siano le altre discussioni al momento in atto, al momento gli atti dicono questo". Le parole di Vannacci, intercettato in diretta tv martedì a Strasburgo, non trovano però riscontro sul sito del Parlamento Ue. Al Corriere della Sera l'eurodeputato leghista ha detto di non aver ricevuto "nessun documento ufficiale al riguardo".

A differenza degli altri vice Kinga Gal, Klara Dostalova, Sebastiaan Stoteler, António Tanger Corraa, Herman Tertsch, Harald Vilimsky, la carica di Vannacci è infatti solo quella di "membro".